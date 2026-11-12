Нова піраміда харчування, розроблена міжнародною групою дослідників, пропонує переглянути звичні харчові пріоритети: їсти більше овочів, скоротити споживання м’яса та по-новому поглянути на вуглеводи. Розповідаємо, що змінилося в рекомендаціях.

Нову піраміду харчування розробила міжнародна дослідницька група з Міжнародного консорціуму з якості вуглеводів (International Carbohydrate Quality Consortium — ICQC) під керівництвом американської дослідниці в галузі харчування, професорки Карен Делла Корте з Університету Бригама Янга. Дослідники проаналізували рекомендації щодо харчування із семи країн (або груп країн) і вивчили понад 250 наукових публікацій.

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Нову піраміду харчування розробила міжнародна група науковців із консорціуму International Carbohydrate Quality Consortium (ICQC). Дослідження очолила професорка дієтології Карен Делла Корт з американського Університету Бригама Янга. До команди також долучилася професорка Анетте Буйкен з Університету Падерборна в Німеччині.

Науковці запропонували модель харчування, яка враховує не лише користь продуктів для здоров’я людини, а й їхній вплив на довкілля. У ній особливу увагу приділяють овочам, фруктам, бобовим, горіхам і цільнозерновим продуктам, а також якості вуглеводів.

Нова піраміда харчування: що має частіше з’являтися на вашій тарілці

В основі нової піраміди харчування лежать три ключові принципи: основу здорового раціону складають продукти рослинного походження; у виборі білків і жирів слід надавати перевагу високоякісним джерелам; а щодо вуглеводів — вирішальну роль відіграє їхня якість.

Отже, найбільшу частку раціону мають становити овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові та горіхи. Особливий пріоритет надається рослинним джерелам білка (наприклад, квасолі, сочевиці та сої), а також високоякісним рослинним оліям.

Натомість продукти тваринного походження — м’ясо, риба, яйця та молочні продукти — повинні займати менше місце в раціоні. Продукти з високим вмістом цукру або ті, що пройшли глибоку промислову переробку, слід вживати якомога рідше.

Цільнозерновий хліб — не завжди найкращий вибір

Дослідники приділяють особливу увагу вуглеводам. Вони стверджують, що важливим є не лише вміст клітковини чи цукру в продукті. Необхідно також враховувати так званий глікемічний індекс — показник того, наскільки сильно вуглеводсодержащі продукти підвищують рівень цукру в крові. За словами дієтологині, професорки д-р Анетт Байкен з Університету Падерборна, яка брала участь у дослідженні, багато видів хліба, що продаються в Німеччині, мають відносно високий глікемічний індекс. Особливо корисними є сорти хліба, що містять цільні злаки.

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Цей аспект також важливий для профілактики цукрового діабету 2-го типу, оскільки різкі стрибки рівня цукру в крові можуть бути небезпечними, особливо для людей з інсулінорезистентністю.

Найбільшу частку здорового раціону мають становити овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові та горіхи / Фото: depositphotos/АІ

Якими були попередні рекомендації щодо «харчової піраміди»

У 2024 році Німецьке товариство харчування (DGE) переглянуло свої рекомендації. Воно радить щодня вживати п’ять порцій фруктів та овочів, регулярно включати до раціону бобові, а також з'їдати невелику жменю горіхів. Споживання м’яса та ковбасних виробів слід обмежити — максимум до 300 грамів на тиждень.

Слідом за цим Федеральний центр харчування (BZfE) також оновив німецьку «харчову піраміду». Окрім питань здоров’я, дедалі більше уваги приділяється екологічним та кліматичним чинникам.

Чи замінює нова модель наявну «харчову піраміду»

Нова міжнародна «харчова піраміда» — це насамперед наукова модель; вона не замінює офіційні німецькі рекомендації. Ці два підходи вже багато в чому збігаються. Однак нова піраміда робить особливий акцент на якості вуглеводів та їхньому впливі на рівень цукру в крові. Для споживачів це, по суті, означає: більше продуктів рослинного походження, якісні вуглеводи та менше продуктів глибокої переробки.

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