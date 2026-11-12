Квитки розлетілися за місяць до заходів. У Лондоні презентували українську кухню з рецептами з книги про кухню Одеси

Марія Каленська, авторка книги Cuisines of Odesa, на своїй сторінці у Facebook розповіла про те, як пройшли українські вечері в столиці Англії. За її словами, таке просування одеської й української кухні — це їхня кулінарна дипломатія. До організації долучилися шеф-кухарі та волонтери ініціативи Bake for Ukraine. На заходах подавали страви, згадані в книзі, а також відомі одеські смаколики. Особливе місце займало і вино українського виробництва з одеського сорту винограду.

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Обидва заходи пройшли в Лондоні, і прийти могли усі охочі. Марія зазначила, що очікувала на вечерях побачити українських діаспорян, а натомість більшість гостей склали іноземці. Перший захід пройшов в Універмазі Fortnum & Mason в Лондоні. Він є офіційним постачальником королівського двору, в якому відбулася вечеря supper club на 20 гостей з українським вином Odesa Black. Рецепти обирали разом із шефами школи. У меню були борщ із бичками, смажена манка, слива, фарширована горіхом у вині Odesa Black, одеський медівник із трьома кремами з одеського ресторану Маман і паляниця на заквасці.

Захід у Divertimenti в Лондоні / Фото: Facebook Maria Kalenska

«Було дуже цікаво спостерігати, як італієць готує одеську їжу! Поки він робив смажену манку, не раз згадав свою італійську бабусю. Наша їжа часто виглядає простою, але насправді потребує досвіду та знання технік, або, як ми говоримо в Одесі, ньюансів», — поділилася Марія Каленська. Вже за місяць після початку продажу квитків на захід у Fortnum & Mason був sold out. Завітали здебільшого британці, американці і австралієць Тарас, чия бабуся переїхала з Одеси.

Другий захід — у кулінарній школі Divertimenti, що працює з 1979 року. Тут Марія Каленська провела урок, на якому готували сирники у п’яти варіантах! «Мені дуже хотілося, щоб гості пішли зі знанням рецепта й принесли у своє життя українську їжу: просту й швидку, багату на білок і геніальну з погляду варіацій. Мала честь мати двох сушефів і моїх подруг: Natasha MacAller Crawford, ексбалерина та професійний шеф, а ще дружина британського актора та тенора Michael Crawford (усі памʼятають його фантома у Phantom of the Opera), та Felicity Spector, британська журналістка та фудблогерка, що також готувала свою версію українських сирників трохи на британський манер», — поділилася авторка. Гостями були переважно місцеві з великим інтересом до України та її гастрономічних традицій. Як розповіла Марія, вони вивчили рецепт напамʼять.