Не поспішайте. Коли садити огірки у відкритий ґрунт

Огірки — це типовий літній овоч: надзвичайно свіжий, соковитий і ще смачніший прямо з власного городу. Але якщо ви хочете вирощувати власні, важливим є одне питання: коли їх садити у відкритий ґрунт?

Батьківщиною огірка вважають Індію, і там навіть сьогодні можна зустріти деякі з його диких видів. Звиклий до тепла та вологи, цей овоч погано переносить різкі зміни температури та холоди. Тому для них критичною межею є +8 °C в землі, інакше коріння замерзне й почне гинути. Стреси від перепадів погоди та температури критично впливають на подальший стан пагонів і плодів. Огірки будуть гіркими та деформованими.

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Експерти галузі, досвідчені агрономи, з цієї причини не радять поспішати з посівом у відкритий ґрунт. Якщо є ризик різких похолодань, варто відкласти ідею посадки насіння або розсади в холодний ґрунт. Це стане причиною затримки сходження на 10−14 днів. Однак не варто й затягувати, щоб не скоротити вегетаційний період овочу й дати можливість для рівномірного росту й розвитку рослини в умовах короткого українського літа.

Єдиної дати чи навіть тижня й місяця для саджання огірків у відкритий ґрунт немає. Усе залежить від температури та інших кліматичних умов. Варто орієнтуватися на погоду.

Найбільш вдалим часом для посіву є момент, коли температура повітря буде триматися в межах +18−25 °C, що дозволить ґрунту прогрітися до +14−16 °C на достатній глибині. Для посіву огірків рекомендують 10 см. Таким чином, і за правильних умов рослина буде у своєму розквіті вже за 35−45 днів і матиме здоровий міцний вигляд.

Для визначення температури найзручніше скористатися термометром для ґрунту. Його занурюють зранку та ввечері виймають, щоб перевірити показники. Якщо температура сягає 14 і вище — пора. Менше — відкладіть посадку або ж скористайтеся хитрістю. Експерти радять накривати ґрунт плівкою, що прогріває землю на кілька градусів та зменшує термін очікування.

За відсутності термометра можна перевіряти ґрунт за народними прикметами. До прикладу, якщо листя берези вже розпустилося і суттєво збільшилося, це ознака глибокого прогріву землі. Також за українською традицією часто орієнтуються на 6 травня — день святого Юрія. Утім, у 2026 році квітень був холодним, тому вірогідність, що земля прогріється достатньо вже на початку травня, — досить невелика. Тому зверніть увагу на цвіт яблуні — якщо він вже опав, то це сигнал до дій.

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Щоб вдало висадити огірки, робіть це виключно перевалкою, тобто зберігаючи земляну грудку повністю цілою. Найкраще вирощувати їх у торф’яних стаканчиках або таблетках, щоб їх можна було висаджувати прямо з ними. На відміну від помідорів, огірки не можна заглиблювати. Коренева шийка повинна залишатися на рівні ґрунту, інакше вона швидко згниє.

Коли посадили, перевіряйте наявність хвороб та комах у огірках. Скручене листя? Це може свідчити про нестачу води або про шкідників, таких як павутинні кліщі. Пожовтіння листя біля основи часто є просто ознакою старості, але воно поширюється лише в тому випадку, якщо вашій рослині не вистачає поживних речовин. Регулярно оглядайте рослину, щоб не було попелиць або інших небажаних гостей.