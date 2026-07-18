Без цукру і зайвих добавок. Три ідеї смачного домашнього морозива, яке точно варто приготувати цього літа

Коли синоптики прогнозують аномальну літню спеку , саме час згадати про головний десерт сезону — морозиво. Зберігайте ці смачні та корисні рецепти, щоб охолоджуватися у найспекотніші дні.

Морозиво давно стало трендовим десертом, який люблять не лише діти, а й дорослі. Втім, історія його появи дуже давня та цікава. За право називатися батьками морозива можуть поборотись кілька народів. У першу чергу, китайці — саме вони першими почали робити солодкий лід, рецепт якого тримали у суворій таємниці. Китайці вважали, що ремесла виробництва шовку й морозива принесуть їм світову славу. З шовком так і вийшло. А стосовно морозива вони прорахувалися. У китайців цей засіб від спеки перейняли араби, індійці, іранці. У IV столітті до н. е. Олександр Македонський, який погано переносив спеку, вживав фруктові соки зі снігом, який доставляли з гірських вершин раби. Любив морозиво і римський імператор Нерон (1 століття н. е.). У Русі, де також ніхто не знав нічого про китайське морозиво, набув поширення спосіб приготування холодного десерту: заморожене молоко дрібно стругали й перемішували зі свіжими ягодами. Трохи пізніше почали заморожувати сир, вершки й додавати сухі родзинки чи абрикоси.

Реклама

Щоб насолоджуватися улюбленим смаком сповна, пропонуємо три рецепти домашнього морозива без цукру.

Три найкращі рецепти морозива без цукру

Це смачне морозиво не містить цукру, його солодкість забезпечується полуницею та ваніллю. Для цього рецепту вам знадобиться попередньо охолоджена морозивниця. Воно смакуватиме як у вишуканому ресторані. Діти ніколи не дізнаються, що десерт не містить цукру, а готується лише з корисних натуральних інгредієнтів. Стане справжньою насолодою у найспекотніші літні дні. Готуйте його разом із дітьми, пригощайте найрідніших і насолоджуйтеся смаком і користю.

Без цукру та клопоту: рецепт ідеального домашнього морозива Ви точно маєте приготувати цей десерт найближчим часом. Він має всі шанси сподобатися вам більше, ніж дорогі магазинні варіанти. Перейти до рецепту

Кремова текстура перестиглих бананів чудово підходить для швидкого приготування хліба, але ці фрукти також є чудовим рішенням для холодного, солодкого частування. Наступного разу, коли у вас з’явиться трохи стиглих бананів, заморозьте їх для порції шоколадного морозива.

З перестиглого банана. Шоколадне морозиво, яке можна їсти хоч кожного дня Якщо ваші банани перестигли, не обов'язково їх викидати чи використовувати лише для приготування бананового хліба. Перейти до рецепту

Високобілковий, низькокалорійний десерт для жаркої погоди, це морозиво стане улюленим домашнім десертом. Воно має 9 г протеїну на одну порцію та близько 150 ккал залежно від використаних інгредієнтів. Приготування просте, хоч й потребує залученості. Вам знадобляться вертикальні пакети, які слугуватимуть формою для майбутнього морозива. Також ви можете використовувати багаторазові форми різних форм. У вас вийде із запропонованої кількості інгредієнтів близько 14 штук. Кілька порцій морозива на день можна вписати у свій денний раціон навіть на схудненні.