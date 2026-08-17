Для пам’яті та кращої концентрації. Що додати в раціон після 40 років і від чого краще відмовитися — поради нутриціологині

17 серпня, 14:09
Нутриціологиня розповіла, що варто включити в раціон якщо вам минуло 40 років (Фото: Канал Дім)

Нутриціологиня розповіла, що варто включити в раціон якщо вам минуло 40 років (Фото: Канал Дім)

Пам’ять, концентрація та ясність мислення залежать не лише від сну й рівня стресу. Нутриціологиня розповіла про MIND-дієту та продукти, які допомагають підтримувати здоров’я мозку. 

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У програмі Ранок Вдома розповіли про MIND-дієту і назвали продукти підтримують роботу мозку.

Пам’ять, концентрація та ясність мислення залежать не лише від сну й рівня стресу — каже Ганна Бойко, нутриціологиня. В ефірі Ранку Вдома на телеканалі українського іномовлення Дім вона розповіла про MIND-дієту — харчування, у якому особливу увагу приділяють продуктам для підтримки здоров’я мозку.

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Часом проблеми з концентрацією та пам’яттю ми списуємо на втому, стрес або недосип. Але важливу роль може відігравати й те, що щодня опиняється на нашій тарілці.

Саме на підтримку мозку спрямована MIND-дієта. Вона поєднує принципи середземноморського та DASH-харчування і робить акцент на зелені, ягодах, рибі, горіхах та оливковій олії. Дослідження пов’язують дотримання такого раціону з повільнішим когнітивним спадом, хоча вчені наголошують: це не чарівна дієта і не спосіб гарантовано запобігти хворобі Альцгеймера.

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Що варто їсти після 40 років

«Після 40 років насамперед варто додати в раціон зелень. Зелені продукти містять в своєму складі фолати і каротиноїди. Вони сприяють насиченню організму киснем. Наступний важливий компонент раціону — це ягоди, адже вони багаті на антоціани та інші поліфеноли. А це, в свою чергу, цілодобовий захист вашого організму», — зазначає нутриціологиня Ганна Бойко.

Крім того, у MIND-дієті надають перевагу жирній рибі замість мʼяса. І це зовсім не обов’язково має бути дорога червона риба.

«Не треба шукати саме червону рибу. Ці жирні кислоти містяться у морській рибі, такій як: скумбрія, оселедець, сардини. Це доступно кожному», — розповіла нутриціологиня.

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Також у раціоні варто залишити горіхи та оливкову олію, а доповнювати меню овочами, фруктами, бобовими та нежирними джерелами білка.

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Що краще прибрати з раціону після 40 років

MIND-дієта радить обмежувати червоне м’ясо, вершкове масло, солодощі, смажену та ультраоброблену їжу. Окремо Ганна Бойко радить звертати увагу на трансжири та склад продуктів.

«Якщо на етикетці вказано, наприклад, маргарин — одразу відмовляємося», — пояснила нутриціологиня.

Повністю відмовлятися від м’яса не потрібно. За словами фахівчині, його можна залишати в раціоні, але робити ставку на птицю та рибу, а жирне м’ясо їсти рідше.

І ще один важливий момент: MIND-дієта — це не меню на місяць і не черговий марафон схуднення. Йдеться радше про системний стиль харчування, у якому поступово стає більше продуктів, корисних для організму, і менше того, що варто обмежувати.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Здоров'я Пам'ять Дієта Здорове харчування Поради дієтолога

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