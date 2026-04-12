Лайфхак від Клопотенка. Що робити із крашанками, які лишилися після Великодня

Трапляється, що кількість приготовлених на свято страв перевищує спроможність їх з'їсти. Особливо це актуально на Великдень, коли залишається ще з десяток крашанок, які нікуди діти. Але є спосіб подовжити їм життя.

Великодній стіл — це часто не лише про сніданок та застілля, а й безліч залишків їжі, що потім ще довго стоять у холодильнику. Якщо з основними стравами та пасками ще вдається впоратися, то з крашанками — складніше. Їхній одноманітний смак швидко набридає. Однак, є рішення, що дозволяє не лише покращити гастрономічну цінність однієї з головних великодніх страв, а й подовжити її життя. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко у себе на сторінці в Instagram поділився лайфхаком з приготування крашанок.

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Для цього яйця потрібно замаринувати у банці та настояти протягом кількох днів. Це додасть їм солоно-пряного смаку. Маринад універсальний: шеф пропонує додавати в нього різні спеції, трави, часник тощо. Ви можете відругулювати пропорції самостійно.

Приготування:

Чистимо 8 яєць. У 50 мл гарячої води розчиняємо 50 г цукру, додаємо 100 мл яблучного оцту і 200 мл соєвого соусу. Заливаємо яйця так, щоб повністю їх покрило, і ставимо в холодильник на 1−2 доби.

Мариновані яйця можна вживати саме по собі як частину іншої страви, подавати на закуску, зробити із ними сендвіч чи додати до салату.