«Віскі-сирник» і синя матча. Шість місць у Львові, де можна скуштувати незвичайне морозиво

Морозиво — це вже давно не лише про дитинство. Сьогодні — це сміливі смаки й гастрономічні експерименти, які роблять його частиною дорослого гедонізму. Втім не перестають тішити і наймолодших.

Морозиво — це не просто популярний літній десерт, а справжній символ задоволення й дитячих спогадів. Його смак об'єднує різні країни, культури й покоління.

Морозиво, у тому вигляді, який ми знаємо, з’явилося в Італії у XVI столітті. Звідти його рецепт потрапив до Франції, а згодом — у США. У XX столітті цей десерт набув шалену популярність. У 1984 році президент Рейган офіційно оголосив липень Місяцем морозива (National Ice Cream Month), а третю неділю липня — національним днем. Саме завдяки цьому указу розпочалася хвиля створення локальних свят у різних країнах: хтось обрав середину літа, інші — червень.

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У Китаї ще 3000 років тому існували прообрази морозива — заморожені суміші молока та рису.

Найпопулярніший смак у світі — ванільний, на другому місці — шоколадний.

Морозиво входить до списку найбільш фотографованих десертів у соцмережах.

Оригінальні смаки морозива у Львові

1. Віскі сирник

Десерт можна скуштувати у закладі Moro Gelato. В його основі є класичний італійський десерт касата, але з локальним характером. Це італійське джелато власного виробництва. Морозиво тут готують із натурального молока, вершків, фруктів і горіхів, без штучних ароматизаторів та барвників.

У Львові можна скуштувати морозиво Віскі сирник / Фото: Скрин/instagram

2. Сорбет апероль

Морозиво із зовсім недитячим смаком пропонують спробувати у Сімейній джелатерії Gelizko. Це морозиво італійського походження, виготовляється за особливою технологією із натуральних, свіжих інгредієнтів. У цій сімейній джелатерії пропонують великий вибір смаків джелато.

У Львові можна знайти морозиво на будь-які вподобання / Фото: instagram/gelatogelizko

3. Лаванда, синя матча, Віскі карамель шоколад

Такі смаки пропонують у відомій мережі морозива Файні Льоди. Мережа позиціонує себе як виробник натурального, свіжого та якісного морозива. У їхньому асортименті є понад понад 120 смаків!

Читайте також: Від Стамбула до Лапландії. Незвичайне морозиво з усього континенту, яке варто спробувати 4. Тайське смажене морозиво Таке незвичне морозиво можна спробувати на виїзних заходах міста, зокрема на ветеранському ярмарку. Ласощі під брендом Kaval’e готує ветеран ЗСУ Валерій Венчковський. Це фруктово-ягідне морозиво — з бананами, ківі, полуницею, манго, малиною, вишнею, лохиною — так і шоколадне, з солоною карамеллю, печивом тощо.

5. Алкогольне морозиво з вершковим лікером/ з хересом/ з фісташковим лікером Такий незвичний десерт для дорослих можна посмакувати у Кооперативі молока. MILK PUB. У закладі подають не лише звичні молочні коктейлі та морозиво, але й кілька видів алкогольних. Тож це, певною мірою, перший справді сімейний заклад. Бо сюди цікаво ходити не тільки тим, хто любить солодке, але й тим, хто хоче провести вечір зі смачним стравами та коктейлем. Реклама: 6. З ружою та бузиною Незвичні смаки морозива також пропонують в закладі Іce Сream Shop. Зокрема на поціновувачів десерту чекає авторське поєднання перетертих пелюсток троянди та свіжовичавленого соку цитрини. Вишуканий крафтовий десерт із неповторним квітковим ароматом та приємною кислинкою. І, як варіант, спробувати буде можна морозиво з сиропом із бузини. Редактор: Тетяна Денисенко