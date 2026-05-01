Відкладіть роботи. Ось коли потрібно висаджувати город у травні, згідно місячного календаря

Травень — один із ключових місяців у сезоні городників і садівників. Посівний календар може допомогти не лише уникнути помилок, а й значно покращити врожайність культур.

Якщо ви маєте власний город і хочете, щоб родючість улюблених культур зросла, вам варто звернутися до місячного календаря посіву. Так ви зможете дізнатися, коли сіяти, садити та доглядати за своїми культурами.

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Цей традиційний інструмент, заснований на фазах місяця, допомагає узгодити городньо-садівничу діяльність з природними циклами. сприятливих і несприятливих дат, а також індивідуальні поради щодо посадки різноманітних овочів і виконання необхідних робіт на городі. Він служить практичним ресурсом для підготовки до весняної посадки. У травні відбувається масова висадка теплолюбних культур, закладається основа врожаю, а також триває активна боротьба зі шкідниками. Правильно обрані дні згідно з місячним календарем допоможуть підвищити врожайність і уникнути помилок. Розглянемо детальний посівний календар на травень 2026 в Україні.

Фази Місяця у травні 2026

1 і 31 травня — повний Місяць

Це дні, коли не рекомендується працювати з рослинами, тому городньо-садові роботи варто відкласти.

Перед тим як висаджувати город, варто звернути увагу на фази в яких перебуває місяць / Фото: depositphotos/АІ

2−15 травня — спадна фаза Місяця

Найкращі дні для посівних і городніх робіт: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 числа.

16 травня — новий Місяць

Молодик знаменує непридатну для сіяння та висаджування дату.

17−30 травня — Місяць, що зростає

У цей період є також сприятливі дні для посівних і городніх робіт: 20, 21, 26, 27, 28, 29 і 30 травня. Діяльності, пов’язаної з висадкою та доглядом за рослинами у цей період варто уникати в такі числа: 8, 9, 10, 15, 16 і 17 травня.

Що садити у травні 2026

Овочі з надземною частиною: томати, перець, капуста, огірки

Коренеплоди: морква, буряк, дайкон, селера

Зелень: кріп, шпинат, базилік, салат

Гарбузові та бобові: гарбуз, кабачки, квасоля, соя

Квіти: чорнобривці, айстри, петунії, жоржини

У травні найкраще висаджувати основні рослинні культури / Фото: depositphotos/АІ

Місячний посівний календар на травень 2026 року виділяє конкретні завдання на різні періоди, повідомляє Glavred

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Які культури в які дні садити й сіяти

З 2 по 6 травня радять садити картоплю, сіяти буряк, пізню моркву, зелену цибулю.

7 і 8 травня можна посадити цибулинні квіти і підгодувати фруктовий сад органікою.

Приблизно остання чверть, з 9 по 11 травня, дні сприятливі для боротьби з бур’янами та обрізки декоративних кущів.

З 12 по 15 травня зробіть упор на пересадку розсади капусти, томатів, перцю у відкритий ґрунт.

З 17 по 22 травня, на зростаючому Місяці, рекомендується сіяти огірки, кабачки, гарбуз, квасолю, сою, а також висаджувати однорічні квіти і сіяти газонну траву.

З 23 по 25 травня — сприятливий час для підв'язування винограду та малини, висадки квіткової розсади в контейнери.

З 26 по 30 травня зробіть першочерговий полив, мульчування, обробку рослин від шкідників.