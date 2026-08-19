Їсти чи не їсти. Чи можна вживати мед при цукровому діабеті і в якому вигляді він найкорисніший

В Україні триває сезон збору свіжого меду. Розповідаємо який мед найкорисніший та чи можна його вживати людям із цукровим діабетом.

З травня по серпень в Україні триває сезон збору свіжого меду. Він може бути чудовим доповненням до чого завгодно, від свіжої випічки до гарячого чаю. Мед не тільки має хороший смак, але й має багато корисних властивостей для здоров’я, від зниження рівня холестерину до сприяння загоєнню ран. Розповідаємо, який мед найкорисніший та чи можна його вживати людям, хворим на цукровий діабет.

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«Особлива цінність меду в тому, що його поживні речовини знаходяться в легкозасвоюваній формі. Організм витрачає мінімум енергії на його перетравлювання, отримуючи натомість швидке підживлення та оздоровчий ефект», — зазначив дієтолог Андрій Маковецький, пише Zaxid.net.

Хоча існує багато видів меду — немає єдиної наукової думки, що якийсь із них однозначно кращий за інші — ні для вживання в їжу, ні для зовнішнього застосування.

Втім, вживати в їжу найкраще сирий мед. Адже він необроблений і його без проблем можна придбати.

«Найкраще завжди намагатися використовувати сирий, органічний мед без консервантів, доданого цукру чи будь-яких інших видів добавок, — каже Дів'я Л. Сельвакумар, доктор філософії, дієтолог, спеціаліст з харчування в Меріленді. — Це тому, що обробка меду може позбавити його деяких корисних поживних речовин та антиоксидантів».

Незалежно від обраного вами меду чи підсолоджувача, Американська асоціація серця рекомендує чоловікам споживати не більше дев’яти чайних ложок доданого цукру на день, а жінкам — шість чайних ложок для профілактики серцевих захворювань.

Найкраще додати в раціон свіжий мед / Фото: depositphotos/АІ

Чи можна людям з діабетом їсти мед

Загалом, вживання меду при діабеті допустимо. Хоча мед має нижчий глікемічний індекс, ніж білий цукор, він все ж містить вуглеводи, такі як фруктоза та глюкоза. Ці вуглеводи легше засвоюються та менш впливають на рівень цукру в рові, ніж білий цукор.

Сьогодні медичний світ все більше звертається до переваг для здоров’я натуральних продуктів, лікарських трав, а також меду, у лікуванні діабету. Поряд із класичним медикаментозним лікуванням, використовуючи рецепти народної медицини, включаючи використання продуктів бджільництва (тобто меду), пацієнти з діабетом можуть підтримувати нормальний рівень інсуліну в крові, а також загальний стан здоров’я.

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Склад меду включає понад 200 компонентів, основними з яких є фруктоза, глюкоза та вода. Мед використовувався в народній медицині ще на початку нашої ери, але його користь для здоров’я базувалася лише на очних спостереженнях, не маючи жодної наукової основи. Лише в останні десятиліття науковий світ зайнявся тестуванням та поясненням користі меду.

Довгий час існував міф, що мед не можна використовувати в раціоні хворих на діабет через високий вміст вуглеводів у його хімічному складі.

Мед справді може бути використаний як потенційний протидіабетичний засіб, який має потенціал для зменшення ускладнень діабету. Втім, необхідні додаткові довгострокові дослідження з використанням меду як альтернативної або додаткової терапії у людей, які страждають на цукровий діабет 2 типу.

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