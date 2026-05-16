Найкращий маринад. Як приготувати справді смачний шашлик із яловичини з овочами
Шашлик із яловичини (Фото: akwsys/pixabay)
Шашлик із яловичини — чудова страва для сезону гриля. Секрет ідеального шашлику — простий домашній маринад із бальзамічного та вустерширського оцту, оливкової олії, меду та гірчиці.
Можна замінити інгредієнти: бальзамічний оцет — яблучним, Вустершир — соєвим соусом, мед — коричневим цукром.
Маринуйте яловичину від години до ночі. Дрібні шматки краще вбирають маринад. Підходять менш дорогі шматки, наприклад, вирізка, яка витримує маринад до шести годин. Для швидкого маринування (30 хвилин) використовуйте яловичу вирізку.
Шашлики можна приготувати заздалегідь. Після маринування нанизайте м’ясо на шампури з овочами і залиште в холодильнику на ніч. Перед грилем доведіть до кімнатної температури.
Шашлик можна готувати на сковороді-гриль. Відкрийте вікно та увімкніть витяжку через дим. Готуйте по 4 хвилини з кожного боку.
Інгредієнти
Для маринаду:
80 мл бальзамічного оцту
80 мл Вустерширського соусу
80 мл оливкової олії
2 зубчики часнику, тертих
½ чайної ложки меленого чорного перцю
¼ чайної ложки пластівців червоного перцю (за бажанням)
2 столові ложки меду, розділені
2 столові ложки діжонської гірчиці, розділені
Для шашлику:
700 г яловичої вирізки, нарізаної кубиками розміром 2,5 см
225 г молодих грибів портобелло, великі ніжки видалити
1 червона цибуля, нарізана шматочками завтовшки 2,5 см
1 зелений болгарський перець, нарізаний шматочками завтовшки 2,5 см
1 жовтий болгарський перець, нарізаний шматочками завтовшки 2,5 см
1 червоний болгарський перець, нарізаний шматочками завтовшки 2,5 см
Свіжа нарізана петрушка для прикраси
Приготування
Для маринаду:
У середній мисці змішайте бальзамічний оцет, Вустерширський соус, оливкову олію, тертий часник, чорний перець, пластівці червоного перцю і по 1 столовій ложці меду та гірчиці.
Перелийте ¼ склянки маринаду в невелику миску і додайте решту 1 столову ложку меду і гірчиці, щоб вийшла глазур. Відкладіть глазур убік.
Для шашлику:
Помістіть маринад і м’ясо в пластиковий пакет, що закривається. Запечатайте пакет і акуратно помасажуйте його, щоб покрити все м’ясо. Охолодіть мінімум на 1 годину або до 6 годин. Дістаньте м’ясо з холодильника за 30 хвилин до приготування на грилі.
Якщо ви використовуєте дерев’яні шампури, замочіть їх у воді мінімум на 30 хвилин.
Розігрійте гриль до середньої-високої температури.
Нанизуйте м’ясо, гриби, цибулю і перці на шампури, чергуючи на свій розсуд.
Смажте кебаби без кришки до появи слідів гриля, близько 4 хвилин. Переверніть і змастіть смажену сторону половиною глазурі. Продовжуйте смажити на грилі до появи слідів гриля на нижньому боці, ще 3−4 хвилини.
Переверніть шашлик і змастіть глазур’ю, що залишилася; продовжуйте смажити до бажаного ступеня готовності, ще приблизно 1 хвилину.
Дайте шашлику відпочити 5 хвилин. Перед подаванням посипте свіжою петрушкою.