«Така незручна ситуація». Переможець МастерШеф розповів, як відмовився стажуватися в Ектора Хіменеса-Браво

Переможець 17-го сезону кулінарного шоу МастерШеф Микита Сновида розповів, чому свого часу відмовився від пропозиції пройти стажування в ресторані одного із суддів проєкту — відомого шеф-кухаря та ресторатора Ектора Хіменеса-Браво.

Попри те, що така можливість була його мрією, Сновида вирішив не залишати команду, в якій на той момент уже працював.

Про це Микита розповів під час розмови з Хіменесом-Браво, фрагмент якої опублікували в TikTok-акаунті MasterChef Professionals.

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Під час розмови Ектор нагадав переможцю шоу про свою пропозицію.

«Я просив тебе про стажування. І ти сказав мені „ні“», — звернувся Хіменес-Браво до Микити.

Сновида визнав, що опинився в непростій ситуації. За його словами, для багатьох кухарів можливість стажуватися та працювати з одним із суддів МастерШеф є великою професійною мрією. Не був винятком і він сам.

Однак на момент, коли надійшла пропозиція від Хіменеса-Браво, Микита вже працював у ресторані. Там він проходив стажування, а команда вкладала час і сили в його навчання. Тому залишити цих людей заради іншої, нехай і дуже привабливої можливості, він вважав неправильним.

«Звісно, для мене також було мрією працювати з кимось із суддів. Але на момент, коли ви мені запропонували, я вже працював у ресторані. І я просто не міг підвести цих людей. Я проходив стажування, мене навчали. І це було б дивно, якби я їх підставив», — пояснив Сновида.

Хіменес-Браво поставився до такого рішення з розумінням.

Згодом Микита Сновида став переможцем 17 сезону МастерШеф. Після перемоги він розповів, що планує спрямувати отриману грошову винагороду на освіту та розвиток власного проєкту, над яким почав працювати ще до участі в шоу.

За словами Микити, він хоче використати нові медійні та фінансові можливості, щоб продовжувати розвивати ідеї, про які говорив під час участі в МастерШеф. Деталі майбутнього проєкту Сновида поки не розкриває, однак зазначає, що йдеться не про локальний ресторан. Його мета — створити продукт, доступний широкому колу людей, зокрема тим, хто не має можливості відвідувати дорогі заклади.

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Таким чином, історія з відмовою від стажування в Хіменеса-Браво стала одним із епізодів професійного шляху Сновиди ще до його перемоги в шоу. Тепер кухар планує продовжувати навчання та розвивати власний проєкт.