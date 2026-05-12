«Зйомки вже в розпалі». Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами з Мастер Шеф. Професіонали 5 і представив нового суддю

12 травня, 14:30
Ведучі Мастер Шеф (Фото: Instagram @hectorjimenezbravo)

Ведучі Мастер Шеф (Фото: Instagram @hectorjimenezbravo)

Класично кулінарне шоу Мастер Шеф мало трьох суддів. Двоє з них — чоловіки, а також жінка. Наступний сезон додає ще одного чоловіка до команди. 

Відомий ведучий та ресторатор Ектор Хіменес-Браво у своїх соцмережах розповів про старт зйомок нового сезону МастерШеф. Професіонали. Окрім цього, він анонсував появу четвертого судді. Ним стане відомий шеф-кухар, ресторатор та ведучий Алекс Якутов. Він є новатором української кухні, закінчив італійську кулінарну школу IFSE, стажувався у визнаних іноземних шефів і став успішним ресторатором в Україні, володіючи кількома преміями та відзнаками як от Сіль та Пальмова гілка.

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«Зйомки нового МастерШеф. Професіонали вже в розпалі. Цього разу ми вирішили трохи змінити правила та запросити… четвертого суддю в команду, яким стане Алекс Якутов. Він добре знає свою справу та судитиме суворо, але справедливо». — написали у дописі.
Пізніше стало відомо, що Ольга Мартиновска не буде суддею у новому сезоні МастерШеф. Професіонали, оскільки матиме роль ведучої.

У коментарях підтримують новину й вже поклали сподівання на нового суддю. Зокрема користувачка natali_sobchenko в Instagram зазначила: «Головне щоб він не підтримував людей, котрі прийшли на Мастер Шеф тільки, щоб показати себе не як кулінара. Та припинив ті гнилі сварки та булінг».
Схожі надії висловила bezuglovaviktoria: «Сподіваюсь цей сезон принесе задоволення, бо нарешті будуть професіонали, а не оті стапдапери з їхніми інтригами та змовами, бо хочеться відпочити перед телевізором і подивитися дійсно кулінарне шоу, а не мильну оперу».

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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Мастер Шеф Алекс Якутов Ольга Мартиновська

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