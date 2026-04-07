Не пити під час їжі та вечеряти по мінімуму. Що таке метод Майра для схуднення і чи популярний він знову

Чому метод Майра знову на піку (Фото: sonjafurter1/pixabay)

У світі wellness-індустрії регулярно з’являються нові системи харчування, які подаються не як чергова дієта, а як «філософія здорового життя». Один із найвідоміших прикладів — метод Майра, розроблений австрійським лікарем Францем Ксавером Майром майже століття тому.

Сьогодні ця система знову переживає сплеск популярності, особливо серед шанувальників дорогих європейських health-retreats.

Розбираємося, у чому суть методу і чи є в нього реальні переваги для здоров’я.

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Що таке метод Майра

Франц Ксавер Майр виходив з ідеї, що стан кишечника безпосередньо впливає на загальне самопочуття людини. На його думку, здоров’я починається з травної системи, а отже, важливими є не тільки самі продукти, а й те, як, коли і в якому обсязі людина їсть.

На цьому й побудовані основні правила методу. Калорійність раціону тут зазвичай не підраховують, проте є низка суворих звичок:

їсти дуже повільно;

ретельно пережовувати їжу;

закінчувати прийом їжі за перших ознак насичення;

пити воду тільки між прийомами їжі;

не їсти сирі продукти після 15:00;

робити сніданок найщільнішим прийомом їжі;

обід залишати помірним;

вечерю — максимально легкою.

Частина цих принципів справді перегукується з концепцією усвідомленого харчування. Однак деякі обмеження виглядають спірно і занадто жорстко для повсякденного життя.

Чому цей метод асоціюють із luxury-детоксом

Повноцінне знайомство з методом Майра найчастіше відбувається не вдома, а в спеціальних медичних wellness-центрах VIVAMAYR, які працюють в Австрії та Лондоні. Зазвичай програма розрахована приблизно на тиждень і обходиться в кілька тисяч доларів з урахуванням проживання, перельоту і самих процедур.

Доступніший варіант — спробувати дотримуватися рекомендацій самостійно за книгою або онлайн-матеріалами.

Серед ключових тем програми часто згадуються детокс, розвантаження й елементи голодування, а сам підхід будується навколо персоналізованої діагностики, консультацій лікарів, апаратних обстежень і подальшого супроводу, зокрема через телемедицину.

Клієнтам пропонують кілька форматів: класичну програму, курс зниження ваги, anti-stress-напрямок і варіанти з активним детокс-ухилом.

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Які процедури викликають запитання

Крім звичних wellness-практик на кшталт масажу, йоги, акупунктури та дихальних технік, у деяких описах програм трапляються і більш спірні процедури:

кровопускання;

обгортання для ділянки печінки;

гідроколонотерапія;

емоційний «детокс» із психологічною консультацією.

Важливо враховувати, що список послуг з часом може змінюватися, а частина подібних процедур не має достатньої доказової бази з точки зору сучасної медицини. Тому до таких методів варто ставитися особливо обережно.

Чи є в цьому користь для здоров’я

В основі методу справді є раціональні ідеї: увага до травлення, повільне приймання їжі, зниження переїдання, фокус на відчутті насичення. Усе це може допомогти поліпшити харчові звички.

Але проблема починається там, де система перетворюється на набір жорстких заборон.

Дієтологи нерідко попереджають: що більше в раціоні суворих правил про те, що, коли і скільки можна їсти, то вищий ризик, що людина не зможе дотримуватися такого режиму довго. Після скасування жорстких схем вага нерідко повертається.

З погляду доказової нутриціології, для більшості людей набагато стійкішим варіантом залишається Mediterranean diet середземноморський стиль харчування — з овочами, цільнозерновими продуктами, рибою, оливковою олією та поміркованістю без екстремальних обмежень.

Метод Майра частково спирається на корисні принципи усвідомленого харчування, проте його сучасна luxury-версія багато в чому стала частиною дорогої wellness-індустрії.

Підтримувати здоров’я кишківника, нормальну вагу і гарне самопочуття можна і без екстремальних практик, сумнівних процедур і дорогих ретритів. У довгостроковій перспективі найкраще працюють баланс, різноманітний раціон і помірність, а не жорсткі системи з безліччю заборон.

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