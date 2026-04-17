Нове дослідження на стоянці Ноймарк-Норд у Німеччині, показує, що неандертальці споживали більшість тварин, яких ми сьогодні не сприймаємо як їжу.

Неандертальці, що мешкали в центральній Європі приблизно 125 000 років тому, регулярно полювали на європейських болотяних черепах. Але, ймовірно, вони вбивали цих маленьких рептилій не лише для того, щоб їх їсти. Нове дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, припускає, що вони, скоріш за все, полювали на цих істот заради їхніх панцирів, з яких вони виготовляли корисні інструменти.

Реклама

На місці, відомому як Ноймарк-Норд у центральній Німеччині, було знайдено тисячі кісток таких істот, як прямобивневі слони, а також лисиці, коні, великі кішки та вимерлий вид носорогів. Тож дослідники визначили, що неандертальці жили на цій території понад 2000 років і їли тварин, розробивши складну «фабрику» для вилучення висококалорійного жиру, що міститься в кістках.

Нещодавно вчені повторно дослідили 92 фрагменти панцирів європейських болотяних черепах, знайдених на місці розкопок. Придивившись уважніше, вони виявили, що на багатьох з них є сліди порізів на внутрішній поверхні, що свідчить про те, що неандертальці обережно вишкрібали м’ясо та внутрішні органи.

Причиною полювання на черепах назвали простоту їх зловити. Діти неандертальців, можливо, полювали на них. Але ці істоти, чиї нащадки живі й сьогодні, важать у середньому трохи більше двох фунтів, і їхня макро-харчова цінність була незначною в порівнянні з деякими іншими великими, м’ясистими тваринами, знайденими на місці розкопок. Археологи також виявили численні їстівні рослини в Ноймарк-Норд, зокрема обвуглені лісові горіхи, жолуді та терен, що підтверджує теорію про те, що неандертальці, ймовірно, мали вдосталь їжі.

«Цілком імовірно, був повний профіцит калорій», — зазначила провідна авторка Сабіна Гаудзінскі-Віндхойзер, археологиня з Майнцського університету імені Йоганнеса Гутенберга та Археологічного дослідницького центру MONREPOS, у своїй заяві.

Навіть якщо неандертальцям подобався смак черепашачого м’яса або вони використовували тварин з лікувальною метою, ці істоти, ймовірно, не складали значну частину їхнього раціону. До аналогічного висновку дослідники дійшли у 2017 році, виявивши докази того, що неандертальці готували прісноводних черепах в Ізраїлі.

Реклама:

«Головне, що вони робили на місці розкопок, це полювали та обробляли» турів, — сказав археолог Ґонен Шарон Рут Шустер з Haaretz того часу. Можливо, пожартував він, «черепахи були для соусу». Також панцирі могли використовувати як посудини для зберігання.

Результати «пропонують переконливу ілюстрацію широти вибору здобичі неандертальцями протягом… короткого проміжку часу та географічно обмеженої місцевості біля озера — місцевості, де присутність неандертальців залишила відчутний вплив на місцеве середовище», — пояснили дослідники в статті.