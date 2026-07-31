Що треба їсти для повільнішого старіння (Фото: magnific.com/magnific)

Чи можна вплинути на швидкість старіння за допомогою харчування? Повністю зупинити біологічне старіння поки що не здатні ані продукти, ані дієти.

Проте дедалі більше досліджень свідчать: щоденний раціон може впливати на процеси, пов’язані зі старінням клітин, запаленням та розвитком вікових захворювань.

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Нове дослідження, представлене на Європейському конгресі з ожиріння (European Congress on Obesity, ECO 2026), показало, що люди, які регулярно споживають продукти, багаті на поліфеноли, частіше мають довші теломери — захисні ділянки хромосом, які вважають одним із біомаркерів клітинного старіння. Водночас експерти наголошують: результати не доводять причинно-наслідковий зв’язок, а лише демонструють статистичну асоціацію, тому говорити про «омолоджувальний» ефект ягід чи кави поки що зарано.

Що таке теломери і чому їх пов'язують зі старінням

Теломери — це спеціальні ділянки ДНК на кінцях хромосом. Їх часто порівнюють із пластиковими наконечниками на шнурках: вони захищають хромосоми від пошкодження під час поділу клітин. З кожним поділом клітини теломери поступово коротшають. Коли вони стають надто короткими, клітина втрачає здатність нормально ділитися або переходить у стан клітинного старіння (сенесценції). Саме тому довжину теломер нерідко використовують як один із біологічних маркерів старіння.

Водночас науковці підкреслюють, що це лише один із багатьох показників. Старіння організму — надзвичайно складний процес, на який впливають генетика, фізична активність, сон, рівень стресу, хронічні захворювання, маса тіла та особливості харчування. Про це також зазначає Національний інститут старіння США (National Institute on Aging).

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Що показало нове дослідження

Дослідники з Університету Наварри проаналізували дані понад 1700 дорослих. Учасникам визначили довжину теломер, а також оцінили кількість поліфенолів, які вони отримували з їжею. Результати показали:

люди з найвищим споживанням поліфенолів мали на 52% нижчу ймовірність мати короткі теломери порівняно з тими, хто отримував їх найменше;

учасники, які їли приблизно чотири-п'ять порцій фруктів на день, мали на 29% нижчий ризик коротких теломер;

помірне споживання кави — близько однієї чашки на день — асоціювалося із 26% нижчим ризиком коротких теломер порівняно з повною відмовою від кави.

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Важливо розуміти, що дослідження має спостережний характер. Воно не доводить, що саме кава чи ягоди подовжують теломери. Можливо, люди, які регулярно їдять багато фруктів, загалом ведуть здоровіший спосіб життя.

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Що таке поліфеноли і де вони містяться

Поліфеноли — це велика група природних рослинних сполук, які виконують захисну функцію для самих рослин. У харчуванні людини вони привертають увагу завдяки антиоксидантним та протизапальним властивостям.

Найбільше поліфенолів міститься у:

чорниці;

ожині;

чорній смородині;

вишнях;

винограді темних сортів;

яблуках;

сливах;

какао;

зеленому та чорному чаї;

натуральній каві.

Саме темне забарвлення багатьох ягід пояснюється високим вмістом антоціанів — одного з різновидів поліфенолів. За даними оглядових досліджень, регулярне споживання продуктів, багатих на поліфеноли, пов’язують зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, покращенням функції судин і потенційною підтримкою когнітивного здоров’я. Проте більшість механізмів досі активно вивчаються.

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Чому саме одна чашка кави

Автори дослідження звернули увагу саме на помірне споживання кави. Вона є одним із найбільших джерел поліфенолів у раціоні багатьох європейців. Вона містить, зокрема, хлорогенові кислоти, які також належать до антиоксидантів.

Водночас результати не означають, що чим більше кави — тим краще. Інші великі дослідження показують, що потенційні переваги кави зазвичай спостерігаються при помірному її вживанні, тоді як надлишок кофеїну може викликати безсоння, підвищення артеріального тиску, тривожність або прискорене серцебиття у чутливих людей.

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Чи означає це, що ягоди сповільнюють старіння

Поки що — ні. Сучасні наукові дані дозволяють говорити лише про те, що раціон, багатий на фрукти, овочі, ягоди, цільнозернові продукти, горіхи, бобові, чай і каву (за відсутності протипоказань), асоціюється з кращими показниками здоров’я та нижчим ризиком багатьох хронічних захворювань. Але жоден окремий продукт не здатний «омолодити» організм або зупинити старіння.

Саме тому Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує робити ставку не на окремі «суперфуди», а на загальну якість раціону, достатню фізичну активність, повноцінний сон, контроль маси тіла та відмову від куріння. Саме поєднання цих факторів сьогодні має найпереконливіші докази користі для здорового довголіття.