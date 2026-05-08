Не лише сметана і кріп. Несподівані поєднання для молодої картоплі від Євгена Клопотенка
Молоду картоплю можна перетворити на незвичну страву (Фото: magnific)
Напередодні сезону молодої картоплі цей простий український продукт варто переосмислити: він не лише містить мало жиру, а й є хорошим джерелом вітамінів і мінералів.
Євген Клопотенко
Шеф-кухар, ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram розповів про неочікувані поєднання молодої картоплі з незвичайними травами, спеціями та соусами. Адже незабаром в Україні розпочнеться сезон молодої картоплі і необхідно вже подбати про найкращі рецепти. Вона не лише містить мало жиру, але і є хорошим джерелом вітамінів і мінералів.
Три неочікувані способи приготування молодої картоплі
1. М’ята плюс оливкова олія
Відваріть вимиту картоплю в лушпинні до готовності. Дрібно наріжте свіжу м’яту і посипте нею бульбу. Полийте страву олією та злегка струсніть.
2. Сметана плюс гірчиця та корінь хрону
До вареної молодої картоплі в лушпинні додайте трохи сметани, гірчиці та натертого кореня хрону. Перемішайте і подавайте до столу.
3. Відвар з молодої картоплі плюс вершкове масло
Добре розігрійте сковорідку. Розтопіть на ній трохи вершкового масла, влийте відвар з молодої картоплі. Розігрійте і покладіть й саму картоплю. Злегка підтушкуйте і подавайте до столу