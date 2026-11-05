Не тільки вода. Дієтолог назвав шість напоїв, які варто додати до раціону

Не лише їжа, а й напої можуть впливати на процес схуднення. Дієтологи радять обирати низькокалорійні варіанти, які допомагають контролювати споживання калорій і підтримувати здорові звички.

Те, що ви п'єте протягом дня, може допомогти вам легше дотримуватися плану зі схуднення. Низькокалорійні напої дозволяють контролювати споживання калорій і водночас підтримувати здорові звички з віком, пише Health.

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1. Зелений чай

Зелений чай — чудовий напій для зниження ваги. Одна чашка містить лише 2,5 калорії, тому він є вдалою альтернативою більш калорійним напоям, наприклад, газованій воді. Крім того, він багатий на захисні сполуки, такі як епігалокатехін-галат (EGCG) — поліфенол, що має потужну антиоксидантну та протизапальну дію.

Вживання зеленого чаю також може сприяти здоров’ю обміну речовин, знижуючи рівень цукру в крові (натще) та рівень інсуліну. Це робить його гарним вибором для людей із такими захворюваннями, як цукровий діабет 2-го типу.

Зелений чай з грейпфрутом: освіжаючий напій із двох інгредієнтів Під час дієти FMD (Fasting Mimicking Diet), або дієти, що імітує голодування, особливу увагу приділяють калорійності раціону та складу продуктів. Урізноманітнити меню можна за допомогою простого напою на основі зеленого чаю та свіжого грейпфрута, який поєднує приємну цитрусову кислинку, легку гіркуватість та насичений аромат. Перейти до рецепту

2. Кава

Хоча кавові напої, як-от капучино, фрапе чи лате, можуть містити багато цукру й калорій, чорна кава є чудовим вибором для тих, хто прагне схуднути.

Деякі дослідження свідчать, що вживання кави з кофеїном у помірних кількостях сприяє зменшенню загальної кількості жиру в організмі, а також вісцерального жиру в ділянці живота — глибокого жирового шару, пов’язаного з такими захворюваннями, як хвороби серця та цукровий діабет 2-го типу.

Ймовірно, це пояснюється високим вмістом у каві хлорогенових кислот (ХГК) і кофеїну, які можуть підтримувати обмін речовин і посилювати спалювання жиру.

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3. Чорний чай

Дослідження показують, що люди, які регулярно п’ють гарячий чай (зокрема чорний), рідше страждають від ожиріння. Як і кава, чай містить кофеїн — речовину, яка може сприяти збільшенню витрати калорій і допомагати в зниженні ваги.

Якщо ви намагаєтеся схуднути, пийте чорний чай у чистому вигляді й уникайте додавання висококалорійних інгредієнтів, наприклад, жирних вершків. Якщо ж ви віддаєте перевагу чаю з молоком, обирайте варіанти з меншим вмістом жиру (наприклад, 2% або знежирене молоко), щоб напій залишався низькокалорійним.

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4. Протеїнові коктейлі

Протеїн — це важлива поживна речовина, яка відіграє особливу роль у процесі схуднення. Він сприяє відчуттю ситості після їди та може зменшити загальне споживання калорій, завдяки чому легше підтримувати дефіцит калорій.

Протеїнові коктейлі (наприклад, на основі сироваткового білка) можуть сприяти схудненню: вони посилюють відчуття ситості та допомагають зберегти м’язову масу в умовах дефіциту калорій.

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5. Протеїнові смузі

Білкові смузі можуть допомогти вам досягти мети щодо схуднення. Смузі, приготовані з інгредієнтів з високим вмістом білка, таких як грецький йогурт або протеїновий порошок, набагато ситніші, ніж смузі, приготовані лише з фруктів, що робить їх кращим вибором для відчуття ситості та контролю споживання калорій.

Окрім того, що протеїнові смузі ситні, вони також багаті на поживні речовини з фруктів, включаючи вітаміни, мінерали та клітковину. Як і білок, клітковина допомагає вам відчувати ситість, що може полегшити вам підтримку дефіциту калорій.

Щоб зробити ваші смузі ще ситнішими, спробуйте добавки з високим вмістом клітковини, такі як насіння чіа, мелене насіння льону та лушпиння подорожника.

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6. Несолодкі трав’яні чаї

Несолодкі трав’яні чаї — наприклад, із гібіскусу, м’яти перцевої чи ромашки — можуть слугувати низькокалорійною заміною солодким напоям із високою енергетичною цінністю, таким як газовані напої, енергетики та соки з додаванням цукру.

Такі трав’яні чаї від природи містять дуже мало калорій і не мають у своєму складі кофеїну, тому ними можна насолоджуватися в будь-який час доби.

Крім того, вони багаті на корисні рослинні сполуки. Наприклад, чай із гібіскусу містить вітамін С, каротиноїди та антоціани, які діють в організмі як антиоксиданти, захищаючи клітини від окисного пошкодження.

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На що варто звертати увагу при виборі напоїв для схуднення

Обираючи напої під час дотримання плану харчування для зниження ваги, найкраще віддавати перевагу варіантам, які:

Містять мало доданого цукру: надмірне споживання доданого цукру може призвести до набору ваги та інших проблем зі здоров’ям, зокрема до підвищення рівня цукру в крові.

Мають низьку або помірну калорійність: для схуднення необхідно створити дефіцит калорій. Вибір низькокалорійних напоїв допоможе легше дотримуватися встановленого ліміту калорій.

Сприяють відчуттю ситості: напої з високим вмістом білка (наприклад, протеїнові коктейлі або білкові смузі) можуть посилювати відчуття ситості й допомагати споживати менше калорій.

Нарешті, напої, що підтримують водний баланс і забезпечують організм важливими поживними речовинами — вітамінами та антиоксидантами, — сприяють загальному зміцненню здоров’я та гарному самопочуттю на шляху до зниження ваги.