Молоко після тренування: чи справді воно допомагає зберегти кістки з віком

Склянка молока після тренування навряд чи звучить як новий секрет довголіття. Проте невелике дослідження за участю людей старшого віку показало цікавий результат: поєднання силових вправ, занять із тренуванням балансу та молока після фізичної активності було пов’язане з кращими показниками м’язової сили й деякими показниками кісткової тканини.

Що саме виявили дослідники

Учасники протягом восьми тижнів тричі на тиждень виконували програму із силових вправ і тренувань балансу. Їх розподілили на чотири групи: одна лише тренувалася, друга поєднувала тренування із щотижневими заняттями з харчування, третя отримувала таку саму програму, але додатково випивала після тренування 240 мл нежирного коров’ячого молока, а четверта — соєвого напою з приблизно такою самою кількістю білка.

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Після тренування учасники з групи молока отримували також 60 г батату, щоб збалансувати харчування за вмістом вуглеводів. У соєвій групі давали дещо менший об'єм напою, оскільки дослідники намагалися забезпечити приблизно однакову кількість білка в обох групах.

За вісім тижнів швидкість ходьби покращилася в усіх групах. Це важлива деталь: самі регулярні вправи вже давали помітний ефект. У групі, яка просто тренувалася, також зросла сила кисті та покращилася здатність вставати зі стільця.

Найцікавіші зміни спостерігали саме в групі, яка поєднувала тренування, освітні заняття з харчування та молоко. Сила кисті зросла приблизно на 4,4 кг, а результат тесту, під час якого потрібно п’ять разів поспіль сісти на стілець і встати, покращився приблизно на 1,9 секунди. Вчені також зафіксували прикордонно статистично значуще покращення загальної мінеральної щільності кісткової тканини порівняно з групою, яка лише тренувалася.

Саме слово «прикордонно» тут важливе. Йдеться не про те, що вісім тижнів вживання молока зробили кістки значно міцнішими, а про невелику зміну показника, яку ще потрібно перевірити у більших і триваліших дослідженнях.

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Чому взагалі білок має стосунок до кісток

Коли говорять про здоров’я кісток, перше, що зазвичай спадає на думку, — кальцій. І це логічно: він є основним мінеральним компонентом кісткової тканини. Але кістка — не просто тверда конструкція з кальцію. Вона містить білковий каркас, постійно перебудовується і залежить від роботи м’язів, гормонів, фізичної активності та загального харчування.

Достатнє споживання білка може бути одним із компонентів цієї системи. Систематичний огляд і метааналіз National Osteoporosis Foundation виявив помірні докази того, що вище споживання білка може позитивно впливати на мінеральну щільність кісток хребта, хоча для інших ділянок скелета результати були менш переконливими.

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Чи потрібно випивати молоко саме протягом години після тренування?

Учасники дослідження пили молоко через 30−60 хвилин після тренування, але воно не доводить, що саме це часовий проміжок є необхідним для здоров’я кісток. Науковці перевіряли конкретну програму харчування та фізичних вправ, а не питання, чи існує «магічна» година після тренування. Набагато важливіше не встигнути випити молоко за секундоміром, а загалом отримувати достатньо білка протягом дня.

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Найважливіше для кісток відбувається не в склянці

У цьому дослідженні молоко привертає найбільше уваги, але основою програми були саме регулярні силові вправи та тренування балансу. Це добре узгоджується із сучасними рекомендаціями: силові та навантажувальні вправи допомагають підтримувати кісткову тканину, а тренування балансу важливі для зменшення ризику падінь. Це особливо важливо з віком: міцні кістки без достатньо сильних м’язів не вирішують усієї проблеми. Сила ніг, координація та рівновага допомагають людині потенційно уникати падіння, яке може завершитися переломом.

Чи варто почати пити молоко після кожного тренування?

Якщо вам подобається молоко, ви добре його переносите і воно вписується у ваш раціон, склянка після тренування цілком може бути зручним способом отримати білок і кальцій. Але робити з неї обов’язковий ритуал для профілактики остеопорозу на підставі одного невеликого восьмитижневого дослідження не варто.