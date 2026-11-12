В Іспанії планують скоротити виробництво оливкової олії на 12% попри гарний врожай

12 листопада, 11:45
Google Читайте NV у Google
Оливкова олія (Фото: magnific)

Оливкова олія (Фото: magnific)

Іспанське міністерство сільського господарства наказало виробникам оливкової олії притримати свою продукцію на наступний сезон.

Влада Іспанії скорочує виробництво оливкової олії на 12%. Такі заходи безпеки ввели, щоб контролювати ціни після прогнозів про рекордний урожай. Про це повідомило видання ESM Magazine з посиланням на заяву міністерства сільського господарства.

Реклама

Виробники зобов’язані зберігати 12% продукції до 30 вересня 2027 року, починаючи з 6 листопада. Наказ передбачає вилучення 188 000 тонн з ринку.

«Мета полягає в регулюванні пропозиції для покращення та стабілізації функціонування ринку і сектору», — йдеться в заяві міністерства сільського господарства. Згідно з інформацією, виробництво на наступний сезон становитиме 1,6 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у попередньому.

М’які температури та рясні дощі навесні створили умови для того, що Іспанія очікує четвертого найкращого врожаю за всю історію.

Читайте також:
Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Іспанія Виробництво Сільське господарство оливки рослинна олія

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies