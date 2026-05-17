Не саджайте це поруч з огірками: список небезпечних сусідів
Які культури пригнічують ріст огірків (Фото: artellliii72)
Огірки вважаються однією з найбільш чуйних культур на грядці: за правильного догляду вони швидко ростуть, активно плодоносять і дають щедрий урожай. Але навіть за хорошого поливу і підживлення результат може розчарувати — причина нерідко криється в неправильному сусідстві.
Деякі рослини буквально «витягають» з огірків сили, провокують хвороби і гальмують ріст.
Розбираємося, які культури краще тримати подалі від огіркової грядки.
Картопля
Картопля — один із найнебажаніших сусідів для огірків. Обидві культури схильні до схожих грибкових захворювань, зокрема фітофторозу. В умовах підвищеної вологості інфекція швидко поширюється, вражаючи листя і плоди. Крім того, картопля активно забирає поживні речовини з ґрунту, залишаючи огірки в дефіциті.
Гарбузові культури
Кабачки, гарбуз, патисони — родичі огірків, але це не робить їх хорошими сусідами. Навпаки, такі посадки створюють конкуренцію за вологу та живлення. До того ж рослини можуть обмінюватися хворобами, що збільшує ризик масового ураження грядки.
Томати
Незважаючи на популярність спільних посадок, огірки і томати погано уживаються поруч. Їм потрібні різні умови: огірки люблять високу вологість і частий полив, тоді як томати віддають перевагу сухому повітрю. У результаті страждають обидві культури — огірки можуть почати хворіти, а томати втрачають стійкість до грибків.
Редис і редька
Ці культури здатні уповільнювати ріст огірків. Вони виділяють речовини, які пригнічують розвиток сусідніх рослин, а також конкурують за мікроелементи. У результаті огіркові батоги стають слабкими, а зав’язей утворюється менше.
Пряні трави
Шавлія, базилік, розмарин — ароматні, але не найкращі сусіди для огірків. Їхні сильні ефірні олії можуть негативно впливати на розвиток огіркової культури. Особливо це помітно на ранніх етапах росту.