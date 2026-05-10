Не купуйте дорогі препарати: як знищити мурах за допомогою простого засобу

Мурахи на ділянці - це не просто дрібна незручність, а одна з головних причин появи попелиці та ослаблення рослин. Комахи активно захищають колонії шкідників на молодих пагонах, через що листя скручується, а врожай може опинитися під загрозою.

При цьому далеко не всі дачники готові витрачати гроші на дорогі препарати з магазинів.

Однак існує простий спосіб боротьби з мурахами, який давно використовують досвідчені садівники. Для нього знадобиться звичайний цукор і засіб від садових шкідників.

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Главред вирішив з’ясувати, як працює метод «отруйного цукру» і чому його вважають одним із найефективніших способів знищення мурашиних колоній.

Раніше ми розповідали, які однорічні квіти можна сіяти прямо у відкритий ґрунт навесні. Деякі рослини цвітуть усе літо і не потребують складного догляду.

Чому мурахи шкодять саду

Головна проблема полягає не тільки в самих мурахах, а й у їхній «співпраці» з попелицею. Комахи харчуються солодкою паддю, яку виділяє попелиця, тому буквально охороняють її на рослинах і допомагають поширюватися по ділянці.

У результаті культури втрачають сили, гірше ростуть і стають більш вразливими до хвороб.

Автор YouTube-каналу «Дача Агронома» зазначає, що без знищення мурах позбутися попелиці практично неможливо.

«Ми не зможемо ефективно позбутися попелиці, не позбувшись мурах, адже вони охоронятимуть вашу рослину», — пояснює експерт.

Як працює «отруйний цукор»

Суть методу полягає в тому, що солодка принада приваблює мурах, а разом із нею комахи отримують токсичну речовину. Причому робочі особини не просто їдять цукор самі, а несуть його в мурашник, де годують інших членів колонії.

«Мурахи його дуже люблять, вони на нього завжди клюють, а ще й тягнуть у мурашник», — розповідає автор методу.

Для приготування приманки використовують препарати з імідаклопридом — речовиною, яка часто входить до складу засобів проти попелиці, колорадського жука та інших садових шкідників.

Як приготувати приманку

Спочатку препарат розводять у вищій концентрації, ніж для звичайної обробки рослин. Якщо стандартне дозування розраховане на 10 літрів води, засіб змішують тільки з одним літром.

Отриманим розчином обприскують цукор, попередньо розсипаний на папері або плівці. Після цього суміш залишають до висихання, щоб цукор знову став розсипчастим.

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Готову приманку розсипають біля мурашників, уздовж стежок комах або поруч із грядками, де помічено скупчення шкідників.

Чому метод вважають ефективним

Головна перевага способу — вплив відразу на всю колонію. На відміну від звичайних пасток, «отруйний цукор» допомагає знищити не тільки робочих мурах, а й матку.

Крім того, метод дає змогу обробити велику територію практично без витрат. Після зникнення мурах ділянка поступово очищається і від попелиці, оскільки без захисту комах її швидко знищують сонечка та інші природні хижаки.

Для посилення ефекту садівники радять додатково розпушувати ґрунт біля мурашників, посипати доріжки золою або корицею і висаджувати поруч із грядками м’яту, календулу або лаванду.