Корисніший, ніж здається. Який домашній десерт із дитинства варто повернути до щоденного раціону

Домашній кисіль готується всього за кілька хвилин, не потребує дорогих інгредієнтів і завдяки додаванню ягід може позитивно впливати на травлення та допомагати контролювати апетит, пише Kobieta .

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Чим корисний домашній кисіль

На відміну від магазинних варіантів, домашній кисіль можна приготувати без великої кількості цукру, використовуючи натуральний фруктовий сік, свіжі або заморожені ягоди та картопляний крохмаль.

Завдяки м’якій консистенції цей десерт зазвичай легко засвоюється травною системою. При цьому основну поживну цінність йому надають ягоди та фрукти, що містять клітковину, вітаміни й антиоксиданти.

Клітковина сприяє нормальній роботі кишечника, підтримує його мікрофлору та допомагає довше зберігати відчуття ситості. Однак її кількість залежить від складу киселю: напій, приготований виключно із соку та крохмалю, практично не містить харчових волокон.

Ще одна перевага ягідного киселю — вміст рослинних антиоксидантів. Ці речовини допомагають захищати клітини від окисного стресу, а регулярне вживання ягід у межах збалансованого харчування може підтримувати здоров’я серцево-судинної системи.

Чи допомагає кисіль схуднути

Сам по собі кисіль не сприяє зниженню ваги, проте може стати вдалою заміною більш калорійним десертам.

Домашній варіант із ягодами та мінімальною кількістю цукру дозволяє втамувати бажання з'їсти щось солодке, не обираючи при цьому печиво, цукерки чи випічку.

При цьому важливо враховувати, що фруктовий сік і крохмаль містять вуглеводи, тому калорійність десерту залежить від рецепта та розміру порції.

Дієтологи радять насамперед звертати увагу на склад: що більше цілих ягід і менше доданого цукру, то кориснішим буде такий десерт.

Отже, домашній кисіль може стати простим доповненням до щоденного раціону, особливо для тих, хто хоче зменшити споживання магазинних солодощів і урізноманітнити меню.

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Ягідний кисіль без грудочок: простий рецепт із дитинства Кисіль - це традиційний ягідний напій із м'якою, злегка тягучою текстурою, смак якого у багатьох асоціюється з дитинством і домашнім затишком. Перейти до рецепту