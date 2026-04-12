Лайфхак від Клопотенка. Що робити із крашанками, які лишилися після Великодня

12 квітня, 09:45
Лайфхак до Великодня від Клопотенка (Фото: надане власниками)

Лайфхак до Великодня від Клопотенка (Фото: надане власниками)

Трапляється, що кількість приготовлених на свято страв перевищує спроможність їх з'їсти. Особливо це актуально на Великдень, коли залишається ще з десяток крашанок, які нікуди діти. Але є спосіб подовжити їм життя.

Великодній стіл — це часто не лише про сніданок та застілля, а й безліч залишків їжі, що потім ще довго стоять у холодильнику. Якщо з основними стравами та пасками ще вдається впоратися, то з крашанками — складніше. Їхній одноманітний смак швидко набридає. Однак, є рішення, що дозволяє не лише покращити гастрономічну цінність однієї з головних великодніх страв, а й подовжити її життя. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко у себе на сторінці в Instagram поділився лайфхаком з приготування крашанок.

Реклама

Читайте також:
Знадобиться всього 5 хвилин. Як зробити розкішні золоті яйця до Великодня

Для цього яйця потрібно замаринувати у банці та настояти протягом кількох днів. Це додасть їм солоно-пряного смаку. Маринад універсальний: шеф пропонує додавати в нього різні спеції, трави, часник тощо. Ви можете відругулювати пропорції самостійно.

Приготування:

Чистимо 8 яєць. У 50 мл гарячої води розчиняємо 50 г цукру, додаємо 100 мл яблучного оцту і 200 мл соєвого соусу. Заливаємо яйця так, щоб повністю їх покрило, і ставимо в холодильник на 1−2 доби.

Читайте також:
Щедрий стіл. 10 страв від шефа, які варто приготувати на Великдень заздалегідь

Мариновані яйця можна вживати саме по собі як частину іншої страви, подавати на закуску, зробити із ними сендвіч чи додати до салату.

Читайте також:
Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Євген Клопотенко Лайфхак Поради кулінара Великдень

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies