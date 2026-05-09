«Віскі-сирник» і синя матча. Шість місць у Львові, де можна скуштувати незвичайне морозиво
У Львові готують незвичне тайське смажене морозиво (Фото: Надано Лідією Медведєвою)
Морозиво — це вже давно не лише про дитинство. Сьогодні — це сміливі смаки й гастрономічні експерименти, які роблять його частиною дорослого гедонізму. Втім не перестають тішити і наймолодших.
Морозиво — це не просто популярний літній десерт, а справжній символ задоволення й дитячих спогадів. Його смак об'єднує різні країни, культури й покоління.
Морозиво, у тому вигляді, який ми знаємо, з’явилося в Італії у XVI столітті. Звідти його рецепт потрапив до Франції, а згодом — у США. У XX столітті цей десерт набув шалену популярність. У 1984 році президент Рейган офіційно оголосив липень Місяцем морозива (National Ice Cream Month), а третю неділю липня — національним днем. Саме завдяки цьому указу розпочалася хвиля створення локальних свят у різних країнах: хтось обрав середину літа, інші — червень.
- У Китаї ще 3000 років тому існували прообрази морозива — заморожені суміші молока та рису.
- Найпопулярніший смак у світі — ванільний, на другому місці — шоколадний.
- Морозиво входить до списку найбільш фотографованих десертів у соцмережах.
Оригінальні смаки морозива у Львові
1. Віскі сирник
Десерт можна скуштувати у закладі Moro Gelato. В його основі є класичний італійський десерт касата, але з локальним характером. Це італійське джелато власного виробництва. Морозиво тут готують із натурального молока, вершків, фруктів і горіхів, без штучних ароматизаторів та барвників.
2. Сорбет апероль
Морозиво із зовсім недитячим смаком пропонують спробувати у Сімейній джелатерії Gelizko. Це морозиво італійського походження, виготовляється за особливою технологією із натуральних, свіжих інгредієнтів. У цій сімейній джелатерії пропонують великий вибір смаків джелато.
3. Лаванда, синя матча, Віскі карамель шоколад
Такі смаки пропонують у відомій мережі морозива Файні Льоди. Мережа позиціонує себе як виробник натурального, свіжого та якісного морозива. У їхньому асортименті є понад понад 120 смаків!