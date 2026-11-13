Надлишок солі може погіршувати пам’ять чоловіків: що виявило шестирічне дослідження

Надмірна кількість солі в раціоні шкодить не лише серцю та судинам. Нове дослідження австралійських науковців виявило можливий зв’язок між високим споживанням натрію та швидшим погіршенням епізодичної пам’яті у чоловіків старшого віку.

Йдеться про здатність запам’ятовувати й відтворювати події власного життя — від нещодавньої розмови до обставин давньої зустрічі. Водночас вчені не виявили аналогічного зв’язку серед жінок.

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Результати роботи, опублікованої в червні 2026 року в журналі Neurobiology of Aging, привернули увагу до ще одного можливого чинника, який варто враховувати під час профілактики вікових когнітивних порушень.

Як надлишок натрію пов'язаний із погіршенням пам'яті

У дослідженні взяли участь 1208 людей із середнім віком приблизно 71 рік. На початку спостереження вони не мали діагностованих когнітивних порушень. Науковці оцінювали їхнє харчування, зокрема споживання натрію, а також регулярно перевіряли різні аспекти роботи мозку протягом шести років.

Результати показали, що серед чоловіків, які споживали більше натрію, епізодична пам’ять погіршувалася швидше. У жінок подібної закономірності не виявили. Також зв’язку між кількістю натрію в раціоні та загальним погіршенням когнітивних функцій у всій групі учасників не зафіксували.

Цікаво, що вчені не знайшли переконливого підтвердження впливу споживання натрію на когнітивні зміни залежно від наявності варіанта гена APOE ε4, який пов’язаний із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. Тобто твердження, що солона їжа прискорює появу Альцгеймера в людей із генетичною схильністю, цією роботою не підтверджується.

Важливо й те, що учасники повідомляли про своє харчування самостійно, а не проходили контрольований експеримент із різними дозами натрію. Тому результати не дають змоги стверджувати, що саме сіль спричинила погіршення пам’яті. На когнітивне здоров’я можуть впливати й інші чинники, зокрема артеріальний тиск, фізична активність, якість харчування та супутні захворювання.

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Чому надлишок солі може впливати на роботу мозку

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Один із можливих механізмів пов’язаний із впливом натрію на артеріальний тиск. Надмірне споживання солі сприяє підвищенню тиску, а тривала гіпертензія пошкоджує кровоносні судини, зокрема ті, що забезпечують мозок киснем і поживними речовинами. Порушення кровопостачання мозку може негативно впливати на пам’ять, увагу та інші когнітивні функції. Крім того, судинні порушення часто супроводжують процеси старіння мозку й можуть підвищувати ризик розвитку деменції.

Всесвітня організація охорони здоров’я також наголошує на зв’язку надмірного споживання натрію з підвищеним артеріальним тиском, серцево-судинними захворюваннями та ураженням нирок.

Науковці продовжують вивчати, чи може натрій впливати на мозок безпосередньо, незалежно від змін артеріального тиску. Експерименти на тваринах дають підстави припускати, що надлишок натрію може сприяти запальним процесам і порушенню роботи нервових клітин. Проте переносити ці результати безпосередньо на людей поки що зарано.

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Скільки солі можна споживати щодня

За рекомендацією ВООЗ, дорослим варто споживати менш ніж 2000 мг натрію на день, що відповідає приблизно 5 г кухонної солі. Це трохи менше однієї чайної ложки. Важливо не плутати натрій із сіллю: натрій є лише одним із компонентів кухонної солі. Один грам натрію міститься приблизно у 2,5 г солі. Тому цифри на етикетках продуктів, де зазначено саме вміст натрію, потрібно правильно перераховувати.

До того ж більша частина солі в раціоні надходить не із сільнички. Її багато в ковбасах, копченостях, твердих сирах, консервованих продуктах, солоних закусках, готових соусах і напівфабрикатах. Навіть якщо не досолювати домашні страви, добова норма може непомітно перевищувати рекомендовану. Зменшити споживання солі допоможе звичка перевіряти склад продуктів, частіше готувати вдома, використовувати спеції, часник, лимонний сік і зелень замість додаткової солі.

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