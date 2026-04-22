Секрет швидкого росту огірків. Бюджетне підживлення, яке працює вже наступного дня

Огірки після пересадження у відкритий ґрунт часто «затримуються» в розвитку — особливо якщо ночі залишаються холодними або полив нерегулярний.

У таких ситуаціях дачники вдаються до перевіреного прийому — дріжджового підживлення, яке допомагає стимулювати ріст рослин у короткі терміни.

Цей спосіб заснований на простому розчині, який легко приготувати з доступних інгредієнтів.

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Інгредієнти:

тепла вода — 1 л для основи + додатково 5 і 10 л

сухі дріжджі - 10−11 г (або 100 г пресованих)

цукор — 1 ст. л. (для сухих) або 2 ст. л. (для свіжих)

Приготування:

Спочатку готують закваску: у літрі теплої води розчиняють дріжджі та цукор, після чого залишають суміш на 2 години в теплі, уникаючи прямого сонця. За цей час починається процес бродіння.

Далі рідину розбавляють: для сухих дріжджів — додають 5 літрів води, отримуючи концентрат; для пресованих — розчиняють одразу в 10 літрах.

Перед застосуванням концентрат додатково розводять: приблизно 1 літр суміші на відро води.

Перед внесенням розчину ґрунт обов’язково проливають чистою водою — це важливо для роботи дріжджів. Потім під кожен кущ виливають близько 1 літра готового складу.

Щоб посилити результат, у ґрунт заздалегідь додають органічні компоненти — перепрілий перегній або деревну золу. У такому середовищі дріжджі активізують мікрофлору ґрунту, сприяють утворенню вуглекислого газу і покращують засвоєння поживних речовин рослинами.

У підсумку огірки швидше рушають у ріст, листя набуває більш насиченого відтінку, а самі кущі активно нарощують зелену масу. Цей прийом також застосовують для інших овочевих культур — наприклад, томатів, перцю і баклажанів.