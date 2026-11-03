Секрет великих і солодких ягід. Садівник із Хмельниччини розповів, як правильно обрізати міні-ківі восени

Міні-ківі, або актинідія, — це морозостійка плодова ліана, яка не потребує складного догляду та здатна плодоносити до пізньої осені. Однак для отримання великих і солодких ягід рослину необхідно регулярно обрізати.

Садівник із Хмельницького Віталій Демянишин розповів, які пагони слід видаляти в листопаді та як підготувати актинідію до наступного сезону, пише Суспільне Хмельницький.

Реклама

За словами садівника, який вирощує міні-ківі вже вісім років, осіннє обрізування допомагає запобігти загущенню ліани та сприяє формуванню якісного врожаю. Якщо нехтувати цією процедурою, гілки починають переплітатися, затінювати одна одну та створювати надмірне навантаження на рослину.

«Обрізку обов’язково слід проводити щороку, адже без неї рослина розростатиметься, пагони переплітатимуться й затінюватимуть одне одного. Крім того, виникне надмірне навантаження на рослину», — пояснює Демянишин.

Як правильно обрізати актинідію восени

Садівник радить розпочинати обрізування в листопаді. Насамперед слід видалити дворічні гілки, на яких утворилися лише слабкі однорічні пагони. Такі частини рослини не дадуть якісного врожаю, тому їх краще зрізати біля основи, зберігши більш розвинені прирости.

Не варто залишати й надмірно потужні пагони. За словами Демянишина, окремі гілки за сезон можуть виростати більш ніж на п’ять метрів, проте майже не плодоносять.

«Такі потужні, так звані жирові пагони, нам не потрібні, адже врожаю на них майже не буває. Тому ми їх просто вирізаємо», — зазначає садівник.

Особу увагу слід приділяти тонким і слабким пагонам. Хоча вони й здатні плодоносити, ягоди на них зазвичай виростають дрібними. Тому своєчасне проріджування дає змогу зменшити навантаження на ліану та створити кращі умови для розвитку врожаю.

Як вирощувати міні-ківі та чи потрібен йому особливий догляд

Актинідія зазвичай дозріває наприкінці вересня, проте за сприятливої погоди збирання плодів може тривати навіть у листопаді.

На відміну від звичайного ківі, мініатюрні ягоди мають гладеньку їстівну шкірку, тому їх можна вживати без очищення.

Реклама:

«Насправді вони солодкі, ніжні, м’які — наче дуже стиглий ківі», — розповідає Демянишин.

За словами садівника, актинідія досить невибаглива. За вісім років вирощування йому не доводилося обробляти рослину від хвороб і шкідників. При цьому ліана здатна витримувати морози до −30 °C, хоча конкретна морозостійкість залежить від сорту.

Головну небезпеку для молодих саджанців становлять коти, яких приваблює запах рослини. Тварини можуть пошкоджувати стебла й навіть обгризати їх до самого коріння. Щоб запобігти цьому, садівник радить захищати молоді рослини спеціальною сіткою.

Для вирощування актинідії також знадобиться міцна горизонтальна опора, по якій зможе розростатися ліана. Додатковий полив потрібен переважно під час посухи.

«Я її ніяк не формую, вона просто росте на цій перголі. Актинідії потрібна горизонтальна опора, по якій вона зможе плестися, і цього достатньо. Вважаю, що це дуже невибаглива рослина, яка, на жаль, незаслужено не має в нас популярності», — підсумував Демянишин.

Зі смородини, ківі та апельсина: розкішний торт Бите скло Ніжний, яскравий, в міру солодкий, цей десерт полюбиться кожному за столом. Перейти до рецепту

Легко та смачно: новорічний салат із ківі та крабових паличок Пропонуємо відштовхнутися від звичної класики та приготувати цю ситну закуску. Саме ківі додасть салату приємної екзотичнної нотки. Перейти до рецепту