Легендарний Тоні. Найкращі ресторани світу на вибір Ентоні Бурдена, який обʼїхав весь світ — та підкорив його своєю відвертістю
Шеф-кухар Ентоні Бурден (Фото: Instagram @friendsofanthonybourdain)
На честь виходу фільму Тоні в кінотеатрах, міжнародний рейтинг ресторанів 50 Best згадав ресторани, які легендарний шеф-кухар і ведучий любив найбільше.
Ентоні Бурден — один із найбільш впливових шеф-кухарів свого часу. Американський кухар, письменник, мандрівник-документаліст, він прославився своїми медійними дослідженнями кухонь світу та культур. Вважається, що Бурден змінив ставлення світу до їжі. Його вважають рок-зіркою кулінарного світу, який мав тверді погляди на всі форми кухні, від вишуканих ресторанів до вуличних фургонів.
Протягом свого життя він ділився своїми баченнями, ненавмисно популяризуючи яскраві, хоч і маловідомі заклади. Сьогодні, у світі, де соціальні мережі переповнені критиками, а подорожі доступні кожному, відкритість Бурдена й досі знаходить відгук. І з виходом фільму Тоні від студії A24— нового біографічного фільму, присвяченого його першим рокам роботи шеф-кухарем у Провінстауні, описаним у його мемуарах Таємниці кухні, — саме час згадати його улюблені ресторани. Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants розповів про топ-16 закладів у різних країнах світу:
- Asador Etxebarri, Ацондо в Іспанії Бурден включив заклад Біттора Аргінсоніза, який прославляє баскське грилювання, до свого списку обов’язкових ресторанів у журналі Men’s Health у 2009 році, а також згадував його у передачах No Reservations і Parts Unknown. Особливої похвали заслужило креативне приготування молодих вугрів, ікри білуги та устриць. Теоретично всі ці інгредієнти занадто делікатні для жару домашнього вугілля закладу, але Аргінсоніс розробив систему блоків і шківів, що дає змогу досягти ідеального обсмаження на вугіллі.
- Ganbara, Сан-Себастьян в Іспанії 1984 року цей заклад у Сан-Себастьяні є культовим місцем для пінчосів, обраним Бурденом. Вперше він спробував його легендарну страву — обсмажені дикорослі гриби з фуа-гра і сирим жовтком — під час зйомок No Reservations, а під час наступного візиту для Parts Unknown зізнався, що думав про цю страву часто протягом 15 років. Це обов’язкова зупинка для гастрономічної подорожі країною Басків, схвалена самим Бурденом.
- Le Bernadin, Нью-Йорк в США Довічний друг Бурдена, а також його напарник по телевізійних витівках Ерік Ріпер випадково очолив один з улюблених ресторанів Бурдена у Нью-Йорку. У Таємницях кухні Бурден зізнається, що Le Bernardin — єдиний ресторан, де він ризикнув би замовити морепродукти у понеділок, підкреслюючи, що більшість закладів не отримують поставки на вихідних. Протягом їхньої дружби Бурден часто захоплювався кухнею Ріпера та включав цей заклад до свого знакового ресторанного списку бажань.
- Le Baratin, Париж
- The French Laundry, Йонтвілл
- Sukiyabashi Jiro, Токіо
- St. John, Лондон
- Le Comptoir, Париж
- Per Se, Нью-Йорк
- El Bulli, Розас
- Swan Oyster Depot, Сан-Франциско
- Le Chateaubriand, Париж
- Tawlet Mar Mikhael, Бейрут
- Katz’s Delicatessen, Нью-Йорк
- Paul Bocuse, Ліон
- Raan Jay Fai, Бангкок
Прем'єра біографічного фільму Тоні з Антоніо Бандерасом і Домініком Сессою в українських кінотеатрах відбудеться 20 серпня 2026 року.
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