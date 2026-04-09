Від матері й бабусі. Як на Хмельниччині готують автентичну великодню начинку

Жителька Хмельниччини вже понад 30 років готує на Великдень традиційну начинку. Секрети цієї автентичної страви з домашнього пляцка та великої кількості яєць вона успадкувала від матері й бабусі.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла Євгенія Крентовська.

«Від мами до доньки цей секрет передавався поколіннями, і ось уже понад 30 років я продовжую традицію», — зазначила жінка.

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Приготування страви починається з домашнього пляцка. Для цього борошно просіюють, додають п’ять яєць, дрібку солі та трохи соди, замішуючи тісто на молоці. «Воно має бути не забите, але й не занадто м’яке, як на вареники. Тісто розкачують у тонкий корж, проколюють виделкою і випікають до готовності», — каже Євгенія Крентовська.

Коли пляцок підсохне, його ріжуть на дрібні кубики. Потім кубики заливають молоком і залишають замочуватися, поки вони повністю не розм’якнуть і не вберуть ніжність молока.

Євгенія Крентовська розповіла, що смак начинки формують деталі: сіль, перець, обсмажене м’ясо з подрібненим салом. Але головний секрет — у яйцях.

«Їх потрібно багато, щоб вони повністю покрили масу зверху. Зазвичай близько 30 яєць, а іноді й більше, залежно від кількості пляцка», — наголошує хмельниччанка.

З її слів, збиті яйця з'єднують з основною масою, ще раз приправляють і розливають у формочки, змазані салом або смальцем. Страву випікають у духовці: спочатку при 200 градусах, потім температуру збавляють до 120 і запікають 1,5 години.

Євгенія Крентовська зазначила, готовність перевіряють шпажкою — всередині. «Начинка має бути сухою і пухкою. Кожного року, коли я дістаю гарячі казанки з печі, відчуваю зв’язок зі своєю мамою та бабусею», — наголосила жінка. За її словами, це страва з душею, яку родина береже та передає далі