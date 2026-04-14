Лише кілька приправ. Цей простий маринад для курки на грилі додає в десятки разів більше смаку

Курка — один із найулюбленіших видів м’яса і водночас найбільш простих у приготуванні. Легке обсмаження дозволяє отримати найкращий результат та соковитий обід. Але секрет у маринаді.

Добре відомий факт: для найкращої маринованої курятини варто дотримуватися простоти та швидкості. З невеликою кількістю основних продуктів ви можете зробити простий маринад, який додасть чудового смаку вашій курці на грилі. Просто змішайте оливкову олію та лимонний сік з подрібненим часником, сіллю, перцем, сушеним орегано, паприкою та дрібно нарізаною свіжою петрушкою, щоб отримати апетитний маринад для курки-гриль.

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Не мийте курку після покупки, але беріть її з перевірених місць. Спочатку нанесіть маринад безпосередньо на сирі шматочки курятини, перш ніж все перемішати, щоб забезпечити повне покриття. Дайте маринованій курці постояти в холодильнику від 30 хвилин до 24 годин перед приготуванням на грилі, щоб аромати повністю просочили птицю.

Такий маринад готує розробник рецептів для Tasting Table Тінг Далто. Згідно з ним, основа з кислого лимонного соку та насиченої оливкової олії зроблять вашу курку ніжною та ароматною. Із додаванням порції подрібненого часнику ви отримаєте гострий смак, який ідеально доповнюється трав’янистим і землистим орегано, гострою паприкою та динамічним дуетом солі та перцю. Посипка яскравої зеленої петрушки поєднує весь маринад, створюючи добре збалансовану суміш, яка зробить вашу курку-гриль соковитою та ситною.

Курка гриль у маринаді зі спеціями та лимоном / Фото: valeria_aksakova\Freepik

Загальні поради для приготування курки на грилі:

1. Слідкуйте за часом приготування на грилі та переконайтеся, що ваша курка належним чином просмажена до мінімальної температури 74 градуси за Цельсієм.

2. Використовуйте мінімальну кількість інгредієнтів для приготування маринаду, щоб не перенаситити м’ясо.

3. Дайте маринованій курці достатньо часу, щоб вона наситилася всіма новими смаками, перш ніж почати готувати.

4. Якщо ви щойно дістали курку з холодильника, дайте їй постояти близько 15 хвилин, щоб вона досягла кімнатної температури, перш ніж класти її на гриль, щоб гарантувати рівномірне приготування.

Для подачі цієї соковитої курки гриль дотримуйтеся середземноморських смаків та приготуйте простий салат із нарізаних огірків і помідорів, заправлений пікантним і багатим на трави вінегретом. Якщо у вас залишиться зайвий маринад, який ви не використали для курки, ви можете перетворити його на заправку для салату та підкреслити його смак додаванням червоного винного оцту.

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Як гарнір оберіть смажену картоплю, рис, порцію овочів-гриля, як-от кабачки та перець, або ж печериці.