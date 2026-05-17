Піднімають планку для всього світу. Найкращі ресторани та готелі відкривають пекарні — ці дев’ять вам варто відвідати

Від відзначених нагородами дегустаційних меню до чудового хліба на заквасці, деякі світові проєкти, якими керують команди найкращих ресторанів і готелів, піднімають глобальний стандарт випічки. Міжнародний рейтинг The World’s 50 Best зібрав добірку дев’яти закладів, які вразили експертів своїми інноваційністю та професійністю. Незалежно від того, чи це шефська інтерпретація jammy dodgers або вишуканий spandauer, перелічені пекарні та кондитерські пропонують все, і за значно меншу ціну, ніж у вишуканому ресторанному меню.

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Claridge’s Bakery, Лондон — від Claridge’s

Claridge’s, який займає найвищу сходинку серед британських готелів у списку The World’s 50 Best Hotels 2025, вже є лідером у своїй галузі - частково тому, що він ніколи не припиняє впроваджувати інновації. Його найновішим доповненням є Claridge’s Bakery, очолювана мандрівним пекарем Річардом Гартом, який привніс свіжий, висококласний погляд на старовинну британську класику, таку як jammy dodgers, iced fingers і walnut whips. У солоній стайні зверніть увагу на сирні соломинки з Marmite, йоркширські пудингові роли, а також фірмовий хліб на заквасці від Гарта.

Bouchon Bakery, Йонтвілл — від The French Laundry

Вже понад 20 років ця пекарня, розташована неподалік від культового The French Laundry в долині Напа — одного з лише 11 елітних ресторанів Best of the Best, які очолювали список The World’s 50 Best Restaurants — випускає чудові хліби та смаколики, натхненні галльською кухнею. Шукаючи смак фірмового точного стилю Томаса Келлера, відвідувачі старанно стоять у черзі за бездоганними макарунами та ідеально листковими мигдальними круасанами — не кажучи вже про покращені версії американських смаків. Коли ви зайняті пересуванням між місцевими виноробнями, один із готових хлібних сендвічів ручної роботи ідеально підійде для перекусу.

Bricolage Bakery, Токіо — від L’Effervesence

Токіо робить булочні так само добре, як і будь-яке французьке місто — особливо в Bricolage, під наглядом Шінобу Намае, шеф-кухаря та власника L’Effervesence (№ 69 у розширеному списку Asia’s 50 Best Restaurants 2026). Незалежно від того, чи ви оберете філію в космополітичному районі Роппонґі або модному Сібуя, ви в першу чергу тут заради хліба — будь то au natural або поданий у вигляді полуничного тартину з вершковим сиром, білим шоколадом і фісташками. На відміну від багатьох пекарень, Bricolage відкрита до пізнього вечора; ідеально підходить для мандрівників, які страждають від зміни часових поясів.

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St John Bakery, Лондон — від St John

Це місце — все про пончики. Пекарня, яка народилася з улюбленого ресторану St John шеф-кухаря Фергуса Гендерсона, можливо, була заснована для задоволення зростаючого попиту на хліб на заквасці на початку 2000-х років, але саме пончики з начинкою змушують відвідувачів повертатися знову і знову сьогодні. Оригінальна локація в Бермондсі, відкрита в 2010 році, все ще продає товари на Maltby Street Market у вихідні дні.

Kong Hans Bakery, Копенгаген — від Kong Hans Kaelder

Один із найбільш відомих ресторанів данської столиці - розташований в історичному склепінчастому підвалі в центрі Індре Бю — успішно працює вже півстоліття, але лише нещодавно відкрив власну філію-пекарню. Елегантна та точна, як і однойменний ресторан, локація в Естербро поєднує вишукану галльську техніку з глибоко вкоріненою в хюгге данською одержимістю кавою та тістечками. Побалуйте себе неземним Paris Brest, тортом з манго та маракуї - або посипаною цукром місцевою випічкою spandauer, а потім прихопіть данський житній хліб на винос.

A.P Bakery, Сідней — від Ester

Застосовуючи такий самий ретельний підхід до пошуку інгредієнтів, як і до свого затишного ресторану Chippendale Ester, команда A.P Bakery купує зерно безпосередньо у фермерів і перемелює його на місці в Марріквіллі. Сіднейцям так сподобався хліб, що зараз є вісім магазинів, розкиданих по Новому Південному Уельсу, і кожен з різним меню. Де б ви не опинилися, вам гарантовано смачні нововведення, такі як масляні круасани, пиріг з копченою грудинкою та фокача з квітками цукіні і сиром.

Tapisserie, Париж — від Septime

У місті, повному шикарних кондитерських, це місце в модному 11-му окрузі вирізняється своїм зв’язком із Septime, який займає 39-те місце у списку The World’s 50 Best Restaurants 2025. У перекладі як «гобелен», він відображає сезонну, глобально натхненну та стриману пропозицію свого старшого брата-ресторану. Радують тут все — від пікантного лимонного тарта до солодких заварних тістечок з кремом, настояним на весняних прянощах, і булочок з фетою та заатаром.

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Panaderia Rosetta, Мехіко — від Rosetta

Rosetta, яка займає 45-те місце у списку The World’s Best Restaurants 2025, захоплює своїм креативним підходом до тако та страв, які поєднують середземноморські традиції (ризотто, пасти) з мексиканськими смаками. Шеф-кухар Олена Рейгадас перенесла ту ж філософію до своєї пекарні, коли вона відкрилася у 2012 році, демонструючи такі витвори, як листкові булочки з гуавою та випічку, що сочилася дульче де лече (аналог згущеного молока). Оточена зеленню та з великою кількістю місць на відкритому повітрі, це мрійливе місце, щоб провести теплий ранок у Мехіко.

La Mercerie Patisserie, Нью-Йорк — від La Mercerie

Пекарська сцена Ленокс-Гілла має підвищитися цієї весни, коли команда французької La Mercerie відкриє двері власної пекарні в будівлі Breuer на Медісон-авеню. Хоча деталі все ще тримаються в секреті, враховуючи послужний список шеф-кухаря Елоїзи Фішбах щодо бездоганного тарт татен, шоколадного мусового торта та профітролів, це стане новим улюбленим місцем на Верхньому Іст-Сайді.