На базі наукового інституту. В Україні заклали найпівнічніший мигдалевий сад

Під Києвом заклали найпівнічніший мигдалевий сад в Україні (Фото: Pezibear/pixabay)

Під Києвом з’явився найпівнічніший в Україні мигдальний сад — його заклали на базі Інституту садівництва Національної академії аграрних наук.

Проєкт реалізували під керівництвом виконувача обов’язків директора установи Миколи Бублика та кандидата сільськогосподарських наук Віктора Соболя, йдеться в повідомленні президента Української горіхової асоціації Геннадія Юдіна.

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Для саду обрали самоплідні сорти іспанської селекції — Пента, Макако і Лауренне, які вже внесені до Державного реєстру сортів рослин України. Крім того, на ділянці продовжують випробовувати ще два сорти — Даймар і Вайро. Посадки виконані за інтенсивною схемою 5×3 метри, наразі фахівці займаються формуванням крони дерев за поліпшеною вазоподібною системою.

«Багаторічні дослідження вирощування мигдалю в різних регіонах України показали перспективність розвитку промислового мигдальництва на основі сучасних самоплідних сортів іспанської селекції», — зазначив Юдін.

За оцінками галузі, мигдаль може стати одним із найрентабельніших напрямів садівництва в Україні. Запуск проєкту збігся з рішенням уряду розширити перелік регіонів, де аграрії можуть отримувати державні гранти на закладання промислових мигдалевих садів.

Як зазначають експерти, сучасні іспанські сорти вже демонструють стійкий попит завдяки самоплідності та високій урожайності.