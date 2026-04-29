Не лише закуска. Кому варто їсти оливки та яку користь вони приносять для здоров’я

Оливкова олія шанується за свій вражаючий поживний профіль. Але як щодо оливок, інгредієнта, з якого виробляють оливкову олію?

Оливки їстівні лише після витримки та обробки, що призводить до ароматної, але солоної страви. Це може змусити вас задуматися, чи корисні оливки для вас та вашого здоров’я. Хоча цей плід (так, оливки вважаються фруктом) пропонує помітні переваги, є деякі нюанси, які слід враховувати. Користь оливок для здоров’я

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Оливки, як і олія, містять помітні поживні речовини. Приблизно 75 відсотків жиру в оливках — це олеїнова кислота, мононенасичена жирна кислота. Олеїнова кислота — це та сама потужна сполука, яка робить оливкову олію екстра вірджин ключовим елементом середземноморської дієти. Решта жиру — це суміш поліненасичених і невеликої кількості насичених жирів. Для контексту, мононенасичені та поліненасичені жири відомі як «хороші». Вони разом з кількома іншими поживними речовинами, лежать в основі вражаючих переваг оливок.

Контролює запалення

Якщо ви хочете їсти більше протизапальних продуктів, подумайте про додавання більшої кількості оливок до свого раціону. Олеїнова кислота, яка міститься в оливках, може запобігати активації прозапальних шляхів, особливо в імунній системі та жировій тканині. Це важливо, оскільки хронічне запалення пов’язане зі збільшенням ризику інсульту та серцево-судинних захворювань. Воно також пов’язане з іншими хронічними захворюваннями, такими як діабет, рак, діабет 2 типу та артрит.

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Збільшує споживання антиоксидантів

Додаючи оливки до свого раціону, ви збільшите споживання поліфенолів. Це потужні антиоксидантні сполуки, які у великій кількості містяться в рослинах і корисні для багатьох аспектів здоров’я, включаючи серцево-судинне здоров’я, здоров’я мозку та очей. Оливки також містять вітамін Е, ще один антиоксидант. Ці антиоксиданти допомагають боротися з оксидативним стресом, основною причиною болю та запалення в організмі. Вони також захищають здорові клітини від пошкодження.

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Підтримує здоров’я серця

Корисні для серця жири в оливках, зокрема олеїнова кислота, можуть допомогти регулювати рівень холестерину, знижуючи рівень холестерину ЛПНЩ, одночасно підвищуючи рівень холестерину ЛПВЩ. Холестерин ЛПНЩ вважається «поганим», тоді як холестерин ЛПВЩ — «хорошим». Крім того, як згадувалося раніше, олеїнова кислота може боротися із запаленням. Вона допомагає зменшити системне запалення, яке в іншому випадку з часом сприяло б утворенню бляшок та жорсткості артерій. У здоров'ї серця бляшки — це жир, холестерин та інші речовини, що накопичуються в артеріях; жорсткість виникає, коли вони стають менш еластичними. Обидва можуть ускладнити кровотік, що призводить до високого кров’яного тиску та проблем із серцем.

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Оливки також містять інші корисні для серця поживні речовини. Вони є гарним джерелом клітковини, яка допомагає контролювати рівень холестерину, зв’язуючись з жовчними кислотами в кишечнику та виводячи їх з організму, замість того, щоб дозволяти їм реабсорбуватися. Вищезгадані антиоксиданти, що містяться в оливках, також захищають серце, контролюючи оксидативний стрес, ключовий фактор серцевих захворювань. Нарешті, оливки містять залізо, яке допомагає еритроцитам правильно працювати, та мідь, яка підтримує здоров’я серця та імунітету.

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Скільки оливок їсти на день

Типова порція оливок становить приблизно жменю або п’ять-шість штук. Іншими словами, порція становить приблизно ¼ склянки на день. Дотримання цього розміру порції допоможе вам підтримувати споживання натрію та калорій.

Чи впливає процес засолки на харчову цінність оливок?

Сирі вони практично неїстівні, враховуючи гіркоту одразу після зняття з дерева. Тому всі оливки, які ви їсте (незалежно від того, чи вони з банки, консерви чи оливкового батончика в супермаркеті), були засолені. Цей процес впливає на кінцевий вміст поживних речовин в оливках. По-перше, він видаляє гірку сполуку олеуропеїн, антиоксидант, який спочатку був присутній. І хоча корисні для серця жири та більшість корисних інгредієнтів чудово переживають обробку, вміст натрію може сильно відрізнятися.

Типова порція з приблизно п’яти-шести оливок може містити від 150 до 700 міліграмів натрію, залежно від сорту та способу приготування. Для контексту, експерти Американської асоціації серця рекомендують не більше 2300 міліграмів натрію на день для більшості дорослих і ближче до 1500 міліграмів для тих, хто має високий кров’яний тиск або серцеві захворювання. Це важливо, оскільки надмірне споживання натрію може підвищити кров’яний тиск. Отже, хоча оливки справді корисні для серця, вони не є їжею для всіх, хто бореться з гіпертонією.

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Контроль надлишку солі

Просте промивання оливок під холодною водою перед вживанням може зменшити вміст натрію на 20−30 відсотків. Також варто вибирати сорти, щільно залиті водою, коли вони доступні, і звертати увагу на розмір порції.

Чи має значення колір?

Колір оливок вказує на їхню стиглість під час збору врожаю. І хоча оливки різного кольору відрізняються за смаком, вони не відрізняються за харчовою цінністю.

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Як їсти більше оливок

Це набагато більше, ніж просто гарнір чи щось, що додається до коктейлів. Це багаті на поживні речовини цілісні продукти, які пропонують реальну користь для здоров’я серця. Регулярне вживання невеликої жмені як частини збалансованої рослинної дієти може бути дуже корисним для вас. Просто стежте за вмістом натрію та насолоджуйтесь ними як здоровим доповненням. Ось кілька способів вживання оливок:

Як закуска: У середземноморській кухні оливки зазвичай подають як закуску або антипасто перед основною стравою.

У салатах: Оливки часто додають до салатів, таких як грецький, з такими інгредієнтами, як помідори, огірки та сир фета.

З пастою: У поєднанні з пастою оливки додають глибини та смаку.

З білком: Зверху додайте оливки до білкової страви.