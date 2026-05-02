Це факт: у вашому рисі є миш’як. Рис вже давно вважається одним з головних джерел миш’яку, але гарна новина полягає в тому, що вам не потрібно повністю припиняти їсти рис. Як пояснюють експерти з рису та харчування, деякі види можуть становити більше занепокоєння, ніж інші, а певні способи приготування зменшують його вплив.

Реклама

Миш’як у рисі

Рис — не єдина їжа на вашій тарілці, на яку впливає миш’як, він також містить слідові кількості важких металів кадмію, свинцю та ртуті. Миш’як — це природний елемент, що міститься в ґрунті, повітрі та воді. Його можна знайти майже в кожній культурі, що вирощується в землі.

Тушимо в каструлі: класичні голубці з фаршем та рисом Ці класичні голубці не потребують особливих інгредієнтів чи технік - все буде просто, і головне - тушити їх можна просто в каструлі. Перейти до рецепту

Органічний проти неорганічного миш’яку

Як правило, рис поглинає переважно неорганічний миш’як як з води, так і з ґрунту, на відміну від природного. Неорганічний миш’як — хімічний термін, не пов’язаний з аграрною практикою — є більш токсичним і пов’язаний з раком шкіри, сечового міхура та легень, а також серцево-судинними захворюваннями. Поглинання миш’яку збільшується, коли рисові поля затоплюються — стандартна практика зрошення для боротьби з бур’янами. Зміна клімату може сприяти підвищенню концентрації миш’яку в ґрунті.

Хоча наукова спільнота не встановлює «безпечного» рівня впливу миш’яку, варто зазначити, що, згідно з дослідженням, проведеним Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, рис, вирощений у Сполучених Штатах, має найнижчий рівень неорганічного миш’яку серед усіх протестованих країн, включаючи Китай, Індію, Японію, ЄС, країни Меркосур та інші.

Плов у казані: рецепт для пікніка зі свининою та барбарисом З підкопченим ароматом, цей плов стане улюбленим. Він готується у казані на відкритому повітрі, щоб ви могли насолодитися ним ще дужче, адже оточення природи додасть апетиту. Перейти до рецепту

Рівень миш’яку в видах рису

Коричневий, чорний та червоний рис мають вищий рівень миш’яку та концентрацію неорганічного миш’яку, ніж білий, оскільки миш’як здебільшого зберігається у висівках та зародках рисового зерна.

Вибір може зводитися до пріоритетів у харчуванні. Дослідження в галузі харчування показали, що користь для здоров’я від споживання цільнозернових продуктів, таких як коричневий рис, ймовірно, переважує ризик, пов’язаний із впливом миш’яку в їжі.

Реклама:

Боул з рисом та лососем: трендовий рецепт обіду Натхненна вірусним трендом TikTok, ця рисова миска з лососем стане смачним обідом або вечерею. Завдяки здоровим інгредієнтам, таким як швидкий коричневий рис, лосось і овочі, ви отримаєте смачну страву всього за 25 хвилин. Перейти до рецепту

Як готувати рис, щоб зменшити вміст миш’яку

У стилі пасти

Вміст миш’яку можна зменшити, промивши рис водою та приготувавши його з вищим співвідношенням води до крупи, а потім зливши воду після завершення приготування рису. Дослідження FDA показало, що приготування рису з надлишком води зменшує середній вміст неорганічного миш’яку на 40−60 відсотків, залежно від виду рису. Однак цей метод також зменшує вміст заліза, фолієвої кислоти, тіаміну та ніацину на 50−70 відсотків у збагаченому полірованому та пропареному рисі, хоча менше — у коричневому.

Пропарювання

Дослідження показали, що пропарювання, яке передбачає варіння рису з водою протягом п’яти хвилин, зливання води, додавання свіжої води та приготування за низької температури, видаляє від 54 до 73 відсотків неорганічного миш’яку з рису.

Боул з куркою та рисом: рецепт зі смаками близького сходу Соковита курка з ароматними та пряними спеціями - це найкращий додаток до вашої тарілки рису із легким томатним салатом. Перейти до рецепту

Вплив миш’яку на здоров’я

Природна система організму вимиває домішки та забруднювачі з навколишнього середовища, виводячи їх через сечу або піт. Однак накопичення важких металів з часом може блокувати детоксикацію вашого організму.

FDA не радить уникати рису, а радше урізноманітнити споживання їжі, зернових та поживних речовин як найкращу практику харчування. Кіноа, ячмінь та кускус мають нижчий рівень миш’яку та важких металів.