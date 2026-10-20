20 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара. NV Food запитав українських шефів, якою вони бачать українську кухню сьогодні, які її страви заслуговують на більше уваги та які популярні міфи про неї давно час залишити в минулому.

Ми поспілкувалися з відомими українськими шефами про те, чим для них є українська кухня сьогодні, які стереотипи про неї досі існують і з якою стравою вони асоціюють Україну. Також вони розповіли, які нові грані української гастрономії відкривають для себе.

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Савелій Лібкін, шеф-кухар, ресторатор

Сава Лібкін вважає, що українська кухня не повинна бути однаковою / Фото: instagram/savvalibkin

Для Савелія Лібкіна українська кухня сьогодні — це про різноманіття регіональних кухонь нашої країни: «Україна — велика країна, і кожен її регіон, кожне місто й невелике містечко може мати власні гастрономічні традиції, свої рецепти, продукти й способи приготування».

Він вважає, що українська кухня не повинна бути однаковою. «Навпаки, її сила — у різноманітті, — пояснює шеф. — Наприклад, рецепт приготування голубців залежить від регіону, і це абсолютно природно».

Як і багато інших страв, голубці в Одесі готують по-своєму. «Ми називаємо це одеською кухнею, але я не відокремлюю її від української. Для мене одеська кухня — одна із самобутніх частин української кухні», — наголосив шеф.

Щодо страви, з якою в нього асоціюється українська кухня, то це одеська шийка. «Це страва, яка насамперед асоціюється з Одесою. Її готували в моїй родині та у багатьох інших одеських сім'ях і ресторанах. Для мене це один із головних гастрономічних символів нашого міста», — уточнює він.

Як додав Лібкін, одеська кухня є частиною української кухні. Тому, коли він говорить про шийку, то згадує і про Україну — про її регіональне різноманіття, яке, на його думку, і робить українську кухню такою цікавою.

Він переконаний, що будь-яка жива кухня повинна розвиватися. Вона не може залишитися такою, якою була 50, 70 чи 100 років тому.

«Сьогодні мене цікавить не лише збереження традиційних рецептів, а й їх сучасне читання. Нові технології, нові подачі, легші смаки, увага до сезонних і локальних продуктів — усе це не руйнує українську кухню, а разом із нею залишатися сучасною та цікавою», — каже шеф.

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Серед стереотипів, яких, на думку шефа, час позбутися, — уявлення про те, що українська кухня обмежується лише стравами західних регіонів. «Попри всю повагу до її традицій, наша кухня цим не вичерпується. Є Полтавщина, Слобожанщина, Київ, Південь України, Одеса, Бессарабія та багато інших регіонів зі своїми стравами, продуктами й гастрономічними традиціями. Для мене українська кухня — це не кухня одного регіону, а кухня всіх регіонів, зібраних воєдино. Саме це різноманіття і робить її унікальною», — пояснив ресторатор.

На стіл на День Незалежності Лібкін поставив би борщ, приготований за одеським рецептом: «Для мене це одна зі страв української кухні. Водночас навіть борщ у різних регіонах України готують по-своєму. Саме в цьому я і бачу силу української гастрономії — у різноманітті традицій, а не в одному „правильному“ рецепті».

Микола Олексів, шеф, ресторатор

Для Миколи Олексіва українська кухня сьогодні — це значно більше, ніж їжа / Фото: Надано Миколою Олексівом

Українська кухня сьогодні для ресторатора — це значно більше, ніж їжа. За його словами, це наша культура, історія, пам’ять і спосіб розповіді світу, хто ми є.

«Уже багато років працюючи в Італії, я переконався, що саме через гастрономію люди дуже швидко знайомляться з країною, — каже Олексів, — українська кухня має всі шанси стати таким самим упізнаваним брендом, як італійська чи японська. Для цього потрібно не лише берегти традиції, а й сучасно їх подавати».

На думку ресторатора, страва, з якою насамперед асоціюється українська кухня, — це борщ. «Це страва, яку знають у всьому світі, і саме з нею багато іноземців починають знайомство з Україною. Але важливо, щоб після борщу вони відкрили для себе ще десятки наших страв — банош, полтавські галушки, деруни, голубці, крученики, верещаку, качану кашу та багато інших регіональних рецептів», — пояснює Олексів.

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Він додає, що останніми роками дедалі більше заглиблюється саме в регіональні традиції. І для нього українська кухня дуже багата, ніж здається на перший погляд. Майже кожен регіон має власні рецепти, продукти та кулінарні особливості. Саме це різноманіття робить її надзвичайно цікавою. Ресторатор каже, що хоче показати світові не лише класичні страви, а й ті, про які багато українців сьогодні майже забули.

На думку Олексіва, найбільший стереотип сьогодні — це те, що українська кухня важка, жирна і складається лише з борщу та вареників. «Насправді вона дуже сезонна, різноманітна і може бути сучасною, легкою та вишуканою. Ще один міф — що українські страви неможливо красиво подати. Це давно не так. Наші продукти й рецепти чудово працюють у сучасній гастрономії, якщо до них ставитися з повагою та професійністю», — каже ресторатор.

На День Незалежності Олексів хотів би приготувати котлету по-київськи. Для нього вона символізує нашу столицю — місто, яке вистояло і продовжує стояти при всіх випробуваннях. «Так само й Україна: сильна, незламна і вірна своїм традиціям. Саме тому ця страва є для мене не лише кулінарною класикою, а й символом стійкості й українського характеру. Поруч обов’язково буде молода картопля, сезонні овочі та свіжий хліб — прості продукти, які найкраще передають смак нашої землі», — пояснює ресторатор.

Едуард Насіров, гастроінфлюенсер і приватний шеф

Українська кухня, на думку Еда, так, як мова і культура, є невід'ємною складовою генетичного коду нашої нації / Фото: facebook/eduardnasyrov

Українська кухня, на думку шефа, так, як мова і культура, є невід'ємною складовою генетичного коду нашої нації: «Так, Україна має довгу, багату та складну історію, тому й кухня відрізняється і має певний кулінарний вплив на інші країни, але саме поєднання всіх факторів робить українську гастрономію унікальною. Особливо для мене українська кухня сьогодні це можливість дослідити й краще пізнати рідну землю у всій її різноманітності».

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Страва № 1, із якою для Насірова асоціюється українська кухня, — це борщ. «Для мене це сакральна їжа, пов’язана з родинним столуванням», — каже гастроінфлюенсер.

«Останнім часом намагаюся дослідити рідні кулінарні регіони, але, на жаль, не завжди вистачає інформації. Дуже хочеться, аби на державному рівні в майбутньому випустити великі альманахи української кухні. Для прикладу, я в захопленні від неймовірно файної книги Львівська кухня від Маріанни Душар — це прекрасна кропітка праця. Мрію побачити більше подібних історій».

Також шеф поділився думкою про стереотипи щодо української кухні, яких нам варто позбутися: «Для мене, як для вегетаріанця з більш, ніж 20-річним досвідом, завжди „смішно, а часом сумно“ чути, що в українській країні майже все м’ясне, масне й не дуже корисно… Тому хочу позбутися цього стереотипу й звернути вашу увагу на сезонну та пісну (вегетаріанську) кухню, культуру дикоросів, місцевих продуктів. Хочу, щоб наші рецепти нарешті вийшли за межі вареників/голубців/дерунів/сала/ковбаси, адже наша культура значно більше й багатша на цікаві страви, якими можна відмінно підсолонювати або підсолоджувати душу».