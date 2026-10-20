Збереже час, але не гаманець і смак. Чому краще не обирати натертий сир у магазинах і коли це шкодить страві

Чи готуєте пасту, чи піцу, чи просто бутерброд на сніданок — вже натертий сир є рятівником. Такий продукт суттєво зменшує кількість зусиль та часу, проведеного на кухні. Але чи насправді він такий хороший?

Купивши сир, ми часто очікуємо, що продукт зробить із наших страв шедевр: зі смаком умамі, апетитного золотистого кольору, з ніжним ароматом та розкішною текстурою, що тягнеться. Для цього варто обирати сири, які гарно плавляться і гарно покриваються скоринкою. Але разом із тим хочеться, щоб страва приготувалася швидше. І ось тут під руку в магазині попадеться пакетик із завчасно натертим сиром. Посипав — і готово. Хоча не все так просто: в упаковці з натертим сиром є щось, окрім молочного продукту. Воно не зашкодить здоров’ю, але соусам та стравам також не піде на користь.

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Натертий сир на столі / Фото: depositphotos.com/bhofack2

Майкл Х. Тунік, автор книги Наука сиру та ад’юнкт-професор харчових наук в Університеті Дрекселя, пояснює Huffpost це так: «Попередньо натертий сир містить антизлежувачі, такі як целюлоза та кукурудзяний, тапіоковий або картопляний крохмаль. Хоча ці добавки запобігають злипанню тертого сиру в пакеті, вони не дають сиру повністю розплавитися під дією тепла і можуть надати готовій страві дещо крейдяну текстуру».

Крохмаль — знайома та цілком зрозуміла речовина, але що таке «целюлоза»? Це очищене рослинне волокно, яке отримують з деревної маси, бавовни, кукурудзи, соєвих бобів та інших рослинних побічних продуктів. Ці агенти допомагають уникнути утворення грудок сиру на дні пакета з попередньо натертим сиром. Але водночас із цим ви отримаєте продукт, який не адаптований до розплавлення: до нього буквально додали те, що запобігає сиру взтися при нагріванні красивим та гладким шаром.

Як працює натертий сир у стравах

Додавання крохмалю та целюлози до подрібненого сиру може зіпсувати багато смаку, що є секретом гладких, вершкових соусів, як у пасті, або простих страв, типу сендвічів.

Експерти зазначають, що це поганий вибір для страв, що створені для подачі із розплавленим сиром. Антизлежувачі у складі продукту, звичайно, не запобігають повному розплавленню, але вони можуть дуже незначно перешкоджати тому, наскільки плавно сир тече при нагріванні. Водночас свіжотертий сир має тенденцію плавитися більш плавно та створювати ніжнішу кремову текстуру. Саме тому для фондю підійде лише цілий сир.

Кулінарні експерти пояснюють, що хоча є деякі попередньо подрібнені сири, які можуть бути близькими до плавленості сиру, натертого вдома, вони не досягають того ж рівня, незалежно від їхньої вартості. «Здатність до плавлення залежить від товщини подрібнення та антизлежувачів, а не тільки від ціни», — зазначила зареєстрована дієтологиня Тобі Амідер.

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Коли використовувати який продукт

Використання попередньо натертого сиру є доречним, коли його використовують як додатковий інгредієнт для тако, бургерів, запіканок та омлетів. Якщо ви хочете соус, натріть сир самі, але якщо ви використовуєте його як начинку, попередньо натертий — підійде.

Щоб переконатися, чи сир містить додаткові складники, перевіряйте склад продукту на упаковці. Загалом, високоякісні терті сири починаються з натурального сиру, тому шукайте продукти з коротшим списком інгредієнтів та ті, які ідентифікують конкретний сорт. Свіжість є ще одним фактором: не тримайте упаковку довго відкритою і зберігайте продукт у холодильнику щільно загорнутим без доступу повітря.

Використання брускового сиру у стравах / Фото: depositphotos.com/composter-box@mail

Ще кілька переваг сиру у брусках

Купівля сиру у вигляді бруска, а не натертого, дає вам більше можливостей. Ви можете відрізати товстий шматок для перекусу, нарізати кілька скибочок для сирної тарілки, яку приготували нашвидкуруч, або натерти рівно стільки, скільки вам потрібно для рецепта. З попередньо натертим сиром ви обмежені однією текстурою. Також купувати сир шматком майже завжди вигідніше, ніж брати пакет вже натертого сиру. Така упаковка передбачає плату не тільки за сир, а й за зручність. І хоча вона має своє місце, це не принесе такої ж універсальності чи якості на вашу кухню.

Натертий сир, що пройшов попередню обробку, до того контактував із повітрям значно довше, ніж брусковий, тому встиг втратити значну частину свого аромату. Найбільш свіжий сир — більше переваг у запаху для вашої страви.

Ба більше, якщо купувати лише натертий сир, вибір зазвичай обмежується основними видами, такими як чеддер, моцарела, Монтерей Джек або пармезан. У сирному відділі доступно більше сортів у вигляді брусків.

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Попри все, часові переваги та зручність іноді переважають, тому вибір натертого сиру буде гарним варіантом для ваших обідів.