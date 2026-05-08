Не лише сметана і кріп. Несподівані поєднання для молодої картоплі від Євгена Клопотенка

Напередодні сезону молодої картоплі цей простий український продукт варто переосмислити: він не лише містить мало жиру, а й є хорошим джерелом вітамінів і мінералів.

Євген Клопотенко Кулінарний експерт і блогер, шеф-кухар, співвласник ресторану 100 років тому вперед, бістро Інші, автор кулінарних книг і єдиний український кухар у списку 50 Next

Шеф-кухар, ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram розповів про неочікувані поєднання молодої картоплі з незвичайними травами, спеціями та соусами. Адже незабаром в Україні розпочнеться сезон молодої картоплі і необхідно вже подбати про найкращі рецепти. Вона не лише містить мало жиру, але і є хорошим джерелом вітамінів і мінералів.

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Три неочікувані способи приготування молодої картоплі

1. М’ята плюс оливкова олія

Відваріть вимиту картоплю в лушпинні до готовності. Дрібно наріжте свіжу м’яту і посипте нею бульбу. Полийте страву олією та злегка струсніть.

Молода картопля може бути ще смачнішою, ніж ви звикли / Фото: depositphotos/АІ

2. Сметана плюс гірчиця та корінь хрону

До вареної молодої картоплі в лушпинні додайте трохи сметани, гірчиці та натертого кореня хрону. Перемішайте і подавайте до столу.

3. Відвар з молодої картоплі плюс вершкове масло

Добре розігрійте сковорідку. Розтопіть на ній трохи вершкового масла, влийте відвар з молодої картоплі. Розігрійте і покладіть й саму картоплю. Злегка підтушкуйте і подавайте до столу