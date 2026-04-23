Картопля-«турне». Переможниця МастерШеф продемонструвала ресторанний лайфхак: як з однієї картоплини роблять кілька

Досвідом, який вона отримала на проєкті МастерШеф, кулінарка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

За словами переможниці МастерШеф, для нарізки картоплі методом «турне» знадобиться ніж і картопля. Чому не працює геометрія? Банально через те, що з картоплі потрібно взяти максимум. Ця техніка полягає в тому, щоб правильно провертати картоплю, нарізаючи.

Такий спосіб нарізки овочів чи фруктів перетворює їх на рівномірні еліптичні форми для рівномірного приготування, пише Escoffieronline. Ситні овочі, такі як морква, картопля та пастернак, ідеально підходять для нарізки «турне». Хоча ця техніка може бути дещо складною для початківців, як тільки ви її освоїте, знання того, як робити турне, додасть естетики та текстури гарнірам, рагу або печені.

Що таке нарізка « турне»

Слово «tournee» французькою означає «перевернутий». Насправді, картоплю, нарізану таким чином, іноді називають «перевернутою картоплею». Назва походить від техніки — ви будете обертати овоч у руці, роблячи надрізи. Мета полягає в тому, щоб вирізати невеликий шматочок овоча у довгасту форму, звужену на кожному кінці.

Як нарізати овочі методом « турне»

Щоб опанувати цю навичку, найкраще мати спеціальний ніж «турне», також відомий як «пташиний дзьоб». Цей маленький ніж для чищення овочів має коротке вигнуте лезо, що нагадує дзьоб. Можна використовувати і звичайний, але ніж «турне» — це зручний інструмент, який варто тримати під рукою. Він чудово підходить для чищення цибулі, видалення серцевини з помідорів та полуниці, а також для виколювання вічок з картоплі.

Одна з проблем нарізки методом «турне» — мінімізація відходів. Якщо ви будете постійно обрізати, у вас залишиться крихітний шматочок картоплі та купа обрізків! Але навіть хрестоматійна нарізка методом «турне» призводить до певних відходів. Збережіть ці шматочки для картопляного пюре, бульйонів та салатів.

Цю універсальну техніку можна використовувати для яблук, кабачків, груш, моркви, грибів тощо. Будь-які продукти з достатньо твердою текстурою можна перетворити на рівні бочкоподібні форми.

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Чому варто використовувати нарізку « турне»

Нарізка «турне» не така популярна в наші дні, як за часів Огюста Ескоф'є. Це французький кулінар, шеф-кухар, один із найбільших кулінарів свого часу, провідний пропагандист класичної французької кухні, автор кулінарних книг. Він жив на зламі 19-початку 20 століття. Шеф зробив справжню революцію в організації ресторанів при готелях. Тож чому варто її вчитися?

По-перше, однаковий розмір забезпечує рівномірне приготування, що є важливою основою французької техніки. А закруглені краї дозволяють легко катати шматочки по сковороді для рівномірного кольору з усіх боків.

Крім того, це вражає! Ви коли-небудь бачили домашню страву з гарніром, таким як рівномірно перевернута картопля? Подавайте їх разом із вишуканою основною стравою, такою як яловичина Веллінгтон і т. д., щоб вразити гостей.

І нарешті, це чудовий спосіб потренувати свої передові навички роботи з ножем. Спритність і точність, необхідні для надання овочам однорідної форми, стануть у пригоді у всіх ваших кулінарних пригодах.

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