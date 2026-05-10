Не купуйте дорогі препарати: як знищити мурах за допомогою простого засобу
Як працює метод «отруйного цукру» (Фото: NV Food via Chat GPT)
Мурахи на ділянці - це не просто дрібна незручність, а одна з головних причин появи попелиці та ослаблення рослин. Комахи активно захищають колонії шкідників на молодих пагонах, через що листя скручується, а врожай може опинитися під загрозою.
При цьому далеко не всі дачники готові витрачати гроші на дорогі препарати з магазинів.
Однак існує простий спосіб боротьби з мурахами, який давно використовують досвідчені садівники. Для нього знадобиться звичайний цукор і засіб від садових шкідників.
Главред вирішив з’ясувати, як працює метод «отруйного цукру» і чому його вважають одним із найефективніших способів знищення мурашиних колоній.
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Чому мурахи шкодять саду
Головна проблема полягає не тільки в самих мурахах, а й у їхній «співпраці» з попелицею. Комахи харчуються солодкою паддю, яку виділяє попелиця, тому буквально охороняють її на рослинах і допомагають поширюватися по ділянці.
У результаті культури втрачають сили, гірше ростуть і стають більш вразливими до хвороб.
Автор YouTube-каналу «Дача Агронома» зазначає, що без знищення мурах позбутися попелиці практично неможливо.
«Ми не зможемо ефективно позбутися попелиці, не позбувшись мурах, адже вони охоронятимуть вашу рослину», — пояснює експерт.
Як працює «отруйний цукор»
Суть методу полягає в тому, що солодка принада приваблює мурах, а разом із нею комахи отримують токсичну речовину. Причому робочі особини не просто їдять цукор самі, а несуть його в мурашник, де годують інших членів колонії.
«Мурахи його дуже люблять, вони на нього завжди клюють, а ще й тягнуть у мурашник», — розповідає автор методу.
Для приготування приманки використовують препарати з імідаклопридом — речовиною, яка часто входить до складу засобів проти попелиці, колорадського жука та інших садових шкідників.
Як приготувати приманку
Спочатку препарат розводять у вищій концентрації, ніж для звичайної обробки рослин. Якщо стандартне дозування розраховане на 10 літрів води, засіб змішують тільки з одним літром.
Отриманим розчином обприскують цукор, попередньо розсипаний на папері або плівці. Після цього суміш залишають до висихання, щоб цукор знову став розсипчастим.
Готову приманку розсипають біля мурашників, уздовж стежок комах або поруч із грядками, де помічено скупчення шкідників.
Чому метод вважають ефективним
Головна перевага способу — вплив відразу на всю колонію. На відміну від звичайних пасток, «отруйний цукор» допомагає знищити не тільки робочих мурах, а й матку.
Крім того, метод дає змогу обробити велику територію практично без витрат. Після зникнення мурах ділянка поступово очищається і від попелиці, оскільки без захисту комах її швидко знищують сонечка та інші природні хижаки.
Для посилення ефекту садівники радять додатково розпушувати ґрунт біля мурашників, посипати доріжки золою або корицею і висаджувати поруч із грядками м’яту, календулу або лаванду.