Читайте етикетки правильно. Що насправді означають маркування на курятині - та на які позначки варто звертати на них увагу

Упаковка курячого філе чи цілої тушки може обіцяти, що птиця «натуральна», «органічна», «вільного вигулу», «охолоджена повітрям» або «вирощена без антибіотиків».

Частина з них справді регулюється законодавством і може бути підтверджена документально. Інші ж не мають чіткого юридичного визначення й використовуються виробниками переважно як маркетингові інструменти. Розповідаємо, які маркування в Україні мають реальне значення для покупця, а на які не варто.

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Органічна продукція — єдине маркування з найжорсткішим контролем

Якщо на упаковці курятини зазначено, що продукція є органічною, таке твердження має підтверджуватися законом. В Україні виробництво, сертифікацію та маркування органічної продукції регулює Закон України Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Використовувати слова «органічний», «еко» чи їх похідні виробник має право лише після проходження сертифікації акредитованим органом. Такі виробники перебувають під регулярним контролем.

Органічне птахівництво передбачає суворіші вимоги до умов утримання птиці, ніж звичайне промислове виробництво. Зокрема, регламентуються щільність посадки, доступ до відкритого вигулу, використання органічних кормів, а застосування антибіотиків істотно обмежується — вони можуть використовуватися лише у випадках, коли лікування необхідне для добробуту тварини, а не для стимулювання росту чи профілактики. Детальні вимоги до органічного виробництва також визначені постановою Кабінету Міністрів України. Тому органічне маркування можна вважати одним із небагатьох написів на упаковці, який дійсно має юридичну силу.

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«Без антибіотиків» — виробник має підтвердити свої слова

Окремого державного знака для продукції «без антибіотиків» в Україні не існує. Проте виробник не має права вводити покупця в оману. Відповідно до Закону України Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, будь-яка інформація на етикетці повинна бути достовірною, зрозумілою та не вводити споживача в оману.

Якщо виробник заявляє, що птицю вирощували без застосування антибіотиків, він повинен мати документи, які підтверджують таке твердження. У разі перевірки ці докази можуть вимагати контролюючі органи. Водночас варто пам’ятати, що навіть у традиційному виробництві використання антибіотиків суворо регулюється. Перед забоєм обов’язково дотримується так званий період виведення препарату, а продукція контролюється на залишкові кількості ветеринарних лікарських засобів відповідно до вимог законодавства ЄС, які поступово імплементуються в Україні.

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Напис «без гормонів» майже нічого не означає

Іноді виробники акцентують увагу на тому, що їхня курятина «не містить гормонів». Насправді використання гормональних препаратів для стимулювання росту сільськогосподарської птиці в Україні не є дозволеною практикою. Виробництво продукції тваринного походження регулюється ветеринарним законодавством та вимогами безпечності харчових продуктів, які гармонізуються із законодавством Європейського Союзу. Фактично це означає, що напис «без гормонів» не свідчить про особливі переваги саме цього виробника — інша курятина також не повинна вирощуватися із застосуванням гормонів росту.

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«Фермерська», «домашня», «натуральна» — це переважно маркетинг

Багато написів, які часто сприймаються як ознака вищої якості, українське законодавство взагалі не визначає. Зокрема, законодавство не встановлює спеціальних критеріїв для таких позначень, як:

«фермерська»;

«домашня»;

«сільська»;

«натуральна».

Сам по собі такий напис не гарантує, що птиця вирощувалася на вільному вигулі, отримувала кращий корм чи утримувалася в інших умовах. Єдина вимога полягає в тому, що така інформація не повинна вводити споживача в оману відповідно до Закону Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Тому оцінювати якість продукту лише за подібними словами на упаковці не варто.

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Чи означає «охолоджене», що м'ясо свіже?

Ні. Позначення «охолоджене» говорить лише про температурний режим зберігання продукції. Відповідно до ДСТУ та вимог харчового законодавства, охолодженим вважається м’ясо, температура якого після охолодження підтримується в установлених межах без заморожування. Таке маркування нічого не говорить про спосіб вирощування птиці, її корм або смакові властивості.

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На що справді варто звертати увагу під час купівлі

Експерти Держпродспоживслужби рекомендують насамперед оцінювати не рекламні написи, а інформацію, яка обов’язково повинна бути на упаковці. Перед покупкою варто перевірити дату виробництва та кінцевий термін споживання, умови зберігання, найменування виробника, номер потужності, де виготовлено продукцію, а також цілісність упаковки. Корисно звертати увагу й на склад. Якщо йдеться про мариновану або оброблену продукцію, виробник зобов’язаний зазначити всі додані інгредієнти.

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Які написи дійсно мають значення

Для українського покупця найважливішим залишається органічне маркування — воно підтверджується сертифікацією та контролюється державою. Позначка «без антибіотиків» також може бути інформативною, але лише за умови, що виробник здатен документально підтвердити свої заяви.

Натомість слова «фермерська», «домашня», «натуральна» чи «сільська» не мають чіткого законодавчого визначення і самі по собі не свідчать про вищу якість м’яса. Тому під час вибору курятини варто орієнтуватися не лише на маркетингові написи, а й на обов’язкову інформацію на етикетці, репутацію виробника та дотримання умов зберігання.