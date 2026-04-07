Традиційна «Мішанина» на Великдень. Яскравий рецепт святкової закуски

7 квітня, 06:10
Великодня «Мішанина» здивує смаком та оригінальністю (Фото: NV via Gemini)

Великодня «Мішанина» здивує смаком та оригінальністю (Фото: NV via Gemini)

Цей святковий салат досі користується популярністю на Заході України. Ідеально підходить, щоб смачно використати залишки інгредієнтів після святкування.

Рецептом поділилася Мирослава Пекарюк, учасниця 12-го сезону кулінарного шоу МастерШеф. «Якщо у вашому кошику залишилося ще мʼясних смаколиків, додавайте і їх до цієї страви! І звісно не забудьте додати багато тертого хріну, смакує неймовірно! Це мають спробувати всі», — зазначила вона. За словами Пекарюк, це гуцульська страва на Великдень, яка готується з того, що залишається у великодньому кошику. «А залишається всього багато. Ну крашанок так точно. Мішанину можна і не підсмажувати», — каже вона.

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Рецепт «Мішанини» на Великдень

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Інгредієнти для мішанини:

  • Крашанки
  • Шинка
  • Ковбаса
  • Сирна грудка
  • Зелений часник
  • Хрін
  • Масло
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Спосіб приготування:

Масло розтоплюємо на сковорідці. Шинку і ковбасу нарізаємо кубиками і кладемо смажитися. Додаємо порізані яйця, зелений часник, сирну грудку. Все перемішуємо, підсмажуємо, заправляємо білим натертим хроном, ще раз вимішуємо і подаємо до столу.

Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Пасха 2026 Рецепти Салат Ковбаса Гуцульщина

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