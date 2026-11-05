Не тільки вода. Дієтолог назвав шість напоїв, які варто додати до раціону
Дієтологи радять обирати низькокалорійні напої, які допомагають контролювати споживання калорій (Фото: magnific)
Не лише їжа, а й напої можуть впливати на процес схуднення. Дієтологи радять обирати низькокалорійні варіанти, які допомагають контролювати споживання калорій і підтримувати здорові звички.
Те, що ви п'єте протягом дня, може допомогти вам легше дотримуватися плану зі схуднення. Низькокалорійні напої дозволяють контролювати споживання калорій і водночас підтримувати здорові звички з віком, пише Health.
1. Зелений чай
Зелений чай — чудовий напій для зниження ваги. Одна чашка містить лише 2,5 калорії, тому він є вдалою альтернативою більш калорійним напоям, наприклад, газованій воді. Крім того, він багатий на захисні сполуки, такі як епігалокатехін-галат (EGCG) — поліфенол, що має потужну антиоксидантну та протизапальну дію.
Вживання зеленого чаю також може сприяти здоров’ю обміну речовин, знижуючи рівень цукру в крові (натще) та рівень інсуліну. Це робить його гарним вибором для людей із такими захворюваннями, як цукровий діабет 2-го типу.
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2. Кава
Хоча кавові напої, як-от капучино, фрапе чи лате, можуть містити багато цукру й калорій, чорна кава є чудовим вибором для тих, хто прагне схуднути.
Деякі дослідження свідчать, що вживання кави з кофеїном у помірних кількостях сприяє зменшенню загальної кількості жиру в організмі, а також вісцерального жиру в ділянці живота — глибокого жирового шару, пов’язаного з такими захворюваннями, як хвороби серця та цукровий діабет 2-го типу.
Ймовірно, це пояснюється високим вмістом у каві хлорогенових кислот (ХГК) і кофеїну, які можуть підтримувати обмін речовин і посилювати спалювання жиру.
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3. Чорний чай
Дослідження показують, що люди, які регулярно п’ють гарячий чай (зокрема чорний), рідше страждають від ожиріння. Як і кава, чай містить кофеїн — речовину, яка може сприяти збільшенню витрати калорій і допомагати в зниженні ваги.
Якщо ви намагаєтеся схуднути, пийте чорний чай у чистому вигляді й уникайте додавання висококалорійних інгредієнтів, наприклад, жирних вершків. Якщо ж ви віддаєте перевагу чаю з молоком, обирайте варіанти з меншим вмістом жиру (наприклад, 2% або знежирене молоко), щоб напій залишався низькокалорійним.
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4. Протеїнові коктейлі
Протеїн — це важлива поживна речовина, яка відіграє особливу роль у процесі схуднення. Він сприяє відчуттю ситості після їди та може зменшити загальне споживання калорій, завдяки чому легше підтримувати дефіцит калорій.
Протеїнові коктейлі (наприклад, на основі сироваткового білка) можуть сприяти схудненню: вони посилюють відчуття ситості та допомагають зберегти м’язову масу в умовах дефіциту калорій.
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5. Протеїнові смузі
Білкові смузі можуть допомогти вам досягти мети щодо схуднення. Смузі, приготовані з інгредієнтів з високим вмістом білка, таких як грецький йогурт або протеїновий порошок, набагато ситніші, ніж смузі, приготовані лише з фруктів, що робить їх кращим вибором для відчуття ситості та контролю споживання калорій.
Окрім того, що протеїнові смузі ситні, вони також багаті на поживні речовини з фруктів, включаючи вітаміни, мінерали та клітковину. Як і білок, клітковина допомагає вам відчувати ситість, що може полегшити вам підтримку дефіциту калорій.
Щоб зробити ваші смузі ще ситнішими, спробуйте добавки з високим вмістом клітковини, такі як насіння чіа, мелене насіння льону та лушпиння подорожника.
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6. Несолодкі трав’яні чаї
Несолодкі трав’яні чаї — наприклад, із гібіскусу, м’яти перцевої чи ромашки — можуть слугувати низькокалорійною заміною солодким напоям із високою енергетичною цінністю, таким як газовані напої, енергетики та соки з додаванням цукру.
Такі трав’яні чаї від природи містять дуже мало калорій і не мають у своєму складі кофеїну, тому ними можна насолоджуватися в будь-який час доби.
Крім того, вони багаті на корисні рослинні сполуки. Наприклад, чай із гібіскусу містить вітамін С, каротиноїди та антоціани, які діють в організмі як антиоксиданти, захищаючи клітини від окисного пошкодження.
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На що варто звертати увагу при виборі напоїв для схуднення
Обираючи напої під час дотримання плану харчування для зниження ваги, найкраще віддавати перевагу варіантам, які:
Містять мало доданого цукру: надмірне споживання доданого цукру може призвести до набору ваги та інших проблем зі здоров’ям, зокрема до підвищення рівня цукру в крові.
Мають низьку або помірну калорійність: для схуднення необхідно створити дефіцит калорій. Вибір низькокалорійних напоїв допоможе легше дотримуватися встановленого ліміту калорій.
Сприяють відчуттю ситості: напої з високим вмістом білка (наприклад, протеїнові коктейлі або білкові смузі) можуть посилювати відчуття ситості й допомагати споживати менше калорій.
Нарешті, напої, що підтримують водний баланс і забезпечують організм важливими поживними речовинами — вітамінами та антиоксидантами, — сприяють загальному зміцненню здоров’я та гарному самопочуттю на шляху до зниження ваги.
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