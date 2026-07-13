А ви досі вірите? Шість застарілих міфів про їжу, які давно час спростувати

У багатьох родинах кулінарні рецепти передаються з покоління в покоління як сімейні реліквії. На жаль, разом із ними передаються й численні міфи про їжу та її приготування.

Ці стародавні переконання, що прийшли до нас із далекого минулого, досі збивають людей з пантелику та впливають на наші кулінарні звички. Настав час розібратися, де тут правда, а де вигадка.

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Міф 1: Споживання лаврового листа може бути смертельним

Сухе лаврове листя (Laurus nobilis) використовують як ароматну приправу для супів, рагу та соусів. Чутки про смертельну небезпеку виникли через банальну плутанину. Лавровий лист зовні дуже схожий на листя отруйного гірського та вишневого лавра. Сам по собі кулінарний лавровий лист абсолютно неотруйний. Проте рекомендація обов’язково діставати його зі страви перед подачею цілком виправдана: під час варіння він не розм’якшується і залишається жорстким. Якщо його проковтнути, його гострі краї можуть подряпати або викликати подразнення травного тракту, а також стати причиною удушення.

Міф 2: Небезпечно їсти кавун разом з алкоголем

Ця історія, ймовірно, бере початок із давніх дієтологічних теорій, зокрема традиційної китайської медицини, яка не рекомендує змішувати «холодні» та «гарячі» продукти, стверджуючи, що такий контраст викликає шок травної системи, судоми або навіть смерть. Кавун через високий вміст води вважається «холодним», а алкоголь — «гарячим», оскільки він посилює кровообіг.

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Однак, поєднання кавуна з алкоголем не завдає організму жодної шкоди. Та користь кавунових електролітів у цьому контексті часто перебільшують. Два середні шматочки кавуна містять приблизно 340 мг калію та 30 мг магнію. Для порівняння: за даними FDA (Управління з продовольства і медикаментів США), добова рекомендована норма споживання становить 4700 мг для калію та 420 мг для магнію. Спека, вологість та алкоголь прискорюють втрату рідини та мінералів (особливо тому, що алкоголь блокує гормон, який змушує нирки утримувати воду), і кавун покриває лише мізерну частку цих втрат.

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Міф 3: «Жіночі» плоди болгарського перцю солодші за «чоловічі»

Міф стверджує, що «чоловічі» перці мають три горбки на основі, тоді як «жіночі» — чотири або п’ять, містять більше насіння і мають солодший смак. Але з погляду ботаніки квітучі рослини перцю не мають статі — вони поєднують у собі як чоловічі, так і жіночі ознаки. Квіти перців (як і томатів чи баклажанів) є двостатевими: в межах однієї квітки є і тичинки, і маточка. Кількість камер (горбків) та насіння всередині плоду залежить виключно від сорту рослини та умов вирощування. Якщо ви шукаєте солодший перець, просто обирайте червоні, жовті або помаранчеві плоди — вони довше дозрівали на кущі, тому в них накопичилося більше цукрів.

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Міф 4: Якщо посолити квасолю під час варіння, вона стане жорсткою

Вважається, що сіль у воді заважає сухій квасолі розм’якшуватися. Справжня причина цього міфу криється в тому, що кухарі помилково приписували солі дію кальцію та магнію, які містяться у жорсткій водопровідній воді. На швидкість приготування сухої квасолі впливає безліч факторів: висота над рівнем моря, температура, сорт і вік самих бобів. Дослідження доводять, що розчин харчової соди набагато ефективніший за сіль для розм’якшення, оскільки сода покращує процес замочування. Водночас розчин кухонної солі, навпаки, допомагає бобам не розтріскуватися під час варіння. Щоб отримати м’яку, кремову текстуру, краще додати чверть чайної ложки соди у воду під час замочування. Також враховуйте, що цибуля, морква, часник та зелень дають квасолі більше смаку, ніж сіль, а от додавання кислих продуктів (наприклад, томатів) у каструлю справді робить шкірку бобів жорсткішою.

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Міф 5: Вживання моркви покращує зір у темряві

Цей міф був вигадкою британського уряду під час Другої світової війни. Міністерству авіації потрібно було пояснити, як Королівські військово-повітряні сили збивають ворожі літаки в умовах поганої видимості, не розкриваючи при цьому секрет розробки нової радарної технології. Тоді й пустили чутку, що пілоти їдять багато моркви для покращення нічного зору. Морква дійсно корисна для очей, але вона не здатна покращити зір понад вашу природну норму або подарувати суперздібності бачити в темряві. Бета-каротин, що міститься в моркві, в організмі перетворюється на вітамін A. Цей нутрієнт необхідний для вироблення родопсину — пігменту, який відповідає за сприйняття світла за його низької інтенсивності. Якщо у вас немає дефіциту вітаміну A, збільшення кількості моркви в раціоні ніяк не загострить ваш зір; це працює лише як відновлення норми при його нестачі.

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Міф 6: Курячий бульйон лікує застуду

Курячий суп століттями вважався цілющим засобом на різних континентах. Ще у XII столітті єгипетсько-єврейський філософ і лікар Маймонід приписував його як ліки проти респіраторних захворювань. Проте він не є ліками проти вірусів і не знищить застуду. Щоправда, це один із тих рідкісних народних засобів, які мають під собою реальне наукове підґрунтя. Бульйон виконує кілька важливих функцій під час хвороби: гаряча рідина допомагає підтримувати гідратацію (водний баланс), пара полегшує закладеність носа, а поєднання білка з курки та вітамінів і мінералів з овочів підтримує роботу імунної системи. Овочі також роблять суп чудовим джерелом антиоксидантів. Крім того, додавання в бульйон таких спецій як куркума, імбир або часник допомагає знизити рівень запалення в організмі.

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