Чи справді шоколад корисний для здоров’я: що варто знати про какао, флаваноли та солодкі плитки

Шоколад має репутацію продукту з подвійним характером: його люблять за смак, але часто їдять із відчуттям провини. Водночас у какао справді є речовини, які дослідники пов’язують із користю для серця та судин.

Та більшість позитивних результатів стосується не звичайної шоколадної плитки, а какао-продуктів із високим вмістом флаванолів — рослинних сполук, кількість яких суттєво залежить від обробки сировини.

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Що корисного є в какао

Шоколад виготовляють із какао-бобів — насіння плодів дерева какао. Після збирання їх ферментують, сушать і обсмажують. Потім боби подрібнюють, отримуючи какао-масу, з якої можна відокремити какао-масло. Залишок використовують для виробництва какао-порошку.

Одна з найцікавіших складових какао — флаваноли. Це група поліфенолів, які містяться також у чаї, ягодах, яблуках та інших рослинних продуктах. Вони привертають увагу дослідників завдяки можливому впливу на функцію кровоносних судин, зокрема здатність ендотелію — внутрішнього шару судин — регулювати їх розширення.

Саме флаваноли, а не шоколад як десерт загалом, найчастіше стають об'єктом досліджень. І хоча какао містить антиоксидантні сполуки, це не означає, що будь-яка шоколадна плитка автоматично забезпечує організм їхньою корисною кількістю.

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Чи справді какао допомагає серцю та судинам

Дослідження показують, що флаваноли можуть позитивно впливати на деякі показники серцево-судинного здоров’я. Зокрема, метааналіз 2025 року, опублікований у European Journal of Preventive Cardiology, об'єднав результати 145 рандомізованих досліджень за участю понад 5200 людей. Науковці виявили, що втручання з використанням продуктів і добавок, багатих на флаван-3-оли, були пов’язані зі зниженням артеріального тиску та поліпшенням функції ендотелію. Однак у цих дослідженнях вивчали не лише какао, а й інші джерела флаванолів, зокрема чай. Тому результати не можна трактувати як доказ того, що регулярне споживання шоколаду саме по собі захищає серце.

Ще одне масштабне дослідження — COSMOS — перевіряло вплив какао-флаванолів на ризик серцево-судинних захворювань. У ньому взяли участь 21 442 людини старшого віку. Протягом медіанного періоду спостереження 3,6 року одна група щодня отримувала добавку з 500 мг какао-флаванолів, інша — плацебо.

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Результати виявилися неоднозначними. Добавка не забезпечила статистично значущого зниження основного показника дослідження — загальної кількості серцево-судинних подій. Водночас ризик смерті від серцево-судинних причин, який був одним із додаткових показників, виявився на 27% нижчим у групі какао-екстракту. Це перспективний результат, але він не доводить, що шоколадна плитка має такий самий ефект. Учасники приймали стандартизовану добавку, а не їли шоколад.

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Чи покращує шоколад пам’ять і роботу мозку

Флаваноли досліджують і в контексті когнітивного здоров’я. Одна з гіпотез полягає в тому, що вони можуть впливати на кровопостачання мозку, зокрема гіпокампа — ділянки, важливої для формування пам’яті. У невеликому дослідженні CoCoA за участю 90 людей старшого віку учасники протягом восьми тижнів пили напої з різною концентрацією какао-флаванолів. У групах, які отримували більші дози, поліпшилися результати окремих тестів на швидкість мислення та мовленнєву активність. Проте зміни не були однаковими для всіх когнітивних показників, а дослідження було відносно невеликим і коротким.

Водночас масштабніше дослідження COSMOS не виявило загального поліпшення когнітивних функцій у старших учасників, які приймали какао-екстракт протягом двох років. Можливі позитивні ефекти виявили лише в окремих підгрупах, зокрема серед людей із менш якісним раціоном, але ці результати потребують подальшої перевірки.

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Чи допомагає темний шоколад контролювати рівень цукру в крові

Деякі дослідження справді виявляють помірні зміни показників глюкози після споживання какао або темного шоколаду. Наприклад, метааналіз 31 рандомізованого дослідження за участю майже 2000 дорослих показав невелике зниження рівня глюкози натще. Водночас переконливого впливу на глікований гемоглобін — показник середнього рівня глюкози за попередні кілька місяців — не виявили. Також не було зафіксовано зниження маси тіла чи окружності талії.

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Чому звичайна плитка не дорівнює какао з досліджень

Під час ферментації, сушіння, обсмажування та подальшої обробки какао-боби втрачають частину поліфенолів. Особливо суттєвим може бути вплив алкалізації — обробки какао лужними речовинами, яка пом’якшує смак і робить порошок темнішим. У науковому огляді про вплив технологічних процесів на склад какао зазначено, що ферментація, обсмажування й алкалізація змінюють концентрацію флаванолів та інших біологічно активних сполук.

Темний шоколад зазвичай містить більше какао-компонентів і флаванолів, ніж молочний. Білий шоколад не містить какао-порошку або какао-маси, а виготовляється з какао-масла, цукру та молочних інгредієнтів. Тому в ньому практично немає флаванолів, характерних для какао-твердих речовин.

Не менш важливо, що відсоток какао на упаковці не дає точної інформації про кількість флаванолів. Вона залежить не лише від частки какао, а й від походження бобів, ферментації, обсмажування та інших етапів виробництва.

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Які поживні речовини містить темний шоколад

Темний шоколад із високою часткою какао справді може бути джерелом деяких мінералів. За даними бази USDA FoodData Central, у 100 г шоколаду з 70−85% какао міститься приблизно 228 мг магнію, 11,9 мг заліза, 1,95 мг марганцю та 1,77 мг міді. Ці речовини потрібні для нормальної роботи нервової системи, м’язів, кровотворення й обміну речовин.

Але 100 г шоколаду — велика порція, яка забезпечує майже 600 ккал. Тому не варто сприймати його як основне джерело мінералів: ті самі речовини можна отримувати з горіхів, бобових, цільнозернових продуктів, насіння та зелених овочів. До того ж залізо з рослинних продуктів засвоюється гірше, ніж із м’яса, а на його біодоступність впливають інші компоненти їжі.

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Чи має шоколад протизапальну дію та покращує настрій

Флаваноли й інші поліфеноли какао вивчають через їхню потенційну антиоксидантну та протизапальну дію. Однак результати клінічних досліджень неоднорідні. Метааналіз 33 контрольованих досліджень за участю понад 1300 людей виявив зміни деяких маркерів окисного стресу після споживання какао або темного шоколаду, але не підтвердив однакового впливу на всі досліджувані показники запалення. Автори також звернули увагу на обмеження частини робіт, зокрема невеликі вибірки та недостатню перевірку складу використаних продуктів.

Щодо настрою, приємні відчуття після шматочка шоколаду цілком зрозумілі, але пояснювати їх винятково дією антиоксидантів не варто. На задоволення впливають смак, аромат, текстура, очікування та сама звичка їсти солодке. Какао містить кофеїн і теобромін — речовини зі стимулювальними властивостями, але їхня кількість у звичайній порції шоколаду не гарантує помітного поліпшення настрою чи концентрації.

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Скільки шоколаду можна їсти

Темний шоколад часто містить менше цукру, ніж молочний, але це не робить його низькокалорійним продуктом. Він багатий на жири, зокрема насичені, а тому велика кількість плитки може легко збільшити загальну енергетичну цінність раціону. Якщо шоколад є регулярним десертом, доречно контролювати порцію, а не намагатися отримати з нього максимальну кількість флаванолів.

Людям, чутливим до кофеїну або теоброміну, варто враховувати й можливі індивідуальні реакції. Велика кількість какао може спричиняти збудження, серцебиття або заважати засинанню, особливо якщо їсти шоколад увечері. Вміст стимулювальних речовин залежить від виду продукту та кількості какао.

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