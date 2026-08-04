Не ціни, не якість і не дефіцит: і у чому проблема улюбленого напою покоління Z, навколо якого хайп у всьому світі

Сучасність диктує свої правила, і той напій, який пропагував ідею усвідомленості та зосередженості на процесі споживання став символом міського життя і успіху.

У масштабах історії гастрономії матча надзвичайно швидко завоювала прихильність людей по всьому світу. Її п’ють не лише як окремий напій — чай яскраво-зеленого кольору, а й в холодних лате, коктейлях у барі та готових до вживання (RTD) банках, лимонадах і освіжаючих напоях. Це все перетворює незліченну кількість кав’ярень по країнах на яскраві зелені заклади.

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Видання Perfect Daily Grind навело приклад того, як далеко поширився цей тренд від своїх японських коренів. Мережа Blank Street’s rebrand вартістю 500 мільйонів доларів прибрала слово «Coffee» зі своєї назви, пом’якшила свій фірмовий зелений колір до відтінку матча-лате і перебудувала свою ідентичність навколо напоїв, що не містять кави.

Відбулася майже абсолютна комерціалізація матчі, яка розмила її культурну ідентичність. Від цього страждають якість і ритуальність, як процес приготування. У Великій Британії Square зафіксував 1,6 мільйона продажів напоїв з матча в більш ніж 2100 роздрібних точках лише за червень і липень 2025 року. При такому обсязі ретельне просіювання та ручне збивання кожного напою на замовлення не є можливими. Скорочення часу приготування, включаючи попереднє приготування партій, стало необхідним для кав’ярень.

Водночас матча стала прибутковою. Індивідуальні напої з цим чаєм — це спосіб залучити молодшу, більш візуально орієнтовану та більш експериментальну аудиторію. Як зазначається у матеріалі, для покоління Z напій все більше пов’язаний з особистим самовираженням. Вибір рівня солодкості, молока, топінгів та смаків функціонує не стільки як насолода, скільки як форма контролю та формування ідентичності.

Водночас експерти галузі висловлюють побоювання, адже постійно зростальна популярність матчі провокує погіршення стійкості поставок. США купують приблизно 2000 тонн матчі з Японії щороку, тоді як дохід від імпорту Великої Британії склав близько 46 мільйонів фунтів стерлінгів у 2025 році - більш ніж удвічі більше, ніж попереднього року.

Водночас виробництво матчі в Японії майже потроїлося між 2010 та 2023 роками, хоча рекордні хвилі спеки та старіння фермерського населення означають, що пропозиція не може встигати за зростаючим світовим попитом. Такі країни, як Китай, В'єтнам та Індія, втручаються, щоб заповнити прогалину, але матча, вирощена в цих країнах, часто не має глибини смаку умамі такого, як з Японії.

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У чому популярність матчі

Протягом століть матча була японським ритуалом, що вимагав терпіння та усвідомленості. Згодом соціальні мережі вивели цей напій у мейнстрім західної культури, перетворивши його на символ оздоровлення, вірусності та персоналізованого споживання.

Концепція змінилася завдяки лайфстайл-брендам, які представляють матчу як аксесуар чи соціальний маркер. Проблемою називають не сам чай, а можливість кастомізації: сиропи, молоко, підсолоджувачі та будь-які сезонні новинки, що добре «зайдуть» у TikTok або Instagram. Тут часто проводять паралелі з кавою, яка також має безліч своїх варіантів налаштувань смаків та додатків. Водночас матча просто стала новим, більш фотогенічним засобом для тієї ж поведінки: нагромаджувати інгредієнти, гнатися за трендами та менше зосереджуватися на основному інгредієнті. Нова цінність зеленого чаю — в естетиці.

Прикметно, що чим нижча якість матчі, тим більше до неї захочеться додавати сиропи, молоко тощо. Матча, яка добре працює в підсолоджених лате, мало схожа на продукт, який визнають традиційні японські виробники.

Деякі світові та локальні бренди підхоплюють тенденцію, щоб швидко заробити, замість того, щоб створювати продумані меню на основі матчі. Це створює певну «гонку», щоб побачити, хто першим завоює лояльність бренду серед покоління Z.

«Ми провели опитування щодо поляризації матчі через нашу лабораторію Gen Z Intelligence Lab, яка також охоплює старші когорти, зібравши відповіді з понад 60 країн», — розповів Андре Айерманн, глобальний менеджер з кавових продуктів у Melitta Professional, який проводив опитування Gen Z and Coffee survey.

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«Ключове розуміння полягає в тому, що поляризація матчі значно більше зумовлена світоглядом напоїв, ніж віком», — пояснює він. «Люди розділені не лише за поколіннями, а й за тим, наскільки вони сприймають кафе як місця для досліджень, ідентичності та нових вражень від напоїв».

Для матчі експерти й дослідники галузі прогнозують поступовий спад шаленості. За цим слідуватиме стабільніше визнання походження, ґатунку та приготування. Кафе, які вже зараз випереджають цю зміну, добре постачаючи та належним чином навчаючи персонал, отримуватимуть вигоду ще довго після того, як сезонні новинки перейдуть до наступного тренду.