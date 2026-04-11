Приховувала перемогу в шоу. Переможниця 15-го сезону Мастершеф розповіла про навчання в Лондоні та чи планує там працювати

Переможниця 15-го сезону МастерШеф Ненсі Топко розповіла та показала в новому інтерв'ю, як проходить її навчання в Le Cordon Bleu, а також поділилася планами на майбутнє.

Ненсі знялася в інтерв'ю для Ютуб-каналу Natalia Tomash | London Stories, де разом з авторкою каналу провела день в іменитій школі кулінарії в Лондоні та показала залаштунки навчання.

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На запитання, як відреагували одногрупники з Le Cordon Bleu на те, що Ненсі є переможницею українського МастерШеф, дівчина відповіла, що не хотіла, щоб вони знали про цей факт.

«Але в перший день, коли вивісили списки з нашими іменами, я була однією з перших, і там прям капсом було написано: the winner of MasterChef-Ukraine. Сприймали по-різному. Деякі одразу відчували змагання, конкуренцію, деякі ж були дуже підтримуючими, намагалися на практиках десь поруч ставати, щоб я допомагала чи навчала. На разі вже немає такої конкуренції, бо всі здружились, всі знають один одного. Можу чесно сказати, що моя група мене поважає як шефа», — розповіла дівчина.

Вона також сказала, що не відчуває жодних привілеїв до себе через перемогу в МастерШеф.

«Чесно кажучи, привілеїв як таких я ні разу не відчувала, але я на них і ніколи не розраховувала, тому що ми всі тут на одній позиції. Так, можливо, я на крок попереду, але це виключно через те, що в мене є якийсь досвід. І я це прекрасно розумію».

Ненсі також сказала, що не планує йти на курс Superior від Le Cordon Bleu.

«Загалом, [це] через візу, а також я розумію, що, можливо, на разі в мене не те щоб є багато часу в принципі на навчання, і вже час починати працювати, серйозно займатись справами. […]Я вважаю, що Лондон — це одна з великих кулінарних столиць світу, і я бачу тут майбутнє. З приводу перспектив — у мене зараз в планах два стажування. Одне — в закладі з однією зіркою Мішлен, а друге — з двома зірками. Тут дуже доброзичлива публіка, і я помічаю, що шефи дуже підтримують нове покоління. […] Насправді це вартувало мені і сліз, і всього іншого, бо я подавалась в неймовірну кількість закладів. Мені просто не відповідали, відмовляли, казали, що замало досвіду… Але зі ста дверей двоє відкрились, і я думаю, що це вже дуже класний результат як для старту», — сказала Ненсі.

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Повне інтерв'ю можна подивитися тут: