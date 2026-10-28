Чи можна зливати окріп у раковину: експерти пояснили, як її не пошкодити

Зливання окропу в кухонну раковину після приготування їжі може пошкодити сантехніку. Експерти пояснили, чому гаряча вода створює проблеми для труб і каналізації та як уникнути дорогого ремонту.

Ви щойно зварили макарони або бланшували овочі — і тепер треба кудись подіти каструлю з окропом. Не замислюючись, ви виливаєте його просто в кухонну раковину. Це здається зручним і навіть практичним рішенням. Проте ця звичка може непомітно завдати серйозної шкоди вашій сантехніці, пише Eating Well.

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«Окріп справді може створити проблеми для вашої системи водопроводу та каналізації», — стверджує Тревіс Харгрейв, кваліфікований майстер-сантехнік. Щоб зрозуміти, чому цей, здавалося б, простий побутовий прийом може призвести до дорогого ремонту.

Чому не варто виливати окріп у кухонну раковину

Хоча може здатися, що окріп допомагає прочищати труби, насправді все складніше. Ось основні причини, через які сантехніки радять добре подумати, перш ніж зливати в раковину дуже гарячу воду.

У багатьох будинках встановлені каналізаційні труби з ПВХ (полівінілхлориду), які просто не розраховані на вплив екстремально високих температур. «ПВХ зазвичай витримує температуру до 60 °C, тому окріп із температурою 100 °C може пошкодити матеріал», — пояснює Тайлер Піттенджер, фахівець із каналізаційних систем.

З часом постійний вплив окропу може призвести до розм’якшення, деформації або навіть появи тріщин у пластику, що спричинить протікання та потребу в дорогому ремонті. Якщо у вас металеві труби, ситуація дещо краща, проте в більшості побутових сантехнічних систем все одно є певні елементи з ПВХ.

Може здатися, що окріп допомагає прочищати труби, насправді все складніше / Фото: depositphotos/АІ

Різниця температур між окропом і холодними трубами може викликати явище, відоме як «термічний удар». «Якщо ваша раковина або труби знаходяться в холодному приміщенні — наприклад, у неопалюваному гаражі, або якщо каналізаційна труба проходить через такий гараж, — ризик пошкодження значно зростає. Може статися термічний удар, через який труби тріснуть», — пояснює Колбі Барнс, кваліфікований сантехнік.

Особливу обережність слід проявляти власникам порцелянових раковин. «Цей матеріал особливо вразливий до термічного удару та появи тріщин», — додає Піттенджер, зазначаючи, що за низьких температур ризик зростає. Те саме стосується й порцелянових унітазів, тому виливати в них окріп — також не найкраща ідея.

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Може здатися, що окріп допомагає розчинити жирові відкладення, проте такий підхід не виправдовує себе. «Хоча окріп справді може частково розщепити жир, він також змушує труби різко розширюватися та стискатися. Це може призвести до протікань», — пояснює Харгрейв. З часом такі мікрорухи створюють навантаження на місця з'єднання труб, що може спричинити появу крапель або серйозних протікань — причому ви можете помітити це занадто пізно, коли вода вже завдасть шкоди.

Під загрозою опиняються не лише самі труби, а й місця їхнього з'єднання. «Окріп також небезпечний для клейових стиків. Клей для ПВХ-труб технічно не розрахований на тривалий вплив високих температур», — каже Харгрейв. Хоча від однієї каструлі окропу система, ймовірно, не вийде з ладу миттєво, регулярне повторення цієї процедури може послабити з'єднання і з часом призвести до протікань.

Як захистити сантехніку

Захистити сантехніку зовсім нескладно. «Усе дуже просто: знайдіть спосіб охолодити воду, перш ніж виливати її в раковину, — радить Харгрейв. — Можна додати кубики льоду або холодну воду, щоб знизити температуру. Крім того, якщо ви будете зливати окріп у раковину одночасно з увімкненим краном холодної води, це вбереже вашу систему від пошкоджень». Профілактика навіть краща за тимчасові рішення. Використовуйте фільтри для раковини, щоб збирати частинки їжі, та уникайте потрапляння жиру, кавової гущі, макаронів або картопляного лушпиння у зливний отвір.