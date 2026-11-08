Менше їсте, більше тренуєтеся, але вага не знижується? Що насправді відбувається з метаболізмом

Зменшити порції, відмовитися від солодкого, додати кардіотренування, лягати спати раніше — здається, що для схуднення вже зроблено все можливе. Але цифра на вагах не змінюється або навіть повзе вгору.

У такі моменти легко вирішити, що організм просто має повільний метаболізм. Та чи справді обмін речовин може настільки загальмувати, що звичні зусилля перестають давати результат?

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Чому вага може не знижуватися, навіть якщо ви змінили харчування

Коли людина худне, її енергетичні потреби поступово зменшуються: тіло стає легшим, а отже, витрачає менше енергії на рух і підтримання основних функцій. Крім того, організм може адаптуватися до дефіциту калорій, знижуючи енерговитрати. Це явище називають адаптивним термогенезом. Воно частково пояснює, чому темп схуднення з часом сповільнюється, хоча раніше той самий режим харчування давав помітніший результат. Водночас це не означає, що метаболізм «зламався»: про такі адаптації йдеться, зокрема, в огляді досліджень щодо змін енерговитрат після схуднення.

Важливу роль відіграє і м’язова маса. М’язи потребують енергії навіть у стані спокою, а силові навантаження допомагають зберігати їх під час зниження ваги. З віком людина може поступово втрачати м’язову тканину, особливо за недостатньої фізичної активності та споживання білка. У результаті змінюється склад тіла, а загальні енергетичні потреби можуть знижуватися.

Однак пояснювати набір ваги лише віком або «уповільненням метаболізму» неправильно. На масу тіла впливають також сон, стрес, ліки, харчові звички, рівень повсякденної активності та певні захворювання. Якщо вага зростає без очевидних змін у способі життя, варто шукати причину, а не автоматично скорочувати калорійність раціону.

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Жир на животі — не просто естетична проблема

Особливу увагу фахівці приділяють збільшенню об'єму талії. Жирова тканина в ділянці живота, зокрема вісцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів, пов’язана з вищим ризиком інсулінорезистентності, цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

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Інсулін допомагає глюкозі потрапляти з крові до клітин, де вона використовується як джерело енергії. За інсулінорезистентності клітини гірше реагують на цей гормон, тому підшлункова залоза змушена виробляти його більше, щоб підтримувати нормальний рівень глюкози. З часом цей стан може супроводжуватися підвищенням цукру в крові та розвитком предіабету.

Зв’язок між абдомінальним ожирінням, інсулінорезистентністю та метаболічними порушеннями добре описаний у науковому огляді механізмів розвитку метаболічного синдрому. Водночас сам по собі живіт, що збільшився, не дає змоги встановити діагноз: значення мають окружність талії, результати обстежень та загальна клінічна картина.

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Коли варто перевірити гормони та рівень цукру

У жінок середнього віку зміни ваги можуть збігатися з перименопаузою — періодом, коли рівень естрогену починає коливатися, а згодом знижується. У цей час у частини жінок змінюється розподіл жирової тканини: вона частіше накопичується в ділянці живота. Водночас на масу тіла впливають і вікові зміни м’язової маси, сну та фізичної активності. Тож не кожен набір ваги в перименопаузі можна пояснити лише гормонами.

Дослідження SWAN — великого довготривалого спостереження за здоров’ям жінок у період менопаузального переходу — показало, що під час переходу до менопаузи змінюється склад тіла, зокрема збільшується частка жирової тканини та зменшується частка м’язової. Це важливий нюанс: навіть якщо цифра на вагах змінюється незначно, співвідношення жиру й м’язів може ставати іншим.

Інша можлива причина незрозумілого набору ваги — порушення роботи щитоподібної залози. За гіпотиреозу, коли вона виробляє недостатньо гормонів, можуть з’являтися втома, мерзлякуватість, закрепи, сухість шкіри та збільшення маси тіла. Проте ці симптоми неспецифічні: вони трапляються і за інших станів, тому не дають підстав самостійно діагностувати проблеми зі щитоподібною залозою. Для перевірки її функції лікар зазвичай призначає аналіз на тиреотропний гормон (ТТГ), а за потреби — додаткові дослідження.

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Не менш важливо оцінити рівень глюкози. Предіабет і діабет 2 типу можуть тривалий час не мати очевидних симптомів. Тремтіння, дратівливість або слабкість між прийомами їжі не є надійними доказами інсулінорезистентності, а постійна втома не обов’язково свідчить про порушення клітинного енергетичного обміну. Для оцінки вуглеводного обміну використовують, зокрема, глюкозу крові натще та глікований гемоглобін HbA1c. Саме ці аналізи допомагають виявити предіабет і діабет, а не суб'єктивні відчуття голоду чи коливання настрою.

Закрепи також не варто вважати ранньою ознакою «повільного метаболізму». Вони можуть бути пов’язані з недостатньою кількістю клітковини та рідини в раціоні, низькою фізичною активністю, прийманням певних ліків або захворюваннями травної системи. Якщо проблема тривала, повторюється або супроводжується болем, кров’ю у випорожненнях чи незрозумілим схудненням, потрібна консультація лікаря.

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Як підтримати метаболічне здоров'я

Фізична активність допомагає організму ефективніше використовувати глюкозу. Під час скорочення м’язи можуть активніше поглинати її з крові, зокрема без такої значної залежності від інсуліну. Для цього не обов’язково щодня виконувати виснажливі тренування: регулярна ходьба, підйом сходами, їзда на велосипеді та інші доступні навантаження вже мають значення.

Окрему роль відіграють силові вправи. Вони допомагають підтримувати м’язову масу, яка природно зменшується з віком, і покращують чутливість до інсуліну. Метааналіз досліджень силових тренувань у людей із діабетом 2 типу засвідчив, що такі заняття можуть сприяти поліпшенню глікемічного контролю. Для загального здоров’я дорослим також рекомендують поєднувати аеробну активність із силовими вправами — відповідні орієнтири наведені в рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо фізичної активності.

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Не менш важливе харчування. Середземноморський тип раціону, у якому багато овочів, фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, горіхів, риби та оливкової олії, має переконливу доказову базу щодо користі для серцево-судинного й метаболічного здоров’я. Він не обіцяє миттєвого схуднення, але допомагає сформувати раціон, який підтримує нормальний рівень глюкози та знижує ризик хронічних захворювань. Один із найвідоміших прикладів — дослідження PREDIMED, у якому середземноморське харчування з додаванням оливкової олії першого віджиму або горіхів було пов’язане зі зниженням ризику серйозних серцево-судинних подій у людей із високим ризиком.

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Сон і стрес також впливають на регуляцію апетиту та обмін глюкози. Недосипання може змінювати гормональні сигнали голоду й насичення, а також погіршувати чутливість до інсуліну. У контрольованому дослідженні обмеження сну виявили зниження чутливості до інсуліну після кількох ночей недостатнього сну. Хронічний стрес теж може впливати на харчову поведінку, сон і гормональну регуляцію, але зводити всі ці процеси до одного показника — кортизолу — було б надто спрощено.

Якщо вага помітно змінюється без зрозумілої причини, не варто відразу сідати на суворішу дієту або збільшувати навантаження. Краще зафіксувати, коли почалися зміни, наскільки вони значні, чи змінилися сон, апетит, менструальний цикл, фізична активність або приймання ліків, і обговорити це із сімейним лікарем. Залежно від симптомів він може призначити аналізи на глюкозу та HbA1c, перевірити функцію щитоподібної залози або скерувати до ендокринолога.

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