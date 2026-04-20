Дозрівають за півтора місяця. П’ять сортів картоплі, які ідеально підходять для молодого врожаю
Які сорти картоплі дозрівають першими (Фото: Couleur/pixabay)
Молода картопля вже в травні - цілком реальний результат, якщо вибрати правильні ультраранні сорти і дотримуватися базових умов вирощування.
За сприятливої погоди перші бульби можна підкопувати вже через 45−55 днів після появи сходів.
Ультраранні сорти з кожним роком стають дедалі популярнішими не тільки у дачників, а й у фермерів. Рання продукція коштує дорожче, а в деяких випадках дає змогу отримати два врожаї за сезон. При цьому агрономи нагадують: строки дозрівання рахують не від дня посадки, а від моменту появи сходів, а ґрунт перед посадкою має прогрітися щонайменше до +8 °C.
Серед найпопулярніших варіантів — п’ять перевірених сортів.
Рів'єра
Один із найбільш ранніх і комерційно вигідних сортів. Формує рівні, привабливі бульби з жовтою м’якоттю, які добре виглядають у продажу. Дає ранній і стабільний урожай, але потребує регулярного поливу і захисту від фітофторозу.
Імпала
Сорт, який часто вибирають за смак. Бульби рівні, універсальні в приготуванні, підходять і для варіння, і для запікання. При цьому в них дуже ніжна шкірка, тому збирати й перевозити врожай потрібно акуратно.
Каратоп
Оптимальний варіант для ділянок, де є проблеми з паршею. Дає дружний урожай, відрізняється привабливим зовнішнім виглядом і стабільною якістю. Урожайність у нього трохи нижча, ніж у лідерів, але це компенсується кращою стійкістю до окремих захворювань.
Беллароза
Ранній, але не найшвидший сорт — у середньому 50−55 днів. Відрізняється великими бульбами і високою врожайністю. Добре переносить стресові умови, тому часто використовується для вирощування на продаж у великих обсягах.
Ароза
Сучасний сорт із підвищеною стійкістю до нестабільної погоди. Краще переносить перепади температури і підходить для регіонів з прохолодною весною. Формує рівні бульби і дає стабільний результат.
Як отримати ранній урожай
Щоб прискорити дозрівання, важливо:
висаджувати пророщені бульби;
садити тільки в прогрітий ґрунт;
використовувати мульчу для збереження тепла;
забезпечити помірні підживлення і полив;
за необхідності видаляти бутони, щоб рослина швидше спрямовувала сили на формування бульб.
Також не варто чекати повного висихання бадилля — якщо картопля вже досягла потрібного розміру, її можна прибирати раніше.