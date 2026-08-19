Моркву буквально розриває зсередини: головна причина тріщин на коренеплодах

Наприкінці літа морква може піднести неприємний сюрприз: під час збирання врожаю на великих коренеплодах виявляють глибокі тріщини. Такі овочі не лише мають гірший вигляд — пошкоджена морква швидше псується і майже не придатна для тривалого зберігання.

Найчастіше причина криється в неправильному поливі. Особливо небезпечно, коли тривала посуха різко змінюється сильною зливою або рясним зволоженням грядок.

Чому морква починає тріскатися

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Під час спеки ґрунт швидко пересихає, ріст коренеплодів сповільнюється, а їхня шкірка поступово втрачає еластичність. Якщо після цього морква раптово отримує багато води, м’якоть починає активно вбирати вологу й збільшуватися в об'ємі. Шкірка не встигає розтягнутися — і коренеплід буквально розриває зсередини.

Особливо часто це трапляється з великою морквою: розвинені коренеплоди поглинають більше води й сильніше реагують на різку зміну вологості.

Проблему може посилити надлишок азоту, що стимулює активний ріст. У другій половині сезону з такими підживленнями варто бути обережними. Також ризик розтріскування підвищують перепади температури та надто пізнє збирання врожаю, особливо якщо морква залишається в ґрунті до перших заморозків.

Як врятувати врожай

Головне правило — не допускати ситуації, коли ґрунт спочатку повністю висихає, а потім одразу отримує велику кількість води.

Моркву краще поливати регулярно, поступово і досить глибоко. Якщо грядка вже пересохла, не варто намагатися відновити вологість одним рясним поливом — воду краще вносити невеликими порціями.

Спростити завдання може крапельний полив. Він дає змогу підтримувати стабільнішу вологість ґрунту без різких коливань. Корисною є й мульча: вона сповільнює випаровування та допомагає землі довше залишатися вологою.

Що робити з потрісканою морквою

Незвичайна форма коренеплоду сама по собі не означає, що він зіпсований. Викривлену або роздвоєну моркву з непошкодженою шкіркою можна їсти й зберігати як зазвичай.

А от екземпляри з тріщинами краще одразу відокремити від решти врожаю. Через пошкодження всередину легше проникають бактерії, через що овоч може швидко почати гнити.

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Якщо морква виглядає свіжою і на ній немає цвілі, пошкоджені та забруднені ділянки можна видалити, а сам коренеплід використати найближчим часом — для супів, запікання або консервування. Моркву з цвіллю краще викинути повністю.

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