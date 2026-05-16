З меренгою, тирамісу чи, може, вином. Три оригінальні десерти з морозивом, що готуються простіше, ніж ви гадаєте

Пропонуємо приготувати цього літа три неочікувані десерти з морозивом. Ви будете здивовані вдалим і таким неочікуваним поєднанням.

Морозиво (зах. також льоди) — заморожений десерт, що виробляють переважно з молока, вершків, масла, цукру з додаванням смакових та запахових речовин, фруктів та ягід. Морозиво може бути також фруктовим (на основі соку і м’якоті фруктів і ягід). Таке морозиво називають «сорбет».

Реклама

У 19 столітті продавців морозива треба було шукати у міських садах та парках. Невеличкі бочечки часто носили просто на голові, відпускали продукт у маленькі стаканчики, на додачу видавали дерев’яну ложечку. Коли десерт з'їдався, посуд треба було повернути продавцю. Вибагливі ласуни купували морозиво у продавців з візками. На льоді стояли відерця з різними сортами, тож можна було купити кілька кульок та ласувати полуничним, вершковим чи крем-брюле. Дві маленькі кульки коштували три копійки, дві великих — п’ять.

Для більш вимогливої публіки існувала кондитерська Семадені, справжня візитівка Києва. Бернард Семадені прибув до Києва зі Швейцарії. Тут він створив цілу мережу кондитерських. Найбільш прославлена знаходилась на нинішньому Майдані. Морозиво у Семадені пропонували будь-яке: змішували пломбір з розтертими фруктами, до того ж не тільки зі звичними малиною, вишнями, абрикосами та полуницями, а й з екзотичними персиками та ананасами.

Робили популярне морозиво з шоколадом та горіхами, меренги з морозивом, каву з морозивом та інші цікаві десерти. Поряд з кондитерською знаходились міська дума та біржа, фінансисти та чиновники полюбляли обговорювати свої ділові питання за чашкою кави чи шоколаду. Гімназистки збирали гроші, щоб разом із подругами вибратися до Семадені на шоколад та морозиво. Кияни йшли сюди родинами на тістечка, сухе варення та склянку кефіру, який був тоді популярним напоєм для краси та здоров’я. Тут можна було придбати коробку шоколаду з Парижа, торт у вигляді кошика з квітами, букет з цукерок. Мережа існувала до 1925 року.

Три рецепти незвичного поєднання морозива з десертом

Реклама:

Цей кондитерський виріб, приготований з коржів, морозива та безе, є водночас і магічним трюком, і смачним десертом. Зрештою, коли ще ви зможете спекти морозиво так, щоб воно не тануло? Фокус полягає в тому, щоб покластися на ізоляційний ефект збитих яєчних білків, які не дають морозиву розтанути, коли ви швидко випікаєте його на високому вогні, щоб підрум'янити меренгу.

Ретро-десерт: культова Аляска з меренгою та морозивом Запечена Аляска - один з найбільш культових ретро-десертів усіх часів. Десятиліття тому в модних ресторанах цей сліпучий десерт приносили на ваш стіл і підпалювали на ваших очах. Запечена Аляска - це традиційно купол неаполітанського морозива, покритий крихтою шоколадного печива, бісквітом, шаром збитого безе та підсмажений до золотистої скоринки. Перейти до рецепту

Достатньо поглянути на звичні продукти під новим кутом. Ванільне морозиво і червоне вино — поєднання, яке спочатку дивує, а потім розкривається як легкий, освіжаючий і емоційний десерт. Цей дует уже активно обговорюють у соцмережах і пробують удома, перетворюючи звичайний вечір на маленький смаковий експеримент.

Ванільне морозиво і червоне вино: простий десерт, який став гастротрендом Іноді гастрономічне відкриття не потребує складних технік і рідкісних інгредієнтів. Перейти до рецепту

Любов до кави та десертів може проявлятися у різних станах. Наприклад у гарячому еспресо поверх вершкового крему з маскарпоне, холодного та ніжного ванільного морозива та хрусткого печива, притрушеного ароматним какао. Цей десерт поєднує у собі італійську класику: тирамісу та афогато (каву з морозивом).