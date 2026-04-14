Захищає серце. Шість причин включити в раціон молоду кропиву: що з нею готувати

Кропива — поживна рослина, популярна в західній фітотерапії. Вона може зменшити запалення, симптоми сінної лихоманки, кров’яний тиск і рівень цукру в крові. В Україні кропиву додають до різноманітних страв на весні.

Кропива дводомна (Urtica dioica) з давніх часів була основним засобом у фітотерапії. Стародавні єгиптяни використовували кропиву для лікування артриту та болю в попереку, а римські війська розтирали нею себе, щоб зігрітися.

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Наукова назва кропиви дводомної (Urtica dioica) походить від латинського слова uro, що означає «пекти», оскільки її листя може викликати тимчасове відчуття печіння при контакті.

Листя має волосоподібну структуру, яка пече, а також підвищує рівень рН, проте після переробки на добавку, сушіння, сублімації або варіння кропиву кропиву можна безпечно вживати. Дослідження пов’язують її з низкою потенційних переваг для здоров’я.

Шість науково обґрунтованих переваг кропиви для здоров’я

1. Містить багато поживних речовин

Листя і корінь кропиви містять широкий спектр поживних речовин: вітаміни A, Cі К, а також кілька вітамінів групи В. Кальцій, залізо, магній, фосфор, калій і натрій. Жири: лінолева кислота. Також кропива містить у своєму складі всі незамінні амінокислоти Поліфеноли: Кемпферол, кверцетин, кофеїнова кислота, кумарини та інші флавоноїди. Пігменти: Бета-каротин, лютеїн, лютеоксантин та інші каротиноїди. Більше того, багато з цих поживних речовин діють як антиоксиданти в організмі.

Антиоксиданти — це молекули, які допомагають захистити клітини від пошкодження вільними радикалами. Пошкодження, спричинені вільними радикалами, пов’язані зі старінням, а також раком та іншими шкідливими захворюваннями. Дослідження показують, що екстракт кропиви може підвищити рівень антиоксидантів у крові.



Однак малоймовірно, що кількість кропиви в рослинних добавках забезпечить значну кількість більшості з цих сполук.

Молода кропива містить багато вітамінів / Фото: christening/depositphotos

2. Може зменшити запалення

Запалення — це спосіб самолікування організму та боротьби з інфекціями. Однак хронічне запалення може завдати значної шкоди. Кропива містить різноманітні сполуки, які можуть зменшити запалення. У дослідженнях на тваринах і в пробірках кропива знижувала рівень багатьох маркерів запалення, перешкоджаючи їх виробленню.

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У дослідженнях на людях застосування крему з кропиви або споживання продуктів з кропиви полегшує запальні стани, такі як артрит. Наприклад, в одному дослідженні за участю 27 осіб нанесення крему з кропиви на уражені артритом ділянки значно зменшило біль порівняно з плацебо.

Тим не менш, досліджень недостатньо, щоб рекомендувати кропиву як протизапальний засіб. Потрібні додаткові дослідження на людях.

Вживання молодої кропиви може зменшити запалення / Фото: MarynaOsadchahttps/depositphotos

3. Може лікувати симптоми збільшення простати

До 50% чоловіків у віці 51 року і старше мають збільшену передміхурову залозу. Збільшення простати зазвичай називають доброякісною гіперплазією передміхурової залози. Вчені не впевнені, що саме її викликає, але вона може призводити до значного дискомфорту під час сечовипускання. Цікаво, що деякі дослідження припускають, що кропива може допомогти в лікуванні.

Дослідження на тваринах показують, що ця потужна рослина може запобігати перетворенню тестостерону в дигідротестостерон — більш потужну форму тестостерону. Зупинка цього перетворення може допомогти зменшити розмір простати.

Дослідження на людях із ДГПЗ демонструють, що екстракти кропиви допомагають лікувати короткострокові та довгострокові проблеми із сечовипусканням — без побічних ефектів. Однак неясно, наскільки ефективною є кропива порівняно з традиційними методами лікування.

Молода кропива може лікувати симптоми збільшення простати / Фото: alicjane/depositphotos

4. Може лікувати сінну лихоманку

Сінна лихоманка — це алергія, яка викликає запалення слизової оболонки носа. Кропива розглядається як перспективний природний засіб для лікування сінної лихоманки. Дослідження в пробірках показують, що екстракти кропиви можуть пригнічувати запалення, яке може викликати сезонну алергію. Це включає блокування гістамінових рецепторів і зупинку вивільнення імунними клітинами хімічних речовин, які викликають симптоми алергії. Однак дослідження на людях показують, що кропива не поступається або лише трохи перевершує плацебо в лікуванні сінної лихоманки. Хоча ця рослина може виявитися перспективним природним засобом для лікування симптомів сінної лихоманки, необхідні більш тривалі дослідження на людях.

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5. Може знизити кров’яний тиск

Майже половина дорослого населення США має високий кров’яний тиск. Високий кров’яний тиск є серйозною проблемою для здоров’я, оскільки він підвищує ризик серцевих захворювань та інсультів, які є одними з основних причин смерті у всьому світі. Високий кров’яний тиск є серйозною проблемою для здоров’я, оскільки він підвищує ризик серцевих захворювань та інсультів, які є одними з основних причин смерті у всьому світі.

Кропива традиційно використовувалася для лікування високого кров’яного тиску. Дослідження на тваринах і в пробірках показують, що вона може допомогти знизити кров’яний тиск кількома способами. По-перше, вона може стимулювати вироблення оксиду азоту, який діє як судинорозширювальний засіб. Судинорозширювальні засоби розслаблюють м’язи кровоносних судин, допомагаючи їм розширюватися. Крім того, кропива містить сполуки, які можуть діяти як блокатори кальцієвих каналів, що розслаблюють серце, зменшуючи силу скорочень.

Молода кропива може знизити кров’яний тиск / Фото: denio109/depositphotos

У дослідженнях на тваринах було показано, що кропива кропива знижує рівень артеріального тиску, одночасно підвищуючи антиоксидантний захист серця. Однак вплив кропиви на артеріальний тиск у людей досі не з’ясований. Необхідні додаткові дослідження на людях, перш ніж можна буде давати рекомендації.

6. Може допомогти контролювати рівень цукру в крові

Дослідження на людях і тваринах пов’язують кропиву з зниженням рівня цукру в крові. Насправді ця рослина містить сполуки, які можуть імітувати дію інсуліну. У тримісячному дослідженні за участю 46 осіб прийом 500 мг екстракту кропиви тричі на день значно знизив рівень цукру в крові порівняно з плацебо.

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Потенційні побічні ефекти

Вживання сушеної або вареної кропиви загалом безпечне. Побічних ефектів мало, якщо вони взагалі є. Однак, будьте обережні при роботі зі свіжим листям кропиви, оскільки їхні волосисті колючки можуть пошкодити вашу шкіру. Ці колючки можуть впорскувати ряд хімічних речовин.

Ці сполуки можуть викликати висипання, почервоніння, кропив’янку та свербіж. У рідкісних випадках у людей може виникнути сильна алергічна реакція, яка може бути небезпечною для життя. Однак ці хімічні речовини зменшуються в міру обробки листя, а це означає, що ви не повинні відчувати подразнення в роті або шлунку при вживанні сушеної або приготовленої кропиви.

Вагітним краще не вживати молоду кропиву в раціон / Фото: denio109/depositphotos

Вагітним жінкам слід уникати вживання кропиви, оскільки вона може спровокувати скорочення матки, що може підвищити ризик викидня. Порадьтеся з лікарем, перш ніж вживати кропиву, якщо ви приймаєте один з наступних препаратів:

Засоби для розрідження крові



Ліки від артеріального тиску

Діуретики ( водяні таблетки)

Ліки від діабету

Літій

Кропива може взаємодіяти з цими ліками. Наприклад, потенційний сечогінний ефект рослини може посилити дію діуретиків, що може підвищити ризик зневоднення організму.

Як краще вживати кропиву, підбірка страв

Зелений борщ з молодої кропиви / Фото: Aeril/depositphotos

Ви можете придбати сушене/сублімоване листя, капсули, настоянки та креми. Мазі з кропиви часто використовують для полегшення симптомів остеоартриту.

Висушене листя і квіти можна заварювати для приготування смачного трав’яного чаю, а листя, стебло і коріння кропиви можна варити і додавати в супи, тушковані страви, смузі і картоплю фрі. Однак уникайте їсти свіже листя, оскільки його колючки можуть викликати подразнення. Наразі не існує рекомендованих дозувань для продуктів з кропиви.

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Якщо ви купуєте добавку з кропиви, краще проконсультуватися з лікарем, перш ніж спробувати її, і слідувати інструкціям, що додаються до неї.

Що приготувати з молодої кропиви:

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