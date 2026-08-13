На честь виходу фільму Тоні в кінотеатрах, міжнародний рейтинг ресторанів 50 Best згадав ресторани, які легендарний шеф-кухар і ведучий любив найбільше.

Ентоні Бурден — один із найбільш впливових шеф-кухарів свого часу. Американський кухар, письменник, мандрівник-документаліст, він прославився своїми медійними дослідженнями кухонь світу та культур. Вважається, що Бурден змінив ставлення світу до їжі. Його вважають рок-зіркою кулінарного світу, який мав тверді погляди на всі форми кухні, від вишуканих ресторанів до вуличних фургонів.

Реклама

Протягом свого життя він ділився своїми баченнями, ненавмисно популяризуючи яскраві, хоч і маловідомі заклади. Сьогодні, у світі, де соціальні мережі переповнені критиками, а подорожі доступні кожному, відкритість Бурдена й досі знаходить відгук. І з виходом фільму Тоні від студії A24— нового біографічного фільму, присвяченого його першим рокам роботи шеф-кухарем у Провінстауні, описаним у його мемуарах Таємниці кухні, — саме час згадати його улюблені ресторани. Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants розповів про топ-16 закладів у різних країнах світу:

Asador Etxebarri, Ацондо в Іспанії Бурден включив заклад Біттора Аргінсоніза, який прославляє баскське грилювання, до свого списку обов’язкових ресторанів у журналі Men’s Health у 2009 році, а також згадував його у передачах No Reservations і Parts Unknown. Особливої похвали заслужило креативне приготування молодих вугрів, ікри білуги та устриць. Теоретично всі ці інгредієнти занадто делікатні для жару домашнього вугілля закладу, але Аргінсоніс розробив систему блоків і шківів, що дає змогу досягти ідеального обсмаження на вугіллі. Ganbara, Сан-Себастьян в Іспанії 1984 року цей заклад у Сан-Себастьяні є культовим місцем для пінчосів, обраним Бурденом. Вперше він спробував його легендарну страву — обсмажені дикорослі гриби з фуа-гра і сирим жовтком — під час зйомок No Reservations, а під час наступного візиту для Parts Unknown зізнався, що думав про цю страву часто протягом 15 років. Це обов’язкова зупинка для гастрономічної подорожі країною Басків, схвалена самим Бурденом. Le Bernadin, Нью-Йорк в США Довічний друг Бурдена, а також його напарник по телевізійних витівках Ерік Ріпер випадково очолив один з улюблених ресторанів Бурдена у Нью-Йорку. У Таємницях кухні Бурден зізнається, що Le Bernardin — єдиний ресторан, де він ризикнув би замовити морепродукти у понеділок, підкреслюючи, що більшість закладів не отримують поставки на вихідних. Протягом їхньої дружби Бурден часто захоплювався кухнею Ріпера та включав цей заклад до свого знакового ресторанного списку бажань. Le Baratin, Париж The French Laundry, Йонтвілл Sukiyabashi Jiro, Токіо St. John, Лондон Le Comptoir, Париж Per Se, Нью-Йорк El Bulli, Розас Swan Oyster Depot, Сан-Франциско Le Chateaubriand, Париж Tawlet Mar Mikhael, Бейрут Katz’s Delicatessen, Нью-Йорк Paul Bocuse, Ліон Raan Jay Fai, Бангкок

Реклама:

Прем'єра біографічного фільму Тоні з Антоніо Бандерасом і Домініком Сессою в українських кінотеатрах відбудеться 20 серпня 2026 року.