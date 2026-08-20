Чому буряк треба викопувати раніше за моркву: правило, що врятує врожай від гнилі

Моркву та буряк часто закладають у льох приблизно в один час, проте зі збиранням останнього краще не зволікати.

Буряк гірше переносить похолодання, тому перші серйозні заморозки можуть помітно скоротити термін його зберігання.

Чому буряк збирають першим

Точні терміни залежать від сорту, регіону та погодних умов. Зазвичай збирання врожаю розпочинають наприкінці серпня і продовжують у вересні. При цьому не варто орієнтуватися виключно на календар — набагато важливіше стежити за прогнозом погоди.

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Річ у тім, що верхня частина буряка виступає над поверхнею землі й майже не захищена від холоду. Якщо коренеплід підмерзне, пошкоджені тканини згодом можуть стати осередком гниття. Навіть зовні якісний буряк після переохолодження може швидко зіпсуватися вже в погребі.

Морква краще переносить осіннє похолодання: вона майже повністю перебуває в землі, яка слугує природним захистом. Саме тому за одночасного вирощування цих культур першим зазвичай викопують буряк.

Але й поспішати не варто. Якщо вересень залишається теплим, заморозків немає, а рослини продовжують розвиватися, буряк можна певний час залишити на грядці.

Як зрозуміти, що врожай готовий

Один із найпростіших орієнтирів — бадилля. У дозрілого буряка нижні листки починають жовтіти, в’янути й втрачати пружність.

Варто звернути увагу і на розмір коренеплодів. Тут усе залежить від сорту: немає сенсу надто довго тримати буряк у землі заради велетенських розмірів. Перерослі екземпляри можуть стати грубішими та волокнистими.

Для збирання врожаю краще обрати сухий день. Якщо ж прогноз обіцяє тривале похолодання або нічні заморозки, відкладати роботи вже ризиковано.

Як викопати буряк, щоб він не згнив

Коренеплоди обережно підкопують садовими вилами та виймають із землі, намагаючись не пошкодити шкірку. Залишки ґрунту краще видаляти руками — стукати овочами один об одного не варто. Подряпини, порізи та вм’ятини значно погіршують лежкість.

Після збирання врожаю бадилля обрізають, залишаючи короткий черешок. Не рекомендується викручувати листя або зрізати його разом із частиною верхівки: будь-яке пошкодження створює додатковий ризик загнивання.

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Перед закладанням у льох урожай перебирають. Екземпляри, що тріснули, підмерзли, пошкоджені або вже почали псуватися, краще відкласти й використати насамперед.

Здоровий буряк варто трохи підсушити в сухому затіненому місці. Мити його перед тривалим зберіганням не потрібно.

Головне правило осіннього збирання врожаю просте: спочатку буряк, потім морква. Кілька зайвих днів на грядці для моркви зазвичай не такі критичні, тоді як навіть перші заморозки можуть помітно скоротити термін зберігання буряку.

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