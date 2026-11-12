«Присвячую колегам, яких уже немає». Ольга Мартиновська перемогла на міжнародному кулінарному конкурсі у Франції

Українська шеф-кухарка перемогла на міжнародному конкурсі La Cuillère d’Or, що пройшов нещодавно в Парижі.

Про це шефиня повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Свою перемогу я хочу подарувати всім моїм колегам зі світу кулінарії та гостинності, які лишили улюблену кухню, ресторан і пішли захищати нас! Присвячую колегам, яких більше з нами немає. Прожила маленьке класне життя як колись, з приємним стресом, який не стосується війни! І це було так для мене важливо!», — йдеться у повідомленні.

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Фінал конкурсу проходив у кулінарній школі FERRANDI в Парижі. За перемогу в категорії Кулінарія змагалися шість фіналісток. Темою цьогорічного випробування стала Нескінченність моря (Infiniment mer).

Мартиновська розповіла, що її перфекціоніст залишився не до кінця задоволеним результатом, адже деякі деталі страв, на її думку, могли бути кращими. Утім, цього разу вона вирішила дозволити собі просто порадіти досягненню. «Але нехай він сьогодні відпочиває, бо я перемогла», — додала шефиня.