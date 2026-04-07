Традиційна «Мішанина» на Великдень. Яскравий рецепт святкової закуски

Рецептом поділилася Мирослава Пекарюк, учасниця 12-го сезону кулінарного шоу МастерШеф. «Якщо у вашому кошику залишилося ще мʼясних смаколиків, додавайте і їх до цієї страви! І звісно не забудьте додати багато тертого хріну, смакує неймовірно! Це мають спробувати всі», — зазначила вона. За словами Пекарюк, це гуцульська страва на Великдень, яка готується з того, що залишається у великодньому кошику. «А залишається всього багато. Ну крашанок так точно. Мішанину можна і не підсмажувати», — каже вона.

Реклама

Рецепт « Мішанини» на Великдень

Інгредієнти для мішанини:

Крашанки

Шинка

Ковбаса

Сирна грудка

Зелений часник

Хрін

Масло

Спосіб приготування:

Масло розтоплюємо на сковорідці. Шинку і ковбасу нарізаємо кубиками і кладемо смажитися. Додаємо порізані яйця, зелений часник, сирну грудку. Все перемішуємо, підсмажуємо, заправляємо білим натертим хроном, ще раз вимішуємо і подаємо до столу.