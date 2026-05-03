Хибна репутація. Сім продуктів, які вважають шкідливими, хоча вони насправді корисні

Картопля — «зайві» вуглеводи, кава — підвищений тиск, соя — гормональні порушення. Ці продукти харчування оповиті міфами, які давно час розвінчати.

Іноді продукти харчування називають «нездоровими» на основі міфів, методів приготування або застарілих дієтичних рекомендацій. Насправді багато з цих продуктів багаті на поживні речовини та можуть підтримувати загальний стан здоров’я, якщо їх вживати як частину збалансованого раціону.

Реклама

Сім продуктів, які вважають шкідливими, хоча корисні насправді

1. Заморожені овочі

Заморожені овочі збирають у момент піку стиглості та швидко заморожують, зберігаючи вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Дослідження показали, що вміст поживних речовин у заморожених овочах приблизно такий самий, як і у свіжих, а іноді навіть вищий. Цей процес зберігає їхню харчову цінність, смак і колір, що робить їх зручним і корисним варіантом протягом усього року.

Читайте також: Три секрети приготування заморожених овочів без втрати смаку

Заморожені овочі іноді вважаються менш корисними, оскільки люди вважають, що свіжі завжди кращі, і асоціюють заморожування з «обробкою». Вони також можуть виглядати або відчуватися м’якшими після приготування, що робить їх менш привабливими, ніж свіжі продукти. Насправді вони такі ж поживні, як і свіжі.

Як приготувати ідеальну намазку без авокадо: рецепт гуакамоле із зеленого горошку Авокадо-тости давно стали класикою корисного сніданку, але не всім по кишені цей дорогий фрукт. На щастя, є чудова альтернатива - зелений горошок. Перейти до рецепту

2. Рибні консерви

Рибні консерви зручні та багаті на поживні речовини, оскільки містять білок, корисні для серця омега-3 жири, вітамін D, B12 та селен. Регулярне вживання жирної риби, такої як сардини, скумбрія та лосось, пов’язане зі зниженням ризику серцевих захворювань та інсульту. Хоча «консервовані» продукти іноді вважаються надмірно обробленими, рибні консерви зазвичай містять прості інгредієнти, зберігають більшість поживних речовин і багаті на білок.

Бюджетний паштет із сардин з маслом: проста страва з того, що є На підсмажених житніх грінках, до салату та картопляного пюре... ця закуска закохає в себе з першого укусу. Ви повторите її ще. Перейти до рецепту

Домашній лаваш із начинкою з тунця, сиру та яблук Ці роли — справжня знахідка: ситні, корисні й недорогі. До того ж основу для них можна легко зробити вдома. Перейти до рецепту

Читайте також: Три секрети приготування заморожених овочів без втрати смаку

3. Кава

Помірне споживання кави (від 3 до 5 чашок на день) пов’язане зі зниженням ризику серцевих захворювань, діабету 2 типу, деяких видів раку та нейродегенеративних захворювань. Як звичайна, так і безкофеїнова кава містять антиоксиданти та рослинні сполуки, які підтримують здоров’я печінки, нирок та мозку. Кофеїн у великих кількостях може сприяти розвитку тривожності у деяких людей, але більшість даних свідчать про те, що він безпечний і навіть корисний при помірному вживанні.

Реклама:

Рецепт кави по-ірландськи: додайте трохи «хюґґе» зимовим дням Такий напій дуже простий у приготуванні. Вам не потрібен досвід бармена або спеціальне обладнання, щоб приготувати його на власній кухні. Перейти до рецепту

Кава по-турецьки: як правильно готувати вдома Турецька кава - це ритуал, який сповільнює, дає насолоду в моменті та привчає до спокою. Її можна приготувати і вдома за простим рецептом. Перейти до рецепту

4. Картопля

Картопля багата на вітамін С, В6, калій, клітковину та антиоксиданти, які підтримують здоров’я серця, кров’яний тиск та імунну функцію. Вона ситна, що може допомогти в контролі ваги, а її антиоксиданти можуть зменшити запалення.

Картопля часто має погану репутацію, оскільки вона містить багато вуглеводів і зазвичай її смажать або подають менш здоровим способом, що змушує людей думати, що вона завжди шкідлива для здоров’я. Але у вареному, запеченому або приготованому на пару вигляді вона багата на поживні речовини.

Запечена картопля в стилі Альо і Оліо Цей простий, ситний і дуже смачний гарнір стане окрасою святкового столу. Смакуватиме як з салатом чи овочами, так і з рибою чи м'ясом. Перейти до рецепту

Картопля з черемшою: рецепт, який не можна пропускати в сезон Свіжий, весний салат з картоплі та черемші є гарним варіантом відкрити сезон. Обирайте найкрасивіший пучок зелені, та готуйтеся готувати. Перейти до рецепту

5. Тофу

Соєві продукти, такі як тофу, едамаме та соєве молоко, забезпечують організм рослинним білком, корисними жирами та ізофлавонами. Регулярне споживання сої пов’язане зі зниженням ризику серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу та деяких видів раку, а також може підтримувати здоров’я кісток та здоровий рівень холестерину.

Деякі побоювання щодо гормональних порушень, які несе соя, значною мірою ґрунтуються на неправильному тлумаченні ізофлавонів та дослідженнях високообробленої сої, але дослідження показують, що традиційні соєві продукти безпечні та корисні.

Ситна вечеря для здоров'я: рецепт смаженого тофу із зеленим овочевим соусом Весняна зелень і тофу - проста і смачна розкішна вечеря. Так багато яскравості в лимонно-трав'яній заправці створює чудовий баланс із хрустким тофу в паніровці. Перейти до рецепту

Класичний місо суп: рецепт для початківців та поціновувачів умамі Місо-суп – одна з тих простих радощів у житті: заспокійливий, поживний і неймовірно простий у приготуванні. Насолоджуйтеся ним щодня на сніданок, обід чи вечерю. Перейти до рецепту

6. Яйця

Яйця містять багато високоякісного білка, необхідних вітамінів і мінералів, а також антиоксидантів, таких як лютеїн і зеаксантин. Регулярне вживання яєць може підтримувати здоров’я м’язів, зберігати відчуття ситості та допомагати отримувати важливі поживні речовини. Для більшості людей яйця не збільшують ризик серцевих захворювань і можуть бути включені до збалансованого, здорового раціону. Роками вважалося, що яйця збільшують ризик серцевих захворювань через вміст холестерину, але дослідження показують, що помірне споживання яєць безпечне для більшості людей. Яйця також є поширеним алергеном, що сприяє їхній негативній репутації.

Реклама:

Заливний пиріг із зеленню: швидкий весняний рецепт Ця швидка, ситна закуска ідеально смакуватиме на сніданок, обід, вечерю чи як ситний перекус в офіс чи й до школи. Перейти до рецепту

З сирним яйцем: рецепт авокадо-тосту по-новому Сирні яйця - новий тренд мережі. Хрусткий солоний сир та яйце із золотою скоринкою та ніжним смаком чудово смакують разом. Перейти до рецепту

7. Попкорн

Звичайний попкорн — це цільнозерновий перекус з високим вмістом клітковини, який може сприяти контролю ваги, здоров’ю серця та метаболізму. Він також містить такі мінерали, як магній, калій і фосфор, а також антиоксиданти. Попкорн часто асоціюється з кінотеатральним маслом, сіллю, а іноді навіть цукром. Але звичайний попкорн з невеликою кількістю солі - це здорова та приємна закуска.

Попкорн качо-е-пепе: два інгредієнти перетворять солону хрустку кукурудзу на шедевр Попкорн, який зазвичай сприймається як легка закуска для денного перекусу, може стати несподівано вишуканим доповненням до коктейлю. Перейти до рецепту

Так в рази смачніше: рецепт домашнього попкорну з шоколадом Магазинний попкорн часто надмірно солодкий, містить багато пальмової олії і легко згорає. Домашній рецепт ви можете регулювати собі до смаку і зробити ваш вечірній снек суттєво кращим. Перейти до рецепту